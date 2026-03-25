Súd na Slovensku poslal do väzby osobu zadržanú pre požiar v Pardubiciach

BRATISLAVA - Bratislavský krajský súd už v pondelok poslal do predbežnej väzby osobu zadržanú v súvislosti s piatkovým úmyselným zapálením haly zbrojovky LPP Holding v Pardubiciach. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré dnes ČTK poskytol hovorca súdu Pavol Adamčiak.
Osoba podala proti rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať slovenský najvyšší súd. Návrh na väzobné stíhanie podala prokuratúra podľa Adamčiaka v tejto veci už v nedeľu. Ďalších dvoch obvinených v prípade, ktorí boli zadržaní v Česku, podľa utorkového oznámenia českej polície poslal do väzby Okresný súd v Pardubiciach. Predbežná väzba je na Slovensku súčasťou vydávacieho konania. Ak tamojší súd prvej inštancie rozhodne o väzobnom stíhaní zadržaného, ten na rozhodnutie odvolacieho súdu čaká vo väzbe.
Slovenská polícia v utorok, keď v súvislosti s kauzou informovala o zadržaní jednej osoby na Slovensku, súčasne uviedla, že v spolupráci s Úradom medzinárodnej policajnej spolupráce robí potrebné procesné úkony smerujúce k jej vydaniu do Česka. Česká polícia zadržaných v prípade obvinila z teroristického útoku a účasti na teroristickej skupine. Medzi zadržanými sú občania Českej republiky a Spojených štátov. Požiar vypukol v pardubickom priemyselnom areáli v piatok 20. marca ráno. Zničil halu a vážne poškodil vedľajšiu administratívnu budovu firmy LPP Holding vyrábajúcej okrem iného drony pre Ukrajinu. K požiaru sa prihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction.