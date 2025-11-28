Piatok28. november 2025, meniny má Henrieta, zajtra Vratko

COOP Jednota prináša v spolupráci so spotrebným družstvom COOP ITALIA limitovanú edíciu talianskych chutí

Ilustračný obrázok PR článok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: COOP Jednota)
© Zoznam/ © Zoznam/

COOP Jednota prináša zákazníkom pred Vianocami v spolupráci s talianskym spotrebným družstvom limitovanú edíciu COOP ITALIA. Pestrá ponuka autentických talianskych potravín zosobňuje na regáloch predajní domácej siete chute Stredomoria a zároveň symbolizuje silu medzinárodnej družstevnej spolupráce v roku, ktorý Organizácia Spojených národov vyhlásila za Medzinárodný rok družstiev.

Výsledok medzinárodnej spolupráce, ktorý chutí

Aktuálne dostupná limitovaná edícia COOP ITALIA v sieti predajní COOP Jednota je voňavou a chutnou ukážkou toho, ako môže vyzerať výsledok medzinárodnej družstevníckej spolupráce. Domáca sieť predajní tak symbolicky nadväzuje na aktivity spojené s aktuálnym Medzinárodným rokom družstiev, ktorý pripomína význam spolupráce, solidarity a zodpovedného podnikania naprieč krajinami.

„Rok 2025 je pre nás symbolický – Organizácia Spojených národov ho vyhlásila za Medzinárodný rok družstiev a my ho vnímame ako príležitosť ukázať, že družstevný model je moderný, životaschopný a silný aj v medzinárodnom meradle. Partnerstvo s talianskym družstvom COOP ITALIA je dôkazom toho, že hodnoty spolupráce, solidarity a férového podnikania fungujú naprieč Európou. Zákazníkom tak prinášame nielen chuť Talianska, ale aj príbeh úspešnej družstevnej spolupráce,“ informuje Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko.

Družstevníctvo má u nás silnú tradíciu

Družstevná myšlienka vznikla ako odpoveď na sociálne a ekonomické krízy už v 19. storočí.  U nás na Slovensku má mimoriadne hlboké korene – od Spolku gazdovského v Sobotišti (založeného v roku 1845) až po vznik prvého spotrebného družstva v Revúcej v roku 1869. Na tieto hodnoty dnes nadväzuje aj systém COOP Jednota, ktorý už 156 rokov aktívne rozvíja model družstevného (kooperatívneho) podnikania na Slovensku. Táto forma podnikania v sebe nesie silnú podporu samotných regiónov – formou strategického smerovania, investícií a celkovej obchodnej politiky s ohľadom na potreby regiónu alebo komunity. Hodnoty vytvorené činnosťou spotrebných družstiev tak ostávajú v regiónoch. Práve preto je tento model podnikania dôležitým pilierom ekonomickej a sociálnej stability krajiny.

„Družstevný model nie je o maximalizácii krátkodobého zisku, ale o dlhodobej hodnote pre regióny, zamestnancov, dodávateľov aj zákazníkov. Aj preto vnímame tento rok ako mimoriadnu príležitosť vyzdvihnúť filozofiu družstevníctva v praxi,“ dodáva Ján Bilinský.

V praxi to znamená napríklad aj to, že viac ako 70 %  produktov v rámci reálneho predaja v sieti COOP Jednota pochádza od domácich výrobcov. Domáca sieť predajní spolupracuje s vyše 1 300 lokálnymi dodávateľmi, a to z radov pekárov, mäsiarov, pestovateľov či mliekarov. Zároveň len v uplynulom roku investovala COOP Jednota do modernizácie svojich predajní viac ako 49 miliónov eur.

Talianske chute aj na vianočný stôl

Limitovaná edícia COOP ITALIA ponúka pestrý výber originálnych výrobkov, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou talianskej domácej kuchyne. Od tradičných cestovín cez paradajkové omáčky, olivy, pesto, sušené paradajky, chrumkavé grissini či tuniak v olivovom oleji až po tradičné talianske sladkosti a delikatesy, vhodné aj ako darček. V rámci COOP ITALIA jednoducho nájdete pravé talianske chute, vhodné aj na sviatočný stôl. „V záujme spestrenia ponuky pre našich zákazníkov a v prepojení na naše partnerstvo s talianskym družstvom, sme sa rozhodli ešte pred Vianocami priniesť limitovanú edíciu COOP ITALIA. Veríme, že pestrá ponuka poctivých talianskych produktov v ich autentickej podobe si nájde svojho zákazníka a možno i ozvláštni tradičný vianočný stôl nejednej slovenskej rodiny,“ hovorí Renáta Peťovská, riaditeľka sekcie obchodu a rozvoja maloobchodnej siete COOP Jednota Slovensko. Produkty COOP ITALIA sú v sieti COOP Jednota dostupné do 24. decembra 2025 alebo do vypredania zásob.

- reklamná správa - 

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Dôchodca vošiel autom na električkovú trať!
Dôchodca vošiel autom na električkovú trať!
Správy
Úplný prepadák? Mňahončák vo vedomostnom kvíze: Z gauča to ide ľahko, v štúdiu zabudol, ako sa volá!
Úplný prepadák? Mňahončák vo vedomostnom kvíze: Z gauča to ide ľahko, v štúdiu zabudol, ako sa volá!
Prominenti
Slovensko podáva 7. žiadosť o platbu z plánu obnovy za 760 mil. eur
Slovensko podáva 7. žiadosť o platbu z plánu obnovy za 760 mil. eur
Správy

Domáce správy

Združenie miest a obcí
Združenie miest a obcí Slovenska víta návrh EP: Vek 16 rokov má byť hranicou pre sociálne siete
Domáce
Šokujúci prepad teplôt! Slovensko
Šokujúci prepad teplôt! Slovensko zažilo najchladnejšiu noc: V TEJTO obci padlo -15 °C stupňov Celzia
Domáce
Drucker priznal finále auditu:
Drucker priznal finále auditu: Úrad podpredsedu vlády čelí rozhodnutiu v sporných dotačných výzvach
Domáce
Mladík (20) z Gelnice ukradol auto, opitý havaroval a utekal pred políciou pri Pustých Úľanoch
Mladík (20) z Gelnice ukradol auto, opitý havaroval a utekal pred políciou pri Pustých Úľanoch
Galanta

Zahraničné

Mrazivý scenár pre prípad
Mrazivý scenár pre prípad vojny s Ruskom: Unikli detaily tajného plánu! NATO počíta s masívnym presunom státisícov vojakov
Zahraničné
Nemecko v októbri zaznamenalo
Nemecko v októbri zaznamenalo alarmujúci počet dronov pri vojenských a námorných objektoch
Zahraničné
Partia šialených vodičov terorizuje
Partia šialených vodičov terorizuje obec v Česku! Nahnevaní ľudia zverejnili VIDEO nočného pekla
Zahraničné
Pod Panamským prieplavom budujú
Pod Panamským prieplavom budujú metro: Odvážny projekt zmení dopravu v krajine
dromedar.sk

Prominenti

Martin Mňahončák
Úplný prepadák? Mňahončák vo vedomostnom kvíze: Z gauča to ide ľahko, v štúdiu zabudol, ako sa volá!
Domáci prominenti
TRPKÉ SPOMIENKY najsexi herečky
TRPKÉ SPOMIENKY najsexi herečky súčasnosti: Ponížená na castingoch!
Zahraniční prominenti
Výnimočný koncert Marcely Laiferovej:
Výnimočný koncert Marcely Laiferovej: Vystriedala niekoľko outfitov... Ako hollywoodska hviezda!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Emily Ratajkowski
Emily Ratajkowski opäť ROZPÁLILA fanúšikov: Vystavila na obdiv svoj DOKONALÝ ZADOK!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Hudobník si zlomil krk
NOČNÁ MORA po hre so zvieratkom: Muž ležal 14 hodín v KRVI, nikto mu neprišiel na pomoc! KOCÚR ho zmrzačil
Zaujímavosti
Plávajúce obydlia: Týchto 6
Plávajúce obydlia: Týchto 6 dediniek postavili priamo na vodnej hladine
dromedar.sk
Vianočný fenomén sa vrátil
Vianočný fenomén sa vrátil vo veľkom štýle! REKORDNÉ vysielanie šokovalo aj fanúšikov: ČO ho robí tak výnimočným?
Zaujímavosti
Neuveríte, čo vidia bábätká
Neuveríte, čo vidia bábätká po narodení: VIDEO odhaľuje fascinujúci pohľad! Rodičia len NEVERIACO pozerali
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Metropolis je najlepší prémiový
Najkvalitnejšie bývanie tohto roka? Je to jasné, poďte sa s nami pozrieť dovnútra!
Domáce
Zapojte sa do adventného
Začína sa adventný kalendár: V prvý týždeň na vás čaká sviatočné prekvapenie od dm!
Domáce
Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk
Zdroj: Park Inn by
Toto sú víkendy, ktoré ženy milujú: Zabudnite na povinnosti, ide sa oddychovať!
feminity.sk

Ekonomika

Veľká reforma dôležitých príspevkov: Ministri odsúhlasili rýchly štart zmien!
Veľká reforma dôležitých príspevkov: Ministri odsúhlasili rýchly štart zmien!
Vodiči pozor: Diaľnica pri Bratislave bude uzatvorená, kedy a kadiaľ pôjdete cez obchádzku? (foto)
Vodiči pozor: Diaľnica pri Bratislave bude uzatvorená, kedy a kadiaľ pôjdete cez obchádzku? (foto)
Dôchodkový vek v roku 2026: Ktoré ročníky pôjdu do penzie a aké platia pravidlá?
Dôchodkový vek v roku 2026: Ktoré ročníky pôjdu do penzie a aké platia pravidlá?
Takto vyzerá tunel Višňové tesne pred otvorením: Stihnú to diaľničiari do Vianoc? (foto)
Takto vyzerá tunel Višňové tesne pred otvorením: Stihnú to diaľničiari do Vianoc? (foto)

Varenie a recepty

18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
Tieto vianočné pestré maďarské rezy sú hitom. Ideálne na sviatočný stôl.
Tieto vianočné pestré maďarské rezy sú hitom. Ideálne na sviatočný stôl.
Pudingové koláčiky zmiznú na Vianoce ako prvé: Overený recept
Pudingové koláčiky zmiznú na Vianoce ako prvé: Overený recept
Výber receptov
Tradičné karamelové grilážky: Vianočná sladká klasika
Tradičné karamelové grilážky: Vianočná sladká klasika
Nepečené dezerty

Šport

Úprimnosť a empatia v priamom prenose: Dojatá Petra Vlhová o skúsenosti, ktorá ju chytila za srdce
Úprimnosť a empatia v priamom prenose: Dojatá Petra Vlhová o skúsenosti, ktorá ju chytila za srdce
Petra Vlhová
To snáď nie je pravda! Veľký triumf Slovana zatienila ďalšia zlá správa, v kabíne bol aj plač
To snáď nie je pravda! Veľký triumf Slovana zatienila ďalšia zlá správa, v kabíne bol aj plač
Konferenčná liga
Nečakaný krok slovenského reprezentanta: Prišiel za vedením a spravil rázne rozhodnutie
Nečakaný krok slovenského reprezentanta: Prišiel za vedením a spravil rázne rozhodnutie
Európa
VIDEO So Shiffrinovou plakali v cieli od dojatia: Návrat na svahy bol pre Kildeho splneným snom
VIDEO So Shiffrinovou plakali v cieli od dojatia: Návrat na svahy bol pre Kildeho splneným snom
Lyžovanie

Auto-moto

BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
Technika
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Zaujímavosti
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Doprava
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Doprava

Kariéra a motivácia

Čo majú spoločné ľudia, ktorí excelujú v práci? Týchto 6 spôsobov myslenia
Čo majú spoločné ľudia, ktorí excelujú v práci? Týchto 6 spôsobov myslenia
Motivácia a produktivita
10 dôvodov, prečo ste v práci nešťastní a máte pocit, že ju nenávidíte
10 dôvodov, prečo ste v práci nešťastní a máte pocit, že ju nenávidíte
Mám prácu
Firemný vianočný večierok bez následkov: 7 tipov, ako sa vyhnúť trapasom a zároveň si to užiť
Firemný vianočný večierok bez následkov: 7 tipov, ako sa vyhnúť trapasom a zároveň si to užiť
Pracovné prostredie
Už žiadne osobné návštevy! Sociálna poisťovňa prichádza s novinkou, ktorá poteší zamestnancov aj zamestnávateľov
Už žiadne osobné návštevy! Sociálna poisťovňa prichádza s novinkou, ktorá poteší zamestnancov aj zamestnávateľov
Aktuality

Technológie

EÚ ide obmedziť internet pre túto skupinu ľudí. „Nekonečný scroll, autoplay a loot boxy sú pre nich nebezpečné“
EÚ ide obmedziť internet pre túto skupinu ľudí. „Nekonečný scroll, autoplay a loot boxy sú pre nich nebezpečné“
Správy
„Aspoň nespadol a nerozpadol sa ako naposledy.“ Putin si pozrel humanoidného robota naživo. Z výrazu jeho tváre je jasné, že toto žiadna revolúcia nebude
„Aspoň nespadol a nerozpadol sa ako naposledy.“ Putin si pozrel humanoidného robota naživo. Z výrazu jeho tváre je jasné, že toto žiadna revolúcia nebude
Správy
AKTUÁLNE: Technologický gigant, ktorý pôsobí aj na Slovensku, vymení tisíce ľudí za umelú inteligenciu
AKTUÁLNE: Technologický gigant, ktorý pôsobí aj na Slovensku, vymení tisíce ľudí za umelú inteligenciu
Správy
USA majú novú útočnú ponorku. USS Massachusetts otvára dvere generácii, ktorá unesie trojnásobok rakiet
USA majú novú útočnú ponorku. USS Massachusetts otvára dvere generácii, ktorá unesie trojnásobok rakiet
Armádne technológie

Bývanie

Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?

Pre kutilov

Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Recepty
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
Chalupa
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Stavba domu
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Títo muži sa radia medzi najväčších samotárov: Vo vzťahu ich neudržíte, ani keď sa úprimne zamilujú
Partnerské vzťahy
Títo muži sa radia medzi najväčších samotárov: Vo vzťahu ich neudržíte, ani keď sa úprimne zamilujú
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Mrazivý scenár pre prípad
Zahraničné
Mrazivý scenár pre prípad vojny s Ruskom: Unikli detaily tajného plánu! NATO počíta s masívnym presunom státisícov vojakov
Partia šialených vodičov terorizuje
Zahraničné
Partia šialených vodičov terorizuje obec v Česku! Nahnevaní ľudia zverejnili VIDEO nočného pekla
Totálna otočka oproti mladým:
Domáce
Totálna otočka oproti mladým: Ak by volili len dôchodcovia, Fico by podľa PRIESKUMU oslavoval drvivé víťazstvo!
Vladimir Putin
Zahraničné
Žiadny mier nebude, zo slov Putina mrazí: Sme pripravení bojovať do posledného Ukrajinca!

Ďalšie zo Zoznamu