V Holíči vzniká nový veľký detský festival. CIBULÁČIK je „dieťaťom“ Cibula festu

Letisko v Holíči, ktoré je už roky dejiskom známeho hudobného festivalu Cibula fest, privíta v lete 2026 úplne nové podujatie. 11. júla, teda dva týždne pred Cibula festom, sa tu uskutoční 1. ročník česko-slovenského detského festivalu Cibuláčik, ktorý je venovaný najmenším návštevníkom a ich rodinám.
Cibuláčik vznikol ako prirodzené pokračovanie festivalovej tradície v Holíči. Organizátori reagovali na fakt, že Cibula fest každoročne navštevuje čoraz viac rodín s deťmi, a rozhodli sa vytvoriť samostatný festival, kde budú deti hlavnými hviezdami.
„Cibuláčik vnímame ako dieťa Cibula festu. Roky sme sledovali, ako s festivalom doslova vyrastajú deti na dospelých. Rozhodli sme sa dať deťom vlastný priestor, vlastný deň a vlastný festivalový zážitok,“ hovorí organizátor Vladimír Chrenka. „Je to náš prvý ročník, no cieľ je jasný – vytvoriť najväčší česko-slovenský detský festival, na ktorý budú rodiny radi spomínať a každoročne sa sem vracať.“
Súčasťou festivalu bude aj rozsiahla zóna atrakcií a sprievodných aktivít, ktorá premení letisko na veľký detský svet. Návštevníkov čakajú skákacie hrady, obrie nafukovacie šmykľavky, laser game, virtuálna realita, balónový dom, jazda na poníkoch, ako aj celodenný program s animátormi, tematické workshopy, kreatívne dielne a interaktívne aktivity pre deti rôzneho veku. Chýbať nebudú ani sladké odmeny, darčeky fotenie s rozprávkovými maskotmi a ďalšie prekvapenia.
„Chceme, aby si deti festival užili naplno a rodičia mali pocit pohody. Všetko je na jednom mieste, bez stresu, bez chaosu a bez dlhého čakania. Ide nám o radosť, spoločný čas a zážitky, ktoré rodiny spájajú. Pre tých najrýchlejších sme dali do predaja limitovanú edíciu prvých 300 vstupeniek za najlepšiu možnú cenu,“ dopĺňa Vladimír Chrenka.
Nový festival tak rozširuje festivalový príbeh Holíča o samostatné podujatie pre najmenších a vytvára priestor, kde sa detský sen mení na skutočný festivalový zážitok.
Cibuláčik je určený najmä rodinám s deťmi do 14 rokov. Deti do 24 mesiacov, seniori nad 70 rokov a osoby so zdravotným postihnutím – ZŤP S (osoby odkázané na invalidný vozík) majú vstup zdarma.
Viac info na www.cibulacik.sk
Vstupenky na Predpredaj.sk
-reklamná správa-