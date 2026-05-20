Konečne prichádza dlho očakávané pokračovanie Star Wars: Novinkou je aj ikonická Sigourney Weaver!

V novom pokračovaní legendárnej ságy Star Wars: Mandalorián a Grogu od filmového štúdia Lucasfilm sa hrdinský Mandalorián a malý Grogu vydávajú na svoju doteraz najnapínavejšiu misiu. Nové dobrodružstvo zo sveta Star Wars príde exkluzívne do kín 21. mája 2026.
Zlovestné Impérium padlo, ale po celej vzdialenej galaxii prežívajú v utajení imperiálni velitelia. Krehká Nová republika sa snaží ochrániť všetko, za čo bojovalo povstanie, a volá na pomoc legendárneho nájomného lovca Dina Djarina (Pedro Pascal) a jeho mladého učňa Groga. Film režíruje Jon Favreau a okrem ďalších hviezd v ňom uvidíme aj Sigourney Weaver. Na produkcii sa podieľali Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Dave Filoni a Ian Bryce. Hudbu zložil Ludwig Göransson.
Režisér Jon Favreau opisuje film ako samostatné dobrodružstvo, ktoré má za cieľ osloviť nových divákov a zároveň potešiť dlhoročných fanúšikov. „Dej filmu Mandalorián and Grogu sa odohráva v období medzi filmom Návrat Jediho a pred pokračovaniami,“ hovorí. „Sleduje Mandaloriana a jeho adoptívneho syna a učňa Grogu, ktorí sa vydávajú do galaxie hľadať odmeny v mene Novej republiky.“
„Mandalorian sa v tomto svete javí skôr ako kladná postava,“ pokračuje Favreau. „Je oveľa vyberavejší, pokiaľ ide o typy úloh, ktoré prijíma, a situácie, do ktorých vystavuje svojho mladého zverenca.“
Už takmer 50 rokov jedinečná sága Star Wars mení predstavy divákov o tom, čo môžu očakávať od zážitku v kine. Od ohromujúceho rozsahu prelomových vizuálnych efektov až po emocionálny dopad príbehu a jeho milovaných postáv – sledovanie Star Wars na veľkom plátne je výnimočný zážitok. Uvedenie filmu Star Wars: Mandalorián a
Grogu na IMAX plátna po celom svete nielen, že pokračuje v tejto tradícii, ale zároveň poskytuje filmárom vzrušujúcu príležitosť rozšíriť rozsah a mierku príbehu úplne novými spôsobmi.
Režisér, spoluscenárista a producent Jon Favreau vysvetľuje, že IMAX mení spôsob, akým je film vytvorený. „V obraze, ktorý vyplní celé vaše periférne videnie, a v zvuku, ktorý cítite a nielen počujete, je obrovská sila,“ hovorí.
Formát pripravený pre IMAX si pochvaľuje aj Pedro Pascal. Herec spomína na svoje prvé stretnutie s režisérom, spoluscenáristom a producentom Jonom Favreauom ohľadom tejto role pred niekoľkými rokmi. „Keď mi Jon prvýkrát zavolal, aby sme si pohovorili o niečom v súvislosti so Star Wars, nemal som žiadne očakávania,“ hovorí Pascal. „Stretol sa so mnou na parkovisku pri Manhattan Beach Studios a zaviedol ma do vtedajších produkčných kancelárií pre prvú sezónu. Steny boli úplne pokryté ilustráciami príbehu, vrátane siluety osamelého hrdinu, ktorý objavuje toto malé, krásne stvorenie. Okamžite mi bolo jasné, že toto je ďalší krok pre Star Wars.“
„Pedro je úžasný,“ hovorí spoluscenárista a producent Dave Filoni. „Dokáže cez masku vyjadriť obrovské množstvo emócií. Jeho mimiku cítite cez telo, cez hlas. Dôležité je aj to, že je skvelým spolupracovníkom.“
V hereckom zložení s apo novom objaví aj ikonická Sigourney Weaver. Herečka, ktorá získala ocenenie Zlatý glóbus®, ocenenie BAFTA a bola trikrát nominovaná na Oscara®, vnáša do filmu svoju impozantnú prítomnosť v úlohe plukovníčky Wardovej. „Nikdy som nečakala, že budem hrať vo filme zo série Star Wars, ale som nadšená a Grogu som si úplne zamilovala,“ hovorí Weaver. „Obávam sa, že musím všetkým povedať, že je celkom výnimočný, rovnako ako Mandalorián, a vlastne aj Jon Favreau. Vedie skvelý štáb… šťastný štáb.“
Weaver hovorí, že vstup do sveta Star Wars jej ponúkol iný druh sveta, než ten, pre ktorý je najviac známa. „Povedala by som, že vesmír Alien je oveľa temnejším miestom než Star Wars, ale v oboch ide o niečo väčšie než len o stvorenia,“ hovorí. „Proste sa cítim veľmi šťastná.“
Spomína si, ako videla epický film Star Wars z roku 1977, a opisuje to ako „super skvelé príbehy odohrávajúce sa vo vesmíre, kde je možné všetko.“ Nenechajte si ujsť nový film zo série Star Wars, ktorý vám zaručene prinesie absolútne dokonalý filmový zážitok na veľkom plátne.
Dobrodružné sci-fi Star Wars: Mandalorián a Grogu prinesie do našich kín distribučná spoločnosť CinemArt SK 21. mája.
