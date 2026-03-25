17 miliónov dôvodov: Prečo sa oplatí zaujímať o prácu v Kauflande?

Za každým vaším nákupom v reťazci stojí tím zamestnancov, ktorí sa starajú, aby v predajniach všetko fungovalo tak, ako má. Aj preto Kaufland investuje do svojich ľudí a na personálne náklady vynaloží o takmer 17 miliónov eur viac než vlani.
Dobrá práca dnes nie je len o výplate, ktorá cinkne na účte koncom mesiaca. Je aj o pocite istoty, férovom prístupe a prostredí, kde sa ľudia môžu spoľahnúť jeden na druhého. Kde cítia, že ich prácu si všíma aj zamestnávateľ. Kaufland, ktorý do svojich zamestnancov dlhodobo investuje, na personálne náklady vyčlenil tento rok o takmer 17 miliónov eur viac ako vlani a od 1. marca 2026 opäť prehodnotil mzdy.
A prečo to robí? Lebo vie, že za každou predajňou, kde zákazníci radi nakupujú, za každým plným regálom a rýchlou pokladňou sú ľudia. Takí, ktorí tvoria fungujúci tím.
Stabilita a istota, ktoré reťazec poskytuje
Pracovný trh sa mení rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Moderné technológie napredujú, umelá inteligencia prepisuje pravidlá hry a istoty sa menia rýchlejšie než trendy na sociálnych sieťach. O to viac ľudia oceňujú stabilitu, férové ohodnotenie či pracovné prostredie, ktoré im dáva zmysel a perspektívu.
Na Slovensku dnes pre Kaufland pracuje viac ako 8 200 zamestnancov. V logistickom centre, v administratíve aj v 88 predajniach naprieč všetkými regiónmi každý deň zabezpečujú všetko od čerstvého pečiva na pultoch, dostatok zásob v sklade až po dostupné vozíky na parkoviskách. Bez nich by síce budovy stáli, ale obchod by nežil. Vlastne by nefungovalo vôbec nič.
Aj preto obchodný reťazec za posledných päť rokov prehodnotil mzdy zamestnancov už šesťkrát. Za dané obdobie tu nástupný plat na pozícii pracovníka obchodu vzrástol v priemere o 45 percent, čo potvrdzuje, že investície do ľudí myslí vážne.
„Moderné technológie síce menia spôsob, akým pracujeme, no hodnoty, na ktorých stojí silný a stabilný zamestnávateľ, zostávajú nemenné. Spokojnosť zamestnancov je pre nás na prvom mieste, preto si dlhodobo dávame záležať na tom, aby ich odmeňovanie patrilo medzi najlepšie v maloobchodnom sektore,“ hovorí Karin Marková, riaditeľka oblasti ľudských zdrojov v spoločnosti Kaufland Slovenská republika.
Atraktívne ohodnotenie aj balík výhod
V Kauflande aktuálne pracuje 73 percent žien a 27 percent mužov, pričom ženy zastávajú polovicu vedúcich pozícií. Rovnosť v odmeňovaní v spoločnosti nie je téma na diskusiu, ale samozrejmosť.
Flexibilné plánovanie zmien, skrátené úväzky či home office pre administratívu pomáhajú zosúladiť prácu s rodinou, štúdiom či vlastnými plánmi, no zamestnanci môžu využiť aj voľno nad rámec dovolenky alebo sabatikal.
Atraktívny plat je v Kauflande základ, no čo ďalej? MultiSport karta na pohyb a relax po práci. Príspevok do systému Cafetéria podľa vlastného výberu. Vianočné poukážky, podpora pri narodení dieťaťa, sobáši či pracovnom jubileu, ale aj doplnkové dôchodkové sporenie s príspevkom zamestnávateľa. A k tomu bezplatný program Employee Assistance pre právne, psychologické a finančné poradenstvo, príspevok na letné tábory pre deti zamestnancov či grantový program „Kaufland pomáha“, v rámci ktorého sa doteraz rozdelilo už viac ako 50-tisíc eur na pomoc kolegom a ich rodinným príslušníkom v náročných životných situáciách. Nie je to len výpočet benefitov v internom zozname. Je to mix výhod, ktoré dávajú zmysel nielen na papieri, ale najmä v reálnom živote.
„V období konsolidácie a rastúcich nákladov je prirodzené, že ľudia u zamestnávateľa vyhľadávajú stabilitu a istotu. Kaufland ju dlhodobo ponúka, lebo si uvedomuje, že za každým pracovným miestom stojí konkrétny človek a jeho rodina,“ pokračuje Karin Marková. „Chceme, aby naši zamestnanci cítili, že sú pre nás dôležití a že aj v náročnejších časoch s nimi počítame.“
Úspech, ktorý už 25 rokov tvoria ľudia
Obchodný reťazec pôsobí na Slovensku 25 rokov. Od otvorenia prvej predajne v Poprade z neho vyrástol silný a stabilný zamestnávateľ, ktorý opakovane získava titul Top Employer Slovensko aj Top Employer Europe. No dôležitejšie než ocenenia je to, že aj po štvrťstoročí sa spolieha na jednoduchú rovnicu - spokojný tím ľudí znamená fungujúcu firmu, a tak aj tento rok investuje do nákladov spojených so zamestnancami o takmer 17 miliónov eur viac než vlani. Lebo v obchode medzi regálmi či pri pokladni treba rátať veľa položiek, no Kaufland dlhodobo počíta najmä s ľuďmi. A práve na nich stojí jeho 25-ročný príbeh.
