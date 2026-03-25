Obrovský ŠOK krátko po volebnom fiasku: Dánska premiérka podala demisiu vlády!

KODAŇ - Dánska premiérka Mette Frederiksenová dnes podala demisiu vlády do rúk kráľa Frederika X. Oznámil to kráľovský palác. Trojčlenná vládna koalícia na čele so Sociálnou demokraciou premiérky v utorkových voľbách prišla o väčšinu v parlamente.
Kráľovský palác oznámil, že kráľ prijal premiérku, ktorá po vysvetlení výsledkov volieb a situácie v parlamente podala demisiu a oznámila, že zástupcovia politických strán zvolených do jednokomorového Folketingu by teraz mali dostať príležitosť vyjadriť svoje názory na nadchádzajúce formovanie vlády. Dnes popoludní sa panovník chystá prijať zástupcov politických strán. Tie teraz čakajú potenciálne náročné a dlhé rokovania, aby určili, či budúcu vládu zostaví Frederiksenová, alebo iný stranícky líder.
Sociálni demokrati premiérky Frederiksenovej síce v utorkových voľbách zvíťazili, ale zaznamenali najhorší výsledok od roku 1903. Ľavicové strany ako celok síce tesne porazili tie pravicové, ani jeden z blokov ale nezískal v 179-člennom parlamente väčšinu. Rozhodujúcou silou tak môžu byť centristickí Umiernení na čele s doterajším ministrom zahraničia a bývalým premiérom Larsom Lökkom Rasmussenom. Frederiksenová v povolebnom prejave vyhlásila, že je pripravená krajinu ďalej viesť. Poznamenala, že rokovania o vláde nebudú jednoduché.
Premiérka Frederiksenová, ktorá je pri moci od roku 2019, voľby vyhlásila vo februári, o niekoľko mesiacov skôr, ako musela. Podľa analytikov sa tak stalo zjavne v nádeji, že jej rozhodný postoj v spore o dánske autonómne územie Grónsko, ktoré by americký prezident Donald Trump rád získal pod americkú správu, jej pomôže u voličov. Volebná kampaň však ovládla skôr domáce témy, ako je stav dánskeho hospodárstva a životné náklady.