Chcete ušetriť? S Peugeot je to zásah do čierneho!

Nový rok prinesie zásadné zmeny v pravidlách pri odpočte DPH pre nové firemné automobily. Ak chcete ušetriť tisíce eur, tak len do konca roka 2025 máte poslednú možnosť zakúpiť si nové auto so 100 % odpočtom DPH.
Máme pre vás dobré správy, pretože vieme, kde sa teraz oplatí kúpiť si skladové modely áut za mimoriadne výhodné ceny, navyše s exkluzívnymi benefitmi a samozrejme s možnosťou plného odpočtu DPH z kúpnej ceny.
Dátum 1. január 2026 nepoteší mnohých podnikateľov. Do platnosti totiž vstúpi novela zákona o DPH, ktorá umožní z kúpy nového automobilu odpočítať si len 50 % z DPH. Čo to znamená? Ak by ste si kúpili nové auto trebárs za 30 750 €, do konca roka 2025 si z takejto kúpy viete odpočítať DPH vo výške až 5 750 €. Auto vás takto vo firme vyjde 25 000 €. V novom roku vás však rovnaké auto vyjde až 27 875 €, jednoducho bude drahšie o 50 % DPH (presne 2 875 €!). Viete tak aktuálne ušetriť tisícky eur.
Čas sa kráti, vozidlo zadané do výroby do konca roka už nedostanete. Je dobré sa pozerať po skladových modeloch. A tu sa rozhodne oplatí akcia PEUGEOT ZÁSAH DO ČIERNEHO. Práve Peugeot aktuálne ponúka na svoje modely obrovské zľavy, no dôležité je, že viete mať automobil prakticky hneď, takže bez problémov stihnete využiť 100 % odpočet DPH.
Peugeot šikovne spojil súčasnú legislatívnu výhodu plného odpočtu DPH s mimoriadnou ponukou PEUGEOT ZÁSAH DO ČIERNEHO. Tá vám prináša skladové vozidlá ihneď k dispozícii za zvýhodnené ceny a k tomu výbavu so štedrými bonusmi až do výšky niekoľkých tisíc eur! Môžete sa tak tešiť napríklad na značkovú 4 alebo 5-ročnú záruku, celoročné pneumatiky či ďalšie výhody, podľa modelu, ktorý si vyberiete. A aby ste to mali ľahšie, v redakcie sme pre vás vybrali 2 modely, o ktorých sme presvedčení, že si zaslúžia vašu pozornosť, hlavne ich cena vie pozitívne ovplyvniť vaše rozhodnutie.
1. Peugeot 3008
od 29 490 € (s financovaním Prestige)
Peugeot 3008 predstavuje novú generáciu štýlu moderného SUV, ktorý okamžite púta pozornosť. Pohľady strhuje nadčasovo navrhnutá karoséria s elegantnou maskou chladiča a typickým svetelným podpisom tejto značky v tvare levích pazúrov. Interiér vás prenesie do budúcnosti vďaka najnovšej verzii Peugeot i-Cockpit s 21″ zakriveným displejom na vodiča, digitálnym prístrojovým panelom.
Pri výbere tohto modelu získate 5 rokov značkovej záruky (5 rokov/100 000 km) a celoročné pneumatiky s 19″ diskami. Výbava Allure s rozšírenou prémiovou výbavou ponúka napríklad bezdrôtové nabíjanie smartfónu, bezkľúčový systém odomykania a štartovania vozidla, systém rozpoznávanie značiek s rýchlostným obmedzením, VisioPark 3, vyhrievané predné sedadlá aj volant, metalickú farbu karosérie. Peugeot 3008 vo výbave Allure môže byť váš už za 31 490 € (25 601 € pri odpočítaní DPH v plnej výške), alebo pri financovaní cez Peugeot Finance s bonusom Prestige už za 29 490 €. Tu proste nie je nad čím rozmýšľať či ste fyzická osoba alebo právnická osoba, treba sa chytiť príležitosti, kým je!
2. Peugeot 5008
od 32 490 € (s financovaním Prestige)
Peugeot 5008 je štýlové 5- alebo 7-miestne SUV, ktoré spája praktickosť, priestrannosť s elegantným dizajnom. Práve jeho 7-miestna verzia môže byť správnou voľbou pre viacčlenné rodiny ako aj pre biznis. Získate viac miest na prevoz osôb, samozrejme, sklopením druhého radu, či vybraním tretieho radu sedadiel viete dostať obrovský batožinový priestor. Spustenou akciou „Zásah do čierneho“ opäť máte k dispozícii autá ihneď k odberu, kde dostanete 5 rokov značkovej záruky (5 rokov/100 000 km) a celoročné pneumatiky s 19″ diskami a výbavou Allure.
Prémiová výbava ponúka 7 plnohodnotných miest na sedenia, úsporný hybridný motor s výkonom 145 koní a 6- stupňovú automatickú prevodovkou, digitálny prístrojový panel s 21″ zakriveným displejom, VisioPark 3, bezdrôtové nabíjanie smartfónu, bezkľúčový systém, vyhrievané sedadlá či sedadlo vodiča so zdravotným certifikátom. Peugeot 5008 môžete mať za 34 490 €, pri uplatnení 100 % odpočtu DPH sa cena zníži o 23 %, na 28 041 €. Pri financovaní cez Peugeot Finance s bonusom Prestige je váš už za 32 490 €. Ťažko nájdete nové vozidlo v tejto triede a veľkosti za tak neprekonateľnú cenu.
Ako vidíte, ide o naozaj bezkonkurenčnú ponuku a mimoriadnu možnosť získať vynikajúci nový automobil. Bola by naozaj škoda nevyužiť poslednú možnosť odpočítať si plnú DPH, čiže až 23 % z ceny. Keď k tomu pridáme predĺžené záruky, bohaté výbavy, moderné bezpečnostné systémy a okamžitú dostupnosť vozidiel, ide o ponuku, ktorá robí z akcie PEUGEOT ZÁSAH DO ČIERNEHO skutočný „Zásah do čierneho“. Idete do toho?
