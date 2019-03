Záhadná smrť známeho speváka v Dunaji: Bez drog bol zúfalý!

BRATISLAVA - Hledám dům holubí... Dnes by mal spevák tohto hitu Jiří Schelinger 68 rokov. Dožil sa však necelej polovice, zomrel krátko po 30. narodeninách v Bratislave. Doteraz nie je úplne jasné, či išlo o samovraždu alebo chlapskú frajerinu s nešťastným koncom. Mnohí z jeho smrti podozrievali aj ŠTB. Jeho žena, s ktorou sa síce rozviedol, ale zdieľali spoločnú domácnosť až do konca, si myslí, že svoju úlohu v tom zohrali drogy.

Jiří Schelinger zomrel 13. apríla 1981, osudným sa mu stal skok či pád zo Starého mosta do Dunaja. Doteraz nie je jasné, čo sa presne stalo a rodina vraj nikdy neidentifikovala telo. Hovorilo sa o samovražde, vražde, emigrácii aj o zásahu vtedajšej ŠTB.

Zdroj: TASR/Magda Borodáčová

Jeho vtedajšia partnerka Jitka – ako manželia sa rozviedli, no žili spolu naďalej – má tiež na prípad svoj názor. V osudný deň natáčal Jiří na Slovensku. Jitka mala ísť s ním, dostala však chrípku. „Čakala som ho dva dni doma, ale nevracal sa,” povedala v rozhovore pre denník Aha!

Keď volala do hotela, dozvedela sa, že spevák tam má veci a nevrátil sa. Až v telefonáte na políciu sa dozvedela tragickú správu. Verziu, že skočil z mosta a utopil sa, nijako nespochybňovala. „Dokonca som si povedala, že to mal byť tréning, pretože Jirka niekoľkokrát hovoril o tom, že skočí z mosta, a tak si to podľa mňa chcel vyskúšať,” prezradila Jitka.

Keď odcestovala na Slovensko, stretla sa s istým dievčaťom a jej priateľom, ktorí boli so Schelingerom v okamihu jeho smrti. Strávili spolu dlhý čas a rozprávali sa o tragickej udalosti. „Tí chlapci sa vzájomne vyhecovali, že skočia. A Jirka to neprežil. Druhého skokana našli, ako sa drží nejakej bójky,” tvrdí. Podľa jej slov teda išlo len o frajerinu s naozaj zlým koncom.

A ako si vysvetľuje, že 30-ročný muž sa dal takto ľahko zlákať na hlúpy skok? „Poviem to tak, ako to je – Jirka dosť fajčil marihuanu. Mám pocit, že predtým, ako sa to stalo, bol zrejme dosť sfajčený. Raz som mu vyhodila škatuľku s trávou a bol z toho veľký smútok. On proste potreboval občas nejaké povzbudenie a odreagovať sa od tlaku tých koncertov a vystúpení,” uviedla Jitka v roku 2011 pre Aha!