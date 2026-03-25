Slávny Hugh Jackman omladol o 10 rokov: Stačil tento malý trik!

LOS ANGELES - Slávny Hugh Jackman šokoval fanúšikov nečakanou premenou. Stačil jediný jednoduchý krok a herec razom pôsobí o celé desaťročie mladšie.
Charizmatický austrálsky herec Hugh Jackman, ktorého si fanúšikovia po celom svete spájajú najmä s ikonickou postavou Wolverina, prekvapil verejnosť výraznou zmenou vzhľadu. A čo je na tom najzaujímavejšie? Nepotreboval žiadne drastické zákroky ani drahé procedúry – stačil naozaj len malý trik.
Hoci má herec 57 rokov, po tom, čo sa zbavil svojej typickej brady, pôsobí výrazne mladšie – minimálne tak o desať rokov. Táto jednoduchá zmena ukázala, aký veľký vplyv môže mať drobný detail na celkový imidž človeka. Jackman sa momentálne nachádza v New Yorku, kde intenzívne skúša novú divadelnú inscenáciu na Broadwayi.
Ide o hru s názvom Sexual Misconduct of the Middle Classes, ktorá je určená výhradne pre dospelé publikum. Predstavenie sa dotýka citlivých tém medziľudských vzťahov a sexuality, pričom detailné informácie o deji tvorcovia zatiaľ držia v tajnosti. Už teraz je však jasné, že pôjde o emocionálne silný projekt.
