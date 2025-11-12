Keby nebol 17. november, nebolo by Fun rádio

17. november pre nás naďalej zostáva sviatkom, preto budeme vysielať ako vždy, keď je sviatok, sviatočne.
Deň boja za slobodu a demokraciu má pre Fun rádio špeciálny význam, pretože bez 17. novembra 1989 by vaše obľúbené rádio vôbec nevzniklo. Práve skupina študentov, patriaca ku koordinačnému hnutiu, o pár mesiacov neskôr založila aj Fun rádio ako prvú súkromnú rozhlasovú stanicu v Československu, ktorá mohla hrať svetové hity.
Ďakujeme, že môžeme vysielať a hrať hity, ktoré milujete
Fun rádio bude v pondelok 17. novembra vysielať ako vždy, keď je sviatok. Pripravený je špeciál talkshow Adela a Sajfa s hosťom Danielom Hevierom, a v hudobnom playliste sa okrem najlepších súčasných hitov výnimočne objavia aj hity roku ‘89.
Deň boja za slobodu a demokraciu pre nás zostáva dňom, keď si pripomíname, že sloboda nie je samozrejmosť. Práve vďaka nej dnes môžeme slobodne hrať hity, ktoré milujete a zabávať sa s vami
Ako sa zrodilo Fun rádio
V decembri 1989 ocenil vtedajší francúzsky prezident československých študentov za ich úlohu v spoločenských zmenách. Súčasťou ocenenia bola aj finančná odmena, ktorá však skončila v Prahe. Slovenskí študenti preto napísali list francúzskemu veľvyslancovi, ktorý ich pozval na stretnutie. Práve tam padla otázka, či by nechceli „rádio“, a o niekoľko mesiacov, 10. júna 1990, sa táto myšlienka stala skutočnosťou. Vďaka nej tento rok Fun rádio oslávilo 35 rokov svojho vysielania.
Do vysielania Fun rádia stále vkladáme lásku, nadšenie, vášeň a hlavne slobodu mysle a slova. Tento odkaz v nás zostáva aj po viac ako 35 rokoch. ✌️
