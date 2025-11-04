Exkluzívny Vianočný koncert Pocta Whitney Houston v Košiciach a v Prešove

Vychutnajte si exkluzívny vianočný koncert, ktorý prinesie do Košíc a Prešova nezabudnuteľnú atmosféru, emócie a najväčšie hity legendárnej Whitney Houston!
Hviezdne obsadenie, výnimočná pocta
Na jednom pódiu sa predstavia špičkoví svetoví umelci – Nataša Wright, Della Miles, Alfred McCary, a La Speranza ktorí svojím hlasom a charizmou vzdajú hold jednej z najväčších speváckych ikon všetkých čias Whitney Huston.
Divákov čaká fascinujúca hudobná show plná emócií, energie a tých najznámejších piesní ako I Will Always Love You, Greatest Love of All, I Wanna Dance with Somebody, či One Moment in Time. To všetko v neopakovateľnom vianočnom šate, s nádhernou atmosférou a dokonalou interpretáciou.
Della Miles - hlavná vokalistka Whitney Houston, Natascha Wright, Alfred McCrary, a La Speranza
Veľký hudobný zážitok - Pocta Whitney Houston, ktorej najväčšie hity zaspieva jej prvá - hlavná vokalistka Della Miles, ktorá mala tú česť, roky spievať po tejto úžasnej soulovej divy, ktorej sklady pozná celý svet.
Charizmatická speváčka a skladateľka Della Miles Vás očarí impozantným hlasom, ktorý svojim očaril aj samotnú Whitney, až natoľko, že sa stala jej prvou vokalistkou a sprevádzala ju na turné. V podaní Delly budete môcť na koncerte počuť okrem iných aj najväčší hit Vždy ťa budem milovať, pri ktorom budete mať na seba zimomriavky.
Natascha Wrightová. Stelesnenie exotickej krásy, charizmy a úchvatného viacoktávového spevu. Bola členkou skupiny La Bouche (Be my lover), alebo tria American Divas.
Vynikajúci spevák Alfred McCrary je aj klaviristom a skladateľom. Spolupracoval s takými hviezdami ako je Stevie Wonder, Diana Ross, Elton John, či Michael Jackson, s ktorým spieval v skladbách You are not alone, Earth song, I will be there a We are the world.
Zažite nádhernú vianočnú atmosféru a príďte si nájsť najväčšie svetové hity, balady, ako aj dychberúce piesne v podaní troch charizmatických umelcov, spolu s komorným kvartetom La Speranza.
Natascha Wright a Alfred McCrary spolu s kvartetom La Speranza, už niekoľko rokov prinášajú slovenskému divákovi v predvianočnom čase tento jedinečný hudobný zážitok.
Toto nevšedné spojenie, 3 svetové hlasy, sú jednoducho hudobným zážitkom na celý život! Nenchajte si újsť tento prekrásny zážitok a darujte si Vianoce už teraz!
Dva exkluzívne večery
- Vstupenky na 9. december 2025 na Predpredaj.sk
- Vstupenky na 8. december 2025 na Predpredaj.sk
- reklamná správa -