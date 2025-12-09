Utorok9. december 2025, meniny má Izabela, zajtra Radúz

Munken diár 2026 - keď sa čas stáva kruhom a diár inšpiráciou

Nová edícia ikonického diára prináša revolučný koncept – dvojitú identitu, dve hviezdne postavy a nekonečný priestor pre kreativitu. Limitovaná edícia z dielne študentov IED Miláno je tu, aby zmenila váš vzťah k plánovaniu.

Poznáte ten pocit, keď držíte v rukách objekt, ktorý je viac než len vecou? Munken diár 2026 je presne takým artefaktom – nie je to len diár, je to manifest. Manifest kruhovitosti, kreativity a odvážneho myslenia, ktoré stavia lineárny čas na hlavu a ponúka niečo vzácne: priestor na dýchanie.

Dva svety v jednom diári

Predstavte si diár, ktorý má dve duše. Na jednej strane Polo – váš spoľahlivý sprievodca svetom štruktúry, poriadku a prehľadnosti. Klasický týždenný kalendár, kde má všetko svoje miesto. Otočte diár a vstúpite do sveta Astra – hravého ducha plného farieb, hier, námetov a prázdnych strán, ktoré len čakajú na váš podpis.

Tento obojstranný formát nie je len dizajnérskym trikom. Je to filozofia. Koncept STAR(t) – vytvorený talentovaným kvartetom študentov z IED Miláno (Elienai Barboza, Emma Mapelli, Blu Rigassi a Nour Tabka) – vychádza z myšlienky, že čas nie je priamka, ale kruh. Kruh, ktorý otvára priestor pre reflexiu, experimentovanie a nekonečné začiatky.

Polárna žiara v rukách

Vizuálna identita diára je poctou severskému dedičstvu Arctic Paper – inšpirovaná polárnou žiarou, ktorá tancuje na oblohe a pripomína nám, že krása môže byť zároveň divá aj jemná. A presne takú filozofiu nájdete aj v materiálovom vyhotovení.

Munken diár 2026 je stelesnením papierovej excelentnosti:

  • Obal: Munken Kristall 400 g/m² – hmatateľná kvalita, ktorá ladí s prvým dotykom
  • Vnútro: Mix Munken Pure Rough, Lynx, Polar a Kristall Rough (120 g/m²) – každá stránka iná, každá s vlastným charakterom
  • Obálka: Munken Polar 600 g/m² – odolnosť stretá eleganciu

A čerešničkou na torte? Balenie má druhý život – dá sa premeniť na praktický stojan na telefón. Udržateľnosť aj funkčnosť v jednom geste.

Keď mladosť stretne tradíciu

Arctic Paper už viac ako 20 rokov otvára svoje brány mladým kreatívcom z celej Európy. Táto spolupráca nie je len firemnou zodpovednosťou – je to živý, pulzujúci ekosystém výmeny nápadov, energie a odvahy.

„Spolupráca so študentmi z celej Európy nám dáva možnosť vidieť papier očami novej generácie dizajnérov. Prinášajú sviežu energiu a nápady, zatiaľ čo my sa delíme o vedomosti a pomáhame im vytvárať skutočný produkt," vysvetľuje Erik Bakkelund z Arctic Paper. Výsledkom je každoročne diár, ktorý nie je len produktom, ale manifestom – dôkazom, že papier má stále čo povedať v digitálnom svete.

Prečo ho chcete?

Pretože Munken diár 2026 nie je len diár. Je to:

  • Kreativny spoločník na celý rok
  • Dizajnérsky objekt, ktorý chcete mať na stole
  • Limitovaná edícia z dielne jednej z najprestížnejších európskych dizajnérskych škôl
  • Hmatateľný dôkaz, že tlačené médium má stále svoju moc
  • Dvojitá identita, ktorá vám umožňuje byť organizovaní aj hraví

V časoch, keď sú naše životy roztrieštené medzi aplikácie, notifikácie a digitálne kalendáre, Munken diár 2026 ponúka niečo vzácne: rituál. Rituál písania rukou. Rituál zastavenia sa. Rituál tvorenia.

Munken diár 2026 je dostupný v limitovanej edícii vo formáte A5 (192 strán). Tlač: Åtta45, GBGT Box, Švédsko.

Viac informácií: arcticpaper.com

Exkluzívny distribútor na Slovensku: Europapier Slovensko

Ďalšie zo Zoznamu