Bratislava sa chystá na veľký zážitok: Lukáš Kunst uvedie Mozartovo Requiem v hviezdnom sólistickom obsadení v Design Factory

Milovníkov klasickej hudby čaká hudobná udalosť, ktorá prepojí tradíciu, mladú energiu a výnimočný priestor. V sobotu 15.11.2025 o 18.00 h sa v industriálnom prostredí Design Factory uskutoční koncert s uvedením jedného z najpôsobivejších diel Wolfganga Amadea Mozarta, Requiem d mol KV626.
Dielo opradené legendami o posledných dňoch skladateľa prinesie Spevácky zbor mesta Bratislavy a Les Sirènes pod vedením dirigenta Lukáša Kunsta v sprievode novovzniknutého orchestra Symphonia Sentiente prepájajúceho mladých talentovaných hudobníkov so skúsenými inštrumentalistami z bratislavských profesionálnych orchestrov so spoločným cieľom hľadať živý spôsob interpretácie klasickej hudby, ktorý dokáže osloviť aj dnešného poslucháča. V sólových partoch sa predstavia poprední slovenskí umelci etablovaní na domácich i zahraničných pódiách: Eva Hornyáková (soprán), Terézia Kružliaková (alt), Ľudovít Ludha (tenor) a Jozef Benci (bas).
Requiem d mol KV 626 začal Wolfgang Amadeus Mozart komponovať v roku 1791, avšak pre jeho predčasné úmrtie zostalo dielo nedokončené. Okolo vzniku Requiem kolovala legenda o tajomnom poslovi, ktorý skladateľa navštívil v nočných hodinách s objednávkou zádušnej omše, no neprezradil identitu zadávateľa. Bez ohľadu na to, akým spôsobom prebehlo zadanie veľkorysej zákazky, objednávka pochádzala od grófa Franza von Walsegg-Stuppach, ktorý omšu zamýšľal ako uctenie pamiatky svojej manželky.
Zaujímavosťou je, že sám mal skladateľské ambície a rád vydával kompozície iných za vlastné, pričom podobné úmysly mal pôvodne aj s Requiem. V danom období bol však Mozart paralelne zaneprázdnený tvorbou dvoch opier: Čarovná flauta a La clemeza di Tito, ktoré sa mu ešte podarilo dokončiť a odovzdať do procesu naštudovania. Množstvo pracovných záväzkov si u skladateľa s beztak podlomeným zdravím postupne začalo vyberať svoju daň a sériu vysiľujúcich horúčok umocnila aj infekcia.
Hoci na Requiem Mozart taktiež pracoval, čo mu sily dovolili, dokončiť ho už nedokázal,
pretože jeho zdravotný stav sa zhoršil natoľko, že 5. decembra 1791 sa pobral do večnosti. Po skladateľovej smrti začala jeho vdova Constanze pracovať na tom, aby sa dielo dokončilo. V opačnom prípade by musela vrátiť aj zálohu vyplatenú ešte pri zadaní objednávky. Obrátila sa preto na skladateľov, z väčšej časti Mozartových žiakov. Najskôr oslovila Josepha Eyblera, ktorý na diele začal aj pracovať, ale z neznámych dôvodov sa nakoniec rozhodol stiahnuť. Po ďalších pokusoch s inými hudobníkmi sa partitúry ujal Mozartov žiak Franz Xaver Süßmayr a s pomocou štúdia a hlavne využitia Mozartových originálnych partitúr, ale i Eyblerových náčrtkov Requiem dokončil do podoby, v akej ju poznáme aj dnes.
Mozartovo Requiem patrí medzi kompozície, ktoré sa dotýkajú samotnej podstaty ľudskej existencie. V jej tónoch cítiť napätie medzi životom a smrťou, pokorou a nádejou, bolesťou a zmierením. Možno aj preto zostáva po viac ako dvoch storočiach symbolom hlbokej spirituality a emocionálnej hĺbky, v ktorej sa snúbi majestátnosť s intímnou výpoveďou, otvára bránu k večnosti, a ktorá možno aj vďaka svojej aure tajomna oslovuje poslucháčov bez ohľadu na vek, vieru či hudobné vzdelanie a už viac než dve storočia získava obdiv po celom svete.
Interpretácia Lukáša Kunsta s orchestrálnym telesom Symphonia Sentiente, skúsenými zborovými spevákmi a kvartetom vynikajúcich sólistov sľubuje svieži, dynamický pohľad na toto monumentálne dielo. Kontrast k sile samotnej hudby prinesie aj priestor, v ktorom sa koncert uskutoční – Design Factory so svojím industriálnym charakterom umocní hlboký umelecký zážitok z hudby oscilujúcej medzi nebom a zemou.
Vstupenky na Predpredaj.sk
- reklamná správa -