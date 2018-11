Najdlhšie žijúca slovenská herečka: Takto vyzerala zamlada

BRATISLAVA - Herečka Vilma Jamnická bola medzi svojimi kolegami doslova unikátom. Po skončení umeleckej kariéry sa venovala astrológii a prorokovala si, že sa dožije 105 rokov. Pomýlila sa, no nie o veľa. Skonala ako 101-ročná.

Vilma Jamnická sa narodila 13. novembra 1906 v Čechách, jej rodinu nakoniec zavialo na Slovensko. začala študovať medicínu, no veľmi rýchlo ju vymenila za herectvo. A to bol pre ňu ten správny obor. Hneď po štúdiu ju prijali do národného divadla a prvú veľkú úlohu dostala hneď vo svojej prvej sezóne.

Zdroj: Archív/Elixír môjho života

Účinkovala aj v mnohých televíznych filmoch, napríklad Jánošík, Smrť sa volá Engelchen, červené víno, Kára plná bolesti či Nejasná správa o konci sveta.

Najintenzívnejšie roky činorodého života Vilmy Jamnickej sa spájajú s významnou režisérskou osobnosťou - Jánom Jamnickým, veľkým divadelníkom a jej životným partnerom. O ich spolužití napísala v roku 1985 knihu Letá a zimy s Jánom Jamnickým. Téme svojho rozpadnutého manželstva dala priestor aj v spoločnom knižnom projekte s Marikou Studeničovou Elixír môjho života (2005). Pri oslave svojich 101. narodenín pokrstila knižku Muž môjho života (2007).

Zdroj: Archív/Elixír môjho života

Po odchode do dôchodku ostala aj vo vysokom veku aktívna. Verejnosť ju poznala tiež ako astrologičku, na túto tému vydala niekoľko kníh. Veľa rokov sa venovala joge. "Joga mi udržala čistý mozog," uviedla herečka vo veku sto rokov. Vždy šarmantná dáma so zmyslom pre humor a vynikajúca herečka prvej slovenskej divadelnej scény Vilma Jamnická zomrela 12. augusta 2008 v Bratislave vo veku 101 rokov.