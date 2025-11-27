Krajšie sviatky a odľahčený rozpočet, aj to sú výsledky potravinovej zbierky

Ľudí, ktorí počas októbrového nákupu v Kauflande pridali do svojho košíka o balík múky alebo cestovín navyše, máme na Slovensku stále dosť. Ak patríte medzi nich aj vy, mali by ste vedieť, že balíčky plné potravinovej pomoci už teraz putujú do tých správnych rúk.
Takmer žiadne mäso, ryby ani čerstvé ovocie alebo zelenina. Varené jedlo iba raz za deň a neustále prerátavanie drobných v peňaženke. Zdá sa vám to nepredstaviteľné? Pre pätinu Slovákov ide o každodennú realitu. Seniori, osamelí rodičia, mnohopočetné rodiny a ľudia so zdravotným znevýhodnením si často nemôžu dovoliť kúpiť ani základné potraviny. Do zložitej životnej situácie sa pritom môžu dostať veľmi ľahko a bez vlastného pričinenia. O to viac si zaslúžia, aby nám to nebolo jedno. Našťastie sa zdá, že nie je.
Ľudia v zraniteľnej situácii sa dočkali pomoci
Tisícky nakupujúcich sa aj tento rok rozhodli podporiť výnimočnú charitatívnu zbierku Pomáhame potravinami. Ako? Celkom jednoducho, svojím nákupom. Stačilo, aby časť zakúpených potravín vložili do špeciálne označených boxov v predajniach alebo si pri pokladni kúpili symbolický odznak v hodnote jedného eura. Jednu z najväčších potravinových zbierok na Slovensku už dvanásť rokov organizuje spoločnosť Kaufland, a to v spolupráci so Slovenským Červeným krížom.
Kaufland sa do zbierky zapojil aj iným spôsobom – vyzbierané potraviny doplnil o 700 balíkov, čo predstavuje ďalších takmer 13 ton potravinovej pomoci. „Vďaka našej zbierke Pomáhame potravinami veríme, že aj malé gesto dokáže urobiť veľkú zmenu. Zákazníci, ktorí venovali trvanlivé potraviny alebo si kúpili odznak s logom zbierky, dali jasne najavo, že im nie je ľahostajné, ako sa žije iným,“ hovorí Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Pomáhali hokejisti a známe tváre
Aby sa potravinové boxy rozmiestnené v 85-tich Kaufland predajniach plnili rýchlejšie, do zbierky sa zapojilo viac ako 800 dobrovoľníkov zo Slovenského Červeného kríža a Kauflandu. Pomocnú ruku priložili aj viaceré známe osobnosti vrátane Olivera Oswalda a Kvetky Horváthovej, a tiež naši hokejisti. Viac ako štyridsať hráčov prišlo v deň spustenia zbierky priamo do Kaufland predajní. Stretnúť svojho obľúbeného športovca naživo bolo pre mnohých veľkým zážitkov, o to viac, že spoločne prispeli k dobrej veci.
Plnšia chladnička aj vďaka vám
Tisíce kíl cestovín, múky, cukru, mlieka či ryže, ale aj konzervy, pudingy, strukoviny a sladké drobnosti prešli rukami dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža, aby z nich pripravili balíky. V týchto dňoch už potravinová pomoc putuje priamo k tým, ktorí ju tak veľmi potrebujú.
"Naša organizácia denne vidí, že tí najzraniteľnejší sa každý mesiac rozhodujú, či si kúpia potraviny a lieky, alebo uhradia náklady na bývanie. Aj vďaka Kauflandu a solidarite jeho zákazníkov im dokážeme poskytnúť okamžitú pomoc,“ zdôrazňuje Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža, a pokračuje: „Odovzdávanie potravín často sprevádzajú silné emócie. Ľudia sú vďační, že si na nich niekto spomenul, pretože sa s ochotou pomáhať nestretávajú často.“ Jej slová potvrdzuje aj seniorka, ktorá sama vychováva 16-ročného vnuka. Žije zo 600 eur mesačne, z ktorých musí pokryť všetky výdavky na domácnosť aj náklady na športujúceho tínedžera. Darované balíčky pre ňu znamenajú viac než len jedlo. Prinášajú pocit, že s dospievajúcim vnukom v tom nie sú sami, a tiež možnosť pripraviť mu plnohodnotnú večeru.
Bilancia: 20 kamiónov plných potravín
Do charitatívnej zbierky Pomáhame potravinami sa od roku 2014 zapojilo takmer 8 500 dobrovoľníkov, vrátane zamestnancov Kauflandu. Za 12 rokov sa vďaka tejto zbierke podarilo zabezpečiť už viac ako 511 ton trvanlivých potravín, čo predstavuje takmer 30 000 balíkov potravinovej pomoci. Pre lepšiu predstavu, toto množstvo by dokázalo naplniť viac ako 20 kamiónov s kapacitou 25 ton. Balíky plné múky, cukru, strukovín, cestovín, ruže či sladkého potešenia pre deti každoročne smerujú do domácnosti vo všetkých regiónoch Slovenska, aby pomohli ľuďom v zraniteľnej situácii. „V čase rastúcich životných nákladov si o to viac vážime ochotu každého, kto sa rozhodol prispieť do potravinovej zbierky. Jej najväčšia sila je v tom, že dokáže spájať ľudí, ktorí chcú pomáhať, s tými, ktorí to najviac potrebujú. Aj jeden balík cestovín môže pre niekoho znamenať jediné teplé jedlo dňa. Ďakujeme preto všetkým, ktorí spoločne s nami pomáhajú potravinami,“ dodáva Nikoleta Lörincová.
- reklamná správa -