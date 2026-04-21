Po 20 rokoch opäť spolu: Stanley Tucci o tom, prečo je Diabol nosí Pradu 2 zážitkom, ktorý musíte vidieť

Pamätáte si na šarmantného Nigela, ktorý v prvom filme „Diabol nosí Pradu“ pomohol Andy zmeniť nielen šatník, ale aj pohľad na módny biznis? Po dvadsiatich rokoch sa táto kultová postava vracia na strieborné plátna. Stanley Tucci, ktorý Nigelovi vdýchol neza-meniteľný charakter, neskrýva nadšenie. V rozhovore prezradil, aké to bolo po dvoch dekádach opäť vstúpiť do kancelárie magazínu Runway.
Keď v roku 2006 prvýkrát vstúpil do kín film o neľútostnej šéfke Mirande Priestly a jej „asistentkách“, nikto netušil, že sa z neho stane generačný fenomén. Dnes, takmer dve desaťročia po premiére, sa fanúšikovia dočkali pokračovania, ktoré sľubuje rovnako ostrý humor, vizuálnu pastvu pre oči a postavy, ktoré nám prirástli k srdcu.
Stanley Tucci sa netají tým, že návrat k tejto úlohe bol preňho jedným z najlepších zážitkov v kariére. Prezradil, kam sa za tie roky posunul módny svet, aké to je byť najstarším členom hereckej zostavy na pľaci a prečo by ste si premiéru filmu 30. apríla rozhodne nemali nechať ujsť.
Keď ste sa prvýkrát dozvedeli, že sa chystá film „Diabol nosí Pradu 2“, čo vám prebehlo hlavou a prečo máte pocit, že je to ten správny moment na pokračovanie?
Bol som veľmi šťastný, keď som sa to dozvedel. Nemyslel som si, že sa to stane. Miloval som stvárňovať postavu Nigela a pôvodný film bol jedným z najlepších zážitkov, aké som kedy mal. Miloval som ľudí, s ktorými som pracoval, a veľmi som sa tešil na spoluprácu s Emily, ktorá je teraz mojou švagrinou.
Prečo si myslíte, že sa prvý film stal takým kultúrnym míľnikom?
Pretože je to naozaj dobrý film. Preto – je to naozaj, naozaj dobrý film a obstojí aj po 20 rokoch. Stále funguje tak dobre a, prepáčte, postavy sú veľmi reálne. Je v tom romantika. Myslím si, že vizuálne je to fantastické a celé to má akési morálne ponaučenie.
Kde stretávame Nigela na začiatku filmu „Diabol nosí Pradu 2“? Čo sa stalo odvtedy, čo sme ho naposledy videli pred 20 rokmi?
No, stále je v tom. Módny a mediálny priemysel sa zmenili. Všetko je online, všetko je digitálne, ale on tam stále maká.
Čo bolo najlepšie na tom, že ste sa vrátili k tejto úlohe?
Možnosť byť so všetkými ľuďmi, ktorí sa na tom podieľajú. Je to naozaj, naozaj skvelá partia ľudí. V tomto filme je aj veľa nových tvárí, čo bolo skvelým osviežením. Je veľmi zaujímavé byť teraz na pľaci najstarším.
Prečo si myslíte, že toto pokračovanie bude v kine skvelým zážitkom?
Je to veľmi vizuálny film a myslím si, že je to aj niečo, čo ľudia radi sledujú spoločne. Takže mať možnosť pozrieť si ho s partiou priateľov alebo s rodinou a zažiť to spolu s ostatnými divákmi je skutočne skvelé. Tento film sa na takýto zážitok priamo hodí, pretože je to nádherný, emotívny, vtipný film, ktorý vám zdvihne náladu, a zároveň je inteligentný a skutočne ľudský. A to sú veci, ktoré radi zažívame spoločne.
- reklamná správa -