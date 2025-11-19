Prekonáte čas futbalistu Ivana Schranza alebo bežeckej legendy Viliama Nováka? Prihláste sa na Silvestrovský beh cez bratislavské mosty 2025!

Ste rýchlejší a vytrvalejší ako slovenský futbalový reprezentant Ivan Schranz? Tridsiaty štvrtý ročník populárneho Silvestrovského behu cez bratislavské mosty (SBCBM) vám 31. decembra 2025 ponúkne možnosť porovnať sa s útočníkom pražskej Slavie. Najlepší strelec EURO 2024 môže byť pre súťaživých bežcov výzvou aj inšpiráciou – vlani 11,7 km dlhú trať zvládol za 49:22 min a v silnej konkurencii spomedzi viac ako tisícky účastníkov obsadil 43. miesto.
„V porovnaní s vlaňajškom sme urobili na trati len kozmetické úpravy, tentoraz bude merať presne 11,5 kilometra. Takisto ako vlani aj teraz sa pobeží cez päť mostov – Prístavný, Apollo, Starý, Nový a Lanfranconi. Magistrát nám potvrdil, že drobné rekonštrukčné práce na dvoch mostoch budú hotové najneskôr do konca novembra, takže bežci sa môžu opäť tešiť na jedinečné výhľady z mostov na zimnú Bratislavu,“ vraví Roman Hanzel, eventový a marketingový manažér Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislava (STaRZ) a športový riaditeľ SBCBM 2025.
Porovnať svoju kondičku si však budete môcť i so slovenskou bežeckou legendou, 83-ročným Viliamom Novákom, ktorý by v štartovke nemal chýbať ani v tomto roku. Vlani ako najstarší účastník zvládol trať za úctyhodných 1:05:55 h, čo je priemerné tempo 5:38 min/km!
Preteky odštartuje v posledný deň roka o 10.00 h pri Ekonomickej univerzite v Bratislave-Petržalke rovnako ako pred rokom „výstrelom“ zo šampanského spoluzakladateľ pretekov Vladimír Podracký. Cieľ bude na zrekonštruovanom bežeckom ovále štadióna v športovom areáli FTVŠ UK na Lanfranconi, kde sa uskutočnia detské súťaže pre tri vekové kategórie (do 6 rokov, 7 až 10 rokov, 11 až 15 rokov). „Pre všetkých účastníkov sme pripravili krásne medaily s hlavnými dominantami Bratislavy, ktoré uvidia bežci z mostov počas pretekov,“ dodáva Roman Hanzel.
Minuloročný Silvestrovský beh cez bratislavské mosty bol rekordný: celkovo štartovalo 1129 bežkýň a bežcov zo 16 krajín, o 21 viac ako v predošlom rekordnom roku 2019, po ktorom malo podujatie trikrát – v rokoch 2020, 2021, 2022 – „covidovú“ pauzu.
„Potešilo by ma, ak by sa na naše preteky prišlo rozlúčiť so starým rokom 2025 a vykročiť do nového aktívnym pohybom viac bežcov ako vlani,“ želá si riaditeľ 34. ročníka SBCBM a zároveň aj STaRZ Ladislav Križan. Aj on stál pri tom, keď sa SBCBM v roku 2023 vrátil do bežeckého kalendára. Po prestávke na ňom štartovalo dovedna 921 bežkýň a bežcov. „Keďže máme rešpekt voči tým, ktorí preteky v roku 1989 založili, tešíme sa, že po pandémii pokračujeme v tradícii a naďalej organizujeme tento unikátny koncoročný beh,“ dodáva šéf podujatia.
Eventový a marketingový manažér STaRZ Roman Hanzel tiež verí, že padne účastnícky rekord, a dúfa v prekonanie hranice 1500 bežcov. Registrácia na SBCBM 2025 sa začala 22. 10., do 17. 12. je štartovné najvýhodnejšie – 20 eur. Ak však plánujete štartovať aj na ikonickom aprílovom (19. 4.) Národnom behu Devín – Bratislava, využite kombinované štartovné na oba behy za mimoriadne výhodnú cenu 40 eur. „Takúto možnosť majú bežci do 28. decembra,“ pripomína Peter Filo, PR manažér STaRZ.
VÍŤAZI SBCBM 2011 – 2019, 2023 a 2024
- 2011 (10,3 km): Imrich Magyar 36:24 – Petra Fašungová 41:50
- 2012 (10,3 km): Jozef Urban 35:07 – Katarína Pokorná 41:50
- 2013 (10,3 km): Alexander Jablokov 35:06 – Katarína Pokorná 40:12
- 2014 (10,3 km): Pavol Bukovác 37:20 – Katarína Pokorná 42:02
- 2015 (10,3 km): Marek Hladík 35:15 – Romana Komarňanská 40:19
- 2016 (10,3 km): Marek Hladík 35:32 – Danielle Hodgkinsonová (V. Brit.) 41:42
- 2017 (10,3 km): Marek Hladík 34:28 – Nikola Čorbová 40:32
- 2018 (10,5 km): Marek Hladík 34:42 – Elena Dušková 40:16
- 2019 (10,5 km): Jozef Pelikán 35:03 – Elena Dušková 37:50
- 2023 (11,0 km): Martin Rusina 34:31 – Lucia Pelikánová 40:11
- 2024 (11,7 km): Martin Rusina 38:54 – Lucia Pelikánová 45:18
