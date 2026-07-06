Svietiaca kontrolka motora: Čo vám signalizuje chybná lambda sonda?

Žltá kontrolka motora na palubnej doske zvyčajne neznačí nič dobré. Väčšine vodičov v tej chvíli hneď prebehne mráz po chrbte a v duchu už vidia, ako vyhadzujú stovky eur za drahú opravu. Tento symbol môže upozorňovať na desiatky rôznych problémov, no jedným z najčastejších vinníkov je práve porucha lambda sondy.
Úloha lambda sondy – k čomu vlastne je?
Lambda sonda, odborne kyslíkový senzor alebo O2 senzor, zvyčajne zaskrutkovaná do závitového otvoru vo výfukovom systéme, nepretržite meria množstvo kyslíka vo výfukových plynoch. Na základe týchto údajov riadiaca jednotka motora (ECU) upravuje zmes vzduchu a paliva tak, aby spaľovanie prebiehalo čo najefektívnejšie.
Väčšina moderných vozidiel má minimálne dve lambda sondy. Prvá reguluje prívod paliva ešte pred katalyzátorom, druhá monitoruje, ako efektívne katalyzátor spracúva výfukové plyny. Keď sonda prestane správne merať, mozog auta (riadiaca jednotka) stráca prehľad o tom, čo sa deje v motore. Začne preto fungovať v akomsi slepom režime a množstvo paliva len odhaduje, čo má dôsledky na spotrebu, výkon aj emisie.
Ako spoznáte, že senzor zlyháva
Prvým signálom býva práve rozsvietená kontrolka motora. Nie vždy je však sprevádzaná dramatickými príznakmi. Auto môže na prvý pohľad fungovať normálne. Pozorný vodič si však všimne ďalšie náznaky:
- Zvýši sa spotreba paliva. Chybná lambda sonda spôsobí, že motor beží na nesprávne nastavenú zmes, a to buď príliš bohatú, alebo naopak príliš chudobnú. V oboch prípadoch sa plytvá palivom. Pri bohatej zmesi môže z výfuku vychádzať čierny dym a môžete cítiť zápach pripomínajúci zhnité vajcia.
- Nerovnomerný chod motora. Neistý voľnobeh, váhanie pri akcelerácii, občasné vynechávanie zapaľovania alebo dokonca zhasnutie motora sú problémy, ktoré môžu súvisieť s poruchou lambda sondy, pretože narušuje časovanie spaľovania a pomer vzduchu a paliva.
- Vozidlo neprejde pri kontrole emisií. Keďže kyslíkový senzor ovplyvňuje množstvo škodlivín vo výfuku, jeho porucha takmer zákonite vedie k neúspechu na emisnej prehliadke.
Opravu radšej neodkladajte
Lambda sonda nie je drahý diel, jej výmena sa pohybuje rádovo v desiatkach až nízkych stovkách eur. Oveľa drahší je katalyzátor, ktorý však môže predčasne skončiť práve vinou zanedbania chybného senzora. Nespálené palivo z príliš bohatej zmesi sa totiž dostáva do katalyzátora, kde sa dodatočne spaľuje a prehrieva ho nad prípustnú mieru.
Rovnaký efekt má dlhodobo ignorované vynechávanie zapaľovania, čo je ďalší stav, ktorý súvisí s poruchou kyslíkových senzorov. Výmena katalyzátora môže stáť niekoľkonásobne viac ako včasná diagnostika a výmena sondy.
Ako prebieha diagnostika
Poruchu lambda sondy odhalí diagnostický skener pripojený k OBD-II portu vozidla. Ten nájdete spravidla pod palubnou doskou na strane vodiča. Technik načíta uložený chybový kód a overí, či problém spočíva v samotnom senzore, alebo v kabeláži, úniku podtlaku či inom súvisiacom komponente. Prostá výmena senzora bez tejto diagnostiky totiž nemusí problém vyriešiť a kontrolka sa o niekoľko dní znova rozsvieti.
Ak vám teda žlté svetielko na palubnej doske svieti už dlhšie, nenechávajte to na neskôr. Čím skôr sa problém odhalí, tým menej vás bude „bolieť“ účet za opravu.
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