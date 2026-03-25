Bratislavu pre návštevu moldavskej prezidentky vyzdobili vlajkami

BRATISLAVA - Hlavné dopravné ťahy v Bratislave pri príležitosti štvrtkovej (26. 3.) návštevy moldavskej prezidentky Maie Sandu vyzdobili štátnymi vlajkami Slovenskej republiky a Moldavskej republiky. Vlajková výzdoba sa nachádza na úseku od Mosta SNP po Prezidentský palác. Informovali o tom z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.
„Toto symbolické gesto je súčasťou protokolárneho zabezpečenia oficiálnych návštev a vyjadruje úctu k hlave štátu, ktorá pricestuje do SR. Kancelária prezidenta SR plánuje túto formu reprezentácie systematicky rozvíjať aj pri ďalších zahraničných návštevách,“ priblížili.
KP SR avizovala, že v nadchádzajúcom období sa uskutoční viacero oficiálnych návštev na najvyššej úrovni. „Ich súčasťou bude okrem vlajkovej výzdoby v hlavnom meste aj nasvietenie Bratislavského hradu vo večerných hodinách. Tento spôsob vyjadrenia úcty sme na Slovensku uplatnili aj v minulosti, napríklad pri návšteve pápeža Františka,“ dodala.