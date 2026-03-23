Taraba reaguje na opozičnú kritiku zonácie: Buď chcú zlikvidovať náš turizmus alebo im ide o nekonečné výnimky

BRATISLAVA - Minister životného prostredia Tomáš Taraba rázne reagoval na kritiku zonácie národných parkov, s ktorou opakovane prichádza opozícia na čele s Progresívnym Slovenskom. Vo svojom podcaste Teraz Taraba naznačil, že za tlakom na prísnu ochranu území môžu byť úplne iné motívy, než deklarovaná ochrana prírody.
Taraba: Zjazdovky v najprísnejšej zóne nedávajú zmysel
Taraba sa vo svojom vystúpení pozastavil najmä nad návrhmi, ktoré by mali zaradiť existujúce lyžiarske svahy do najprísnejšieho stupňa ochrany. Podľa neho to ide proti samotnej logike fungovania takýchto zón.
„Keď zaradíte niečo do najprísnejšej zóny ochrany, tak základná definícia je, že v tej zóne sa nemôže robiť žiadna ľudská aktivita. Nemali by ste tam ani chodiť, nieto ešte prevádzkovať vleky alebo šport,“ uviedol.
Podľa ministra je preto otázne, prečo niektorí predstavitelia opozície – konkrétne spomenul poslankyňu Stohlovú – presadzujú práve takéto nastavenie.
Tvrdé obvinenie: Snaha zničiť turizmus?
Taraba ponúkol dve možné vysvetlenia ako to celé vidí on. Prvé je podľa neho ideologické.
„Ich základný cieľ je, aby zničili Slovensku príjmy z turizmu. Aby zničili rozvoj lokalít, kde sú ľudia odkázaní na cestovný ruch,“ povedal s tým, že Slovensko už teraz výrazne zaostáva za krajinami ako Rakúsko.
Minister zdôraznil, že rezort nechce budovať nové lyžiarske strediská, ale iba zachovať tie, ktoré fungujú desaťročia. „Tam, kde sa lyžuje 70 rokov, sa aj lyžovať bude,“ dodal.
Druhá verzia: Priestor pre korupciu
Druhé vysvetlenie je podľa Tarabu ešte závažnejšie. Tvrdí, že zámerne prísne pravidlá môžu vytvoriť systém závislosti od výnimiek.
„Ak zaradíte do najprísnejšej ochrany činnosť, ktorá tam reálne existuje, budete každý rok udeľovať výnimky. A to vytvára veľký priestor pre korupčné správanie,“ upozornil.
Podľa neho by tak podnikatelia či prevádzkovatelia stredísk boli nútení opakovane žiadať o povolenia, čo môže viesť k netransparentným praktikám. „Čím väčšia výnimka, tým drahšia pečiatka,“ dodal.
Spor o zonáciu pokračuje
Téma zonácie národných parkov tak zostáva jedným z najvýraznejších konfliktov medzi vládou a opozíciou. Kým Progresívne Slovensko a ďalšie opozičné subjekty hovoria o potrebe dôslednej ochrany prírody, ministerstvo pod vedením Tomáš Taraba varuje pred ekonomickými dopadmi a možným zneužívaním systému.