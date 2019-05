Slovenská herečka sa znovu narodila: Najprv drogy, potom stret s teroristami!

Zuzana Fialová vyštudovala na konzervatóriu hudobno-dramatický odbor a vo vzdelávaní pokračovala na VŠMU. Na prelome 80. a 90. rokov začala účinkovať v televíznych filmoch. Ešte ako študentka si zahrala v SND Shakespearovu Júliu, v národnom divadle už pôsobí viac ako 20 rokov.

Jej začiatky boli poznačené jedným vážnym úletom. Bohémsky život a bydlisko v tom čase v neslávne známej Petržalke ju totiž priviedli k drogám. Našťastie to netrvalo dlho a dokázala sa z toho dostať sama. Počas premiéry BratislavaFilmu, ktorý ukazoval problém násilia drog v našom hlavnom meste, pre topky.sk povedala: „Sama som to zažila a nie všetci, čo to so mnou zažívali, to aj prežili.”

Záber z nakrúcania BratislavaFilmu

V roku 2011 sa zas Zuzana nechcene ocitla v centre pozornosti. Na vlastnej koži totiž zažila vyčíňanie teroristov. Práve, keď sa s kolegom Ľubošom Kostelným nachádzala na moskovskom letisku Domodedovo, bol na ňom spáchaný atentát. Fialová mala zranené ucho a museli jej ho zašívať. Šrapnel vraj zasiahol aj rebro. „Mala som rozstrieľanú celú pravú polovicu tela až po ucho, pozrite sa, ako mi ho v ruskej nemocnici zošili. Vyzerám trochu ako upír,” predviedla minulý rok českým novinárom staré zranenie. V tele má doteraz 5 šrapnelov.

Zuzana Fialová bola hospitalizovaná v ruskej nemocnici.

Zuzana Fialová sa narodila 17. mája 1974, je dcérou známeho horolezca Ivana Fialu. V divadle vytvorila množstvo postáv výrazných a silných žien. Je známa zo seriálov Panelák či Ordinácia v ružovej záhrade. Ako porotkyňa sa predstavila v šou Let‛s Dance, ktorú najprv vyhrala aj moderovala, a tiež v Tvoja tvár znie povedome. Moderovala aj tanečnú súťaž ShowDance na Jojke. Je rozvedená, má syna Davida.