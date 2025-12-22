Dve dobré veci v jednom: Prečítané knihy dostali ďalšiu šancu a robia radosť seniorom

Knižný secondhand Bookbot dlhodobo dáva prečítaným knižkám šancu na nový život. Prostredníctvom tohto e-shopu si môžu zákazníci knihy z druhej ruky nielen kúpiť, ale aj jednoducho predať tie, ktoré už prečítali alebo ich doma nepotrebujú. Na platforme však neostávajú v ponuke naveky. Ak sa ani po výraznom zlacnení nepredajú, Bookbot aktívne hľadá spôsoby, ako im dopriať ešte ďalšiu príležitosť osloviť čitateľov.
Jednou z takýchto iniciatív je aj nedávna spolupráca s domovmi a centrami sociálnych služieb – Bookbot sa rozhodol ponúknuť vyradené knihy vo výbornom stave ako dar zariadeniam, kde ešte môžu priniesť radosť seniorom a ľuďom s rôznymi formami znevýhodnenia. „Oslovili sme niekoľko domovov a centier sociálnych služieb a ponúkli sme im vyradené knihy ako dar. Aj tieto publikácie sú totiž veľmi pekné a vo výbornom stave, často ako nové. Väčšinou sa nepredali len preto, lebo sa záujemca nenašiel práve v danom čase. Takpovediac ‚neboli na správnom mieste v správnom čase‛. Na skúšku sme ponúkli knihy približne tridsiatim zariadeniam, prevažne v Žilinskom samosprávnom kraji, a záujem nás veľmi príjemne prekvapil,“ hovorí Lívia Čadová, manažérka expanzie Bookbotu.
Ešte silnejšou spätnou väzbou však boli pre Bookbot reakcie po doručení kníh. Zariadenia sa ozývali s poďakovaním a osobnými správami o tom, ako knihy spríjemnili klientom predvianočné obdobie a každodenný život v zariadeniach, ktoré sú pre nich často druhým domovom. „To všetko nás presvedčilo o správnosti tejto našej aktivity, v ktorej budeme určite pokračovať, a postupne oslovíme aj ďalšie domovy a centrá sociálnych služieb na Slovensku,“ dopĺňa Čadová.
Bookbot tak potvrdzuje, že cirkulárna ekonomika môže mať aj veľmi konkrétny sociálny rozmer – knihy z druhej ruky nielen šetria zdroje, ale môžu zároveň priniesť radosť tam, kde má najväčšiu hodnotu.
- reklamná správa -