Neviete, čím potešiť na Vianoce? Darujte chuť, ktorá má zmysel

Hľadáte darček, ktorý poteší každého? Zabudnite na kozmetické kazety či ďalší pár ponožiek. Stavte na istotu, s ktorou určite nič nepokazíte – ručne vyrábané vegánske pralinky Plain Power bez mlieka a lepku, no plné prekvapivých chutí. Vianočná kolekcia, sezónne chute, adventný kalendár či elegantné firemné darčeky sú sladkou trefou do čierneho.
Plain Power sú prémiové čokoládové pralinky bez kompromisov – ideálne ako vianočný či mikulášsky darček (Zdroj: Plain Power )
Plain Power: ručne, poctivo a bez kompromisov
Mikuláš, Vianoce a predvianočné obdobie prinášajú nielen vône a spoločné chvíle, ale aj sladké potešenia. A hoci čokoláda pod stromčekom nikdy nesklame, čoraz viac ľudí hľadá niečo výnimočnejšie – darček s pridanou hodnotou, ktorý je chutný, poctivý, zdravší a zároveň originálny. Presne také sú vegánske pralinky Plain Power, ktoré vznikli z malého sna odvážnej ženy Martinky Kravcovej prinášať ľuďom čistú chuť surovín. Dnes si jej luxusné pralinky môžete objednať prostredníctvom webu Plain Power alebo osobne zakúpiť na rôznych trhoch a podujatiach.
Rakytník, chai karamel či káva s kardamónom – ktorú chuť zimy si vyberiete vy?
Za každou pralinkou Plain Power stojí kvalitná ručná práca, trpezlivosť a radosť z objavovania nových chutí. A výsledok? Krehká škrupinka a jemná náplň, rôzne textúry a maximálny dôraz na chuť. Keďže pralinky neobsahujú mlieko ani lepok, sú vhodné aj pre ľudí s alergiami či intoleranciami. Ich základ tvoria rastlinné ingrediencie, kvalitná čokoláda a sezónne suroviny, ktoré sa menia podľa ročného obdobia.
Odpočítavanie do Vianoc, ktoré chutí: adventný kalendár Plain Power
December si mnohí nevedia predstaviť bez adventného kalendára. Tento rok prináša Plain Power adventný kalendár s 24 rôznymi príchuťami, od sviežich ovocných tónov až po hrejivé korenisté kombinácie. Ruku na srdce – dá sa vôbec odpočítavať dni do Vianoc lepšie než s čokoládou, ktorá nielen chutí skvelo, ale zároveň je poctivá a ohľaduplná k telu i prírode?
Darček, ktorý má zmysel
Pralinky Plain Power sú dokonalým vianočným darčekom, či už hľadáte niečo pre blízkych, kolegov, alebo ako reprezentatívne firemné darčeky pre klientov. V ponuke nájdete rôzne veľkosti balení – od menších degustačných krabičiek až po elegantné darčekové balenia. Vďaka možnosti vyskladať si krabičku od 8 až po 48 kusov si každý môže vybrať originálny vianočný darček podľa svojich potrieb a rozpočtu.
Darčekové balenia praliniek Plain Power si môžete nechať personalizovať. V prípade firemných darčekov doplňte logo či motto, ak kupujete pralinky pre blízkych, nezabudnite na venovanie. Vznikne tak personalizovaný darček, ktorý je buď osobný, alebo vypovedá o hodnotách, ktoré uznávate – o poctivosti, lokálnosti a zodpovednosti.
Pralinka, s ktorou spomalíte
V predvianočnom zhone totiž často zabúdame, že Vianoce nie sú o množstve, ale o momente. A práve tie najmenšie, ako otvorenie krabičky s čokoládovou pralinkou, ktoré nás prinútia aspoň na chvíľu spomaliť, si zapamätáme najviac. S pralinkami Plain Power tak nedarujete len čokoládový darček, ale aj chvíľu, na ktorú sa nezabúda.
- reklamná správa -