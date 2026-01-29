Praktický sprievodca: Ako ušetriť pri nákupe okuliarov

Štvrtok29. január 2026, meniny má Gašpar, zajtra Ema

Nákup okuliarov môže byť pre mnohých pomerne veľkou investíciou – najmä ak ide o dioptrické sklá alebo špeciálne úpravy. Našťastie existuje množstvo spôsobov, ako výrazne znížiť výdavky bez toho, aby ste museli robiť kompromisy v kvalite. Prinášame vám niekoľko overených tipov od Lenky Petruchovej, optometristky e-shopu a optik Alensa, ktoré vám pomôžu ušetriť.

1. Využite zľavy v e-shopoch

Pri nákupe okuliarov a kontaktných šošoviek na internete môžete ušetriť až dve tretiny bežnej ceny. Okrem toho máte často omnoho väčší výber ako v kamennej predajni. Dôvodom nižších cien sú nižšie prevádzkové náklady e-shopov – nemusia platiť nájom za kamennú predajňu ani ďalšie náklady. E-shopy zároveň často ponúkajú rôzne zaujímavé akcie aj na značkové okuliare, vďaka ktorým môžete ušetriť ďalšie desiatky až stovky eur. V e-shope Alensa nájdete tisíce okuliarov svetových značiek s výraznou zľavou v porovnaní s kamennými optikami.

2. Vyšetrenie očí zdarma

Ak plánujete kúpu dioptrických okuliarov, vyberte si takú očnú optiku, ktorá ponúka bezplatné vyšetrenie zraku bez podmienky nákupu. Takto môžete ušetriť ďalšie financie. V kvalitnej očnej optike (napríklad Alensa) sa môžete objednať na konkrétny deň a čas priamo cez internet. Šetríte tak čas aj peniaze – nemusíte nikam telefonovať ani osobne zisťovať dostupné termíny.

Náš tip: Starajte sa o svoje okuliare, aby vydržali dlhšie

Správna údržba pomáha predchádzať poškriabaniu alebo deformácii rámov. Nezabúdajte používať puzdro a mikrovláknovú handričku, neumývajte sklá nasucho a nenechávajte okuliare v extrémnych teplotách (napr. v aute). Investícia do kvalitného čistenia a ochrany výrazne predlžuje životnosť okuliarov.

3. Vyhnite sa značkovým rámom

Jednou z možností, ako ušetriť pri nákupe okuliarov alebo šošoviek, je dať prednosť privátnym značkám. Ide o značky, ktoré nie sú viazané na konkrétnu optiku či obchod a bežne sa nepredávajú v iných distribučných sieťach. Tieto exkluzivní značky pochádzajú od renomovaných výrobcov a bývajú cenovo podstatne výhodnejšie. Príkladmi sú Crullé, Kimikado, Marisio alebo LeWish – dizajnové značky dioptrických aj slnečných okuliarov s kvalitným spracovaním, širokým výberom a veľmi priaznivými cenami.

4. Neplaťte za funkcie, ktoré nepotrebujete

Nie všetky doplnkové úpravy skiel sú pre každého. Zvážte, ktoré vlastnosti skutočne potrebujete. Antireflexná vrstva je veľmi užitočná najmä pri práci s počítačom. Ak okuliare používate iba na čítanie kníh alebo vonku, blokátor modrého svetla môže byť zbytočný. Ultraľahké alebo extra tenké sklá majú význam najmä pri vyšších dioptriách. Pri rozhodovaní sa riaďte reálnymi potrebami, nie marketingom.

5. Skontrolujte si poistenie alebo zamestnanecké benefity

Ak chcete ušetriť pri kúpe nových okuliarov, informujte sa vo vašej zdravotnej poisťovni alebo u zamestnávateľa. Mnohé poisťovne aj firmy prispievajú na vyšetrenie zraku, dioptrické okuliare či špeciálne pracovné okuliare. Niekedy tento príspevok pokryje značnú časť nákladov.

Zľavy v poisťovniach

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP)

Poskytuje príspevok až do 100 € na okuliare pre deti aj dospelých, ktorý sa uplatňuje cez mobilnú aplikáciu Peňaženka zdravia.

  • Deti do 18 rokov: príspevok na rám bez obmedzenia dioptrií raz ročne; príspevok na šošovky nad +4/−4 raz ročne.
  • Dospelí: príspevok na rám od dioptrií +1/−1 raz za dva roky; na šošovky nad +6/−8 raz za tri roky.

Podmienky a postup:
• Navštívte zmluvného oftalmológa – najneskôr 90 dní pred nákupom.
• Navštívte zmluvnú optiku VšZP.
• Po zaplatení si uplatnite príspevok cez aplikáciu Peňaženka zdravia alebo cez ePobočku do 60 dní.

Dôvera

Poistencom ponúka:

  • 30% zľava na meranie
  • 30 % zľavu na kompletné dioptrické okuliare (rám + sklá),
  • 30 % zľavu na opravy dioptrických okuliarov,
  • dodatočnú 5 % zľavu na aktuálne akcie na slnečné okuliare.

Union

Poistenec má nárok na:

  • komplexné vyšetrenie očí v hodnote 50 € vo vybraných klinikách,
  • vyšetrenie OCT v hodnote 30 €,
  • príspevok 70 € na okuliarové rámy a/alebo sklá pre deti (iba v zmluvných klinikách).

Poukaz musí vystaviť zmluvný očný lekár. Pri príspevku pre deti musí byť poistencom Unionu dieťa aj aspoň jeden zákonný zástupca.

