McDonald's sa opäť zaradil medzi najlepších zamestnávateľov Slovenska

Spoločnosť McDonald's Slovensko si aj v roku 2025 udržala silnú pozíciu medzi najatraktívnejšími zamestnávateľmi na slovenskom trhu práce. V prestížnej ankete Najzamestnávateľ 2025 obsadila 2. miesto v kategórii Cestovný ruch, gastro a hotelierstvo, čím potvrdila dlhodobú dôveru zamestnancov aj verejnosti.
McDonald's už niekoľko rokov patrí medzi najstabilnejších zamestnávateľov v oblasti gastronómie a služieb. Vďaka rozširovaniu siete a spolupráci s licenčnými partnermi je dnes najväčším prevádzkovateľom reštaurácií na Slovensku. Aktuálne prevádzkuje 55 reštaurácií a minulý rok oslávil významné 30. výročie svojho pôsobenia na slovenskom trhu.
„Ocenenie Najzamestnávateľ vnímame ako dôležitý signál dôvery zo strany našich ľudí aj verejnosti. Potvrdzuje, že budovanie pracovného prostredia postaveného na rešpekte, podpore a motivácii má zmysel,“ uviedla Tereza Trepáčová, Chief People Officer pre McDonald's Česká republika, Slovensko a Ukrajina. „Byť dlhodobo medzi najlepšími zamestnávateľmi je pre nás veľkou poctou, ale aj záväzkom pokračovať v tom, čo robíme.“
Práca v McDonald’s je vyhľadávaná aj vďaka flexibilným podmienkam a rôznym formám úväzkov, ktoré vytvárajú príležitosti pre študentov, rodičov na materskej či rodičovskej dovolenke, ľudí so zdravotným znevýhodnením aj seniorov. Zamestnancom poskytuje balík benefitov a motivačných programov, ktoré podporujú ich spokojnosť. McDonald's zároveň kladie veľký dôraz na vzdelávanie a rozvoj zručností prostredníctvom tréningov, školení a kurzov. Pracovnú príležitosť ponúka aj uchádzačom bez predchádzajúcich skúseností v gastronómii, pričom rozhodujú najmä osobné kvality, motivácia a chuť pracovať v tíme. Firemná kultúra je postavená na hodnotách spolupráce, rovnosti, rešpektu, diverzity a inklúzie.
Spoločnosť dlhodobo vníma svoju úlohu širšie než len v rámci zamestnávania. Aj preto sa systematicky venuje spoločensky zodpovedným aktivitám zameraným na životné prostredie, komunity a pomoc deťom. Medzi najvýznamnejšie patrí McDonald's Cup, najväčší futbalový turnaj pre žiakov prvého stupňa základných škôl, ako aj aktivity neziskovej organizácie Ronald McDonald House Charities, ktorá už od roku 2003 prispieva k zlepšovaniu prostredia pre deti a ich rodiny v slovenských nemocniciach.
„Byť dobrým zamestnávateľom znamená viac než ponúknuť pracovnú pozíciu. Znamená to vytvárať komunitu, v ktorej sa ľudia cítia rešpektovaní a majú možnosť rásť,“ doplnila Tereza Trepáčová, Chief People Officer pre McDonald's Česká republika, Slovensko a Ukrajina. „Ďakujeme všetkým, ktorí nám v ankete Najzamestnávateľ venovali svoj hlas, a teší nás, že aj tento rok môžeme byť medzi najlepšími.“
- reklamná správa -