Veľkokapacitný zálohomat pre gastro v Bratislave

Bratislava má novinku, ktorá výrazne uľahčí fungovanie gastro prevádzok. V Ivanke pri Dunaji spustila spoločnosť METRO Cash & Carry Slovakia prvý veľkokapacitný zálohomat určený pre reštaurácie, kaviarne a ďalšie gastrozariadenia. Tie vďaka nemu môžu rýchlo a pohodlne odovzdať zálohované PET fľaše a hliníkové plechovky bez zdĺhavého čakania.
Moderné zariadenie funguje na princípe multifeed systému, takže dokáže naraz spracovať desiatky obalov. „Naše zariadenie TOMRA R1 patrí medzi svetovú špičku medzi zálohomatmi. Dokáže naraz prijať až 100 plastových fliaš a plechoviek a celkovo spracuje až 300 obalov v jednom cykle. Zákazníci môžu na obrazovke sledovať postup spracovania aj predpokladaný čas ukončenia, čo výrazne zvyšuje komfort a efektivitu zálohovania. V porovnaní so štandardným zálohomatom je nový systém až 5 krát rýchlejší, čo ocenia najmä podnikatelia,“ vysvetľuje Juraj Otta, Country Manager spoločnosti TOMRA Collection.
Odovzdaj a nakúp
Veľkou výhodou je aj praktické prepojenie služieb. Majitelia prevádzok môžu pri jednej návšteve nielen odovzdať obaly, ale zároveň si doplniť zásoby priamo v predajni METRO. Zálohovanie sa tak stáva prirodzenou súčasťou nákupu.
„Našou prioritou je neustále zlepšovať služby pre zákazníkov. Nový veľkokapacitný zálohomat prináša rýchlejšie, pohodlnejšie a hygienickejšie riešenie, ktoré reaguje na ich potreby a zároveň podporuje zodpovedné správanie k životnému prostrediu,“ uvádza Igor Losman, projektový manažér METRO Slovakia.
Novinka predstavuje dôležitý krok smerom k modernejšiemu a ekologickejšiemu gastro sektoru v Bratislave. Okrem vyššieho komfortu pre zákazníkov prispeje aj k zvýšeniu množstva vyzbieraných obalov a podpore recyklácie.
- reklamná správa -