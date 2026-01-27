Ako by Mozart vyzeral dnes? Opýtali sme sa AI.

Wolfgang Amadeus Mozart by dnes oslávil 270 rokov. Keby sa narodil dnes , podľa umelej inteligencie by ho bulvár miloval rovnako ako kedysi aristokracia – len s oveľa väčším dosahom na sociálnych sieťach.
Génius, ktorého považujeme za ikonu vážnej hudby, bol v skutočnosti poriadny bohém. Miloval večierky a humor na štýl Zomri.
Práve pri príležitosti jeho okrúhleho výročia sa Slovenský umelecký dvor rozhodol priviesť do Bratislavy české divadelné predstavenie Mejdan s Mozartem a zároveň si položili provokatívnu otázku:
Ako by vyzeral Mozart, keby žil v roku 2026?
Vypredával by koncerty? Spolupracoval by s DJ-mi? Bol by témou diskusií na sociálnych sieťach? Znela by jeho hudba okrem divadiel, aj z playlistov na Spotify?
Odpoveď na tieto otázky ponúka aj vizuálna kampaň SUDu. Bol by to Mozart, ktorý by sa v dnešnom svete zjavne nestratil. Možno by ráno behal pod hradom, cez deň riešil hudbu v štúdiu a večer by hral hry alebo.... by šiel na poriadny mejdan!
Jasno v tom má aj umelá inteligencia! Pri otázke ako by Mozart vyzeral dnes, napísala toto:
- Narodil by sa v paneláku v Petržalke a prvú symfóniu by zložil na klávesoch z Lidlu medzi večerou a večerníčkom.
- Na ZUŠ-ke by ho chválili, ale aj upozorňovali, že „toľko nôt sa do jednej skladby aj tak nezmestí“.
- Otec by mu robil manažéra, vodiča aj účtovníka a mama by riešila, prečo zas cvičil namiesto vynášania smetí.
- Prvé koncerty by mal na školských akadémiách spolu s vystúpením s flautou a moderným tancom.
- Namiesto listov cisárovi by písal maily grantovým komisiám s predmetom: „Urgentné – génius bez rozpočtu“.
- Jeho opery by mali premiéru v kultúrnom dome a reprízu na YouTube
- Kritici by písali, že je brilantný, ale „málo komerčný na rádiový éter medzi reklamami na jogurty“.
- Zarábal by si hraním na svadbách
- Zomrel by mladý… na vyčerpanie z papierovačiek, grantov a troch zamestnaní na dohodu.
