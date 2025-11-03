Nie je laser ako laser

Preklikávate sa klinikami a vyberáte si, kam pôjdete na laserovú epiláciu? Zjednodušíme vám to. Keď chcete výborné výsledky v pomere cena-výkon, základom je výber kliniky, ktorá pracuje s tým najefektívnejším laserom pre vás.
Jeseň a zima sú ideálnym obdobím na laserové zákroky. Medzi dlhodobo najobľúbenejšie a také, ktoré sa stali samozrejmosťou v starostlivosti o seba patrí laserová epilácia. Že na ňu nemáte spred 15-tich rokov najlepšie spomienky? Prístroje aj prístup sa za ten čas účinnosťou aj komfortom zákroku posunuli tak, že akékoľvek obavy môžete vypustiť. Už po pár pohodlných sedeniach sa budete tešiť z hladučkého tela bez nežiadúcich chĺpkov.
Dióda či alexandrit?
Reč je o vyššie spomínaných typoch laserov, ktoré sa používajú na odstránenie nežiadúceho ochlpenia. Poďme sa však od nič nehovoriacich „technikálií“ presunúť do praxe a vysvetliť si, ktorý laser čo dokáže. Vďaka tomu si vyberiete to najlepšie pre seba – pretože to, čo bolo naj pre kamarátku, nemusí ladiť s vašimi potrebami, typom pokožky a typom chĺpkov:
Alexandritový laser – precíznosť a elegancia
Pre ženy so svetlejšou pokožkou a jemnejšími chĺpkami je laserová epilácia alexandritovým laserom jednoznačnou voľbou. Pracuje s kratšou vlnovou dĺžkou – na to, aby chĺpok zasiahol veľmi presne nepotrebuje prenikať do pokožky príliš hlboko. Vďaka jeho precíznosti sa presnosti výsledky vidno už po prvých sedeniach: „Pri epilácii alexandritovým laserom u našich klientiek vidíme zreteľne redší rast chĺpkov už po prvom sedení. U nás je „must“ aj patch test a výkonné chladenie, ktoré zvyšuje komfort ošetrenia,“ dodáva diplomovaná zdravotná sestra Andrea Trnkusová z BeautyLab.
Výsledky epilácie alexandritovým laserom uvidíte už po 4 sedeniach, zatiaľ čo pri diódovom laseri sa na prvú radosť z hladkej pokožky môžete tešiť až po 6. sedení. Preto je vyššia cena za epiláciu alexandritom len zdanlivá- v súčte vás zákrok bude stáť rovnako, ak nie o niečo menej. Zákrok je tiež rýchlejší, pretože alexandritový laser na 1 impulz zasiahne väčšiu plochu. Na tento typ laserovej epilácie je práve jeseň a zima ideálny čas! Teraz navyše dostanete k trom ošetreniam to posledné, ktoré môže byť u vás naozajstným finálne za cestou k pokožke bez chĺpkov ako darček do 15. 11. 2025 v BeautyLab.
Alexandritový laser je tá najlepšia voľba pre ženy, ktorým v minulosti nevedeli salóny zaručiť výsledky epilácie. Efektívne odstraňuje aj jemnejšie a svetlejšie chĺpky na tvári, rukách či nohách – skvele účinkuje aj u mužov, ktorí sa chcú zbaviť chĺpkov na chrbte, hrudi či na iných častiach tela. V BeautyLab navše platíte férovo – na cenu má vplyv počet impulzov a pri laserovej epilácii podpazušia začína na 40 €.
Diódový laser – praktickosť a univerzálnosť
Diódový laser sa na epiláciu masovo začal používať až okolo roku 2000, predtým bol dominantne používaný na estetické zákroky na cievach vďaka tomu, že dokáže zamieriť hlbšie do pokožky, čo mu umožňuje pracovať aj na opálenej či tmavšej pokožke bez toho, aby reagoval s kožným pigmentom melanínom na jej povrchu. V porovnaní s alexandritovým laserom je preto označovaný ako univerzálnejší, no viac technický. Odstraňovanie nežiadúceho ochlpenia laserovou epiláciu touto metódou preto nemusíte odkladať na jesenné a zimné mesiace – no pokožku sa aj tak neodporúča vystavovať nejaký čas slnku. Je schopný technicky zlikvidovať aj hrubšie a hlbšie folikuly chĺpkov, čo bývalo aj príčinou toho, prečo laserová epilácia u žien s jemnejšími chĺpkami nedopadla vždy podľa očakávaní. Tieto jeho prednosti bývajú využívané, svoju prácu urobí, no proces je dlhší aj jednotlivé ošetrenia zvyknú trvať dlhšie práve pre menšiu plochu, ktorú je schopný tento typ lasera ošetriť.
Vybrali ste si? Ak stále váhate, v BeautyLab vám beauty-terapeutky rady všetko vysvetlia a prevedú vás celým procesom. Všetky informácie o procedúrach a možnosti objednať sa na ošetrenia nájdete na www.beautylab.sk.
