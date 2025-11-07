Piatok7. november 2025, meniny má René, zajtra Bohumír

Pánska starostlivosť o vlasy: Základy, ktoré musíte poznať + tipy na kozmetiku

Ilustračný obrázok PR článok
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/

Viete, čo vaše vlasy naozaj potrebujú? Stačí poznať pár základov a vyberať si prírodné produkty, ktoré naozaj fungujú. V nasledujúcich riadkoch sa preto pozrieme na pár jednoduchých krokov, ako udržať vaše vlasy zdravé aj upravené.

Vlasy, ich stavba, rast a čo vplýva na ich vzhľad aj výživu

To, že máte vlasy, beriete zrejme ako samozrejmosť. Každý vlas je ale zložitá štruktúra tvorená vnútorný koreňom pod pokožkou a vonkajším vlasom. To, čo vidíte v zrkadle, je len výsledok komplexného procesu, ktorý prebieha hlboko pod kožou.

Rast vlasov prebieha v cykle, ktorý sa stále opakuje. Vlasy rastú, na chvíľu sa zastavia a potom prirodzene vypadnú, aby uvoľnili miesto novým. Je úplne prirodzené, ak ich denne stratíte desiatky, ak ich nahrádzajú nové a zdravé. No ak sa rast spomalí, často to súvisí s oslabením pokožky hlavy alebo s nedostatkom živín.

Na vzhľad  rast vlasov pritom vplýva viac faktorov. Ide o genetiku, stres, únavu, životný štýl aj starostlivosť o ne. Vlasy reagujú na to, ako sa o seba staráte, podobne ako pleť a telo. Ak im dlhodobo chýba to, čo potrebujú, hneď vám to vzhľadom ukážu.

Správna starostlivosť a výživa sú preto nevyhnutnosť. Vlasy potrebujú dostatok bielkovín, pretože práve z nich sú postavené. Vitamíny skupiny B, zinok, železo či omega-3 zas podporujú ich rast a pevnosť. Ak im tieto živiny chýbajú, môžu byť suché a rýchlejšie vypadávať. Dôležitá je aj celkovo vyvážená strava a pitný režim.

Zdravé vlasy sú výsledkom rovnováhy medzi výživou, správnou starostlivosťou a návykmi. Ak im doprajete všetko, čo potrebujú, odmenia sa vám.

Základ starostlivosti? Umývanie, kondicionér a správne sušenie

Základom je samozrejme starostlivosť o ne. Ako často si ich umývate vlasy čím? Pýtame sa, pretože práve tu sa začína väčšina chýb. Nie je dôležité množstvo peny, ale správny výber šampónu. Mastné vlasy potrebujú čistiace zloženie, suché zas výživnejšie s olejmi či s proteínmi. Neplatí pritom, že ich musíte umývať každý deň.

Naopak, menej je niekedy viac a najmä, pozerajte na správny postup. Dôležité je šampón dobre napeniť a vmasírovať do pokožky, čo podporuje jej prekrvenie. Nepotrebujete litre peny, skôr dôslednosť a cielený a jemný dotyk prstov.

Po šampóne prichádza na rad kondicionér. Ten veľa mužov stále vynecháva, no práve on dokáže spraviť rozdiel. Kondicionér vlasy uhladí, dodá im výživu a uľahčí rozčesávanie. Stačí ho nechať pôsobiť pár minút a opláchnuť vlažnou vodou. Ak sú vaše vlasy dlhšie alebo často používate fén, kondicionér by mal byť vaším verným spoločníkom.

A áno, pozor aj na sušenie. Vlasy netreba drhnúť uterákom, stačí z nich jemne vytlačiť vodu. Ak používate fén, voľte nižšiu teplotu a odstup, takto zostanú nepolámané. Ak toto zvládnete, máte pevný základ, na ktorý viete nadviazať stylingom.

Nezabudnite ani na hĺbkovú výživu, strihanie a ochranu

Tu platí, že vlasy potrebujú viac, než len šampón či kondicionér. Každodenné umývanie ich udrží čisté, no naozajstnú silu im dá hĺbková výživa. Na to sú určené masky a oleje, ktoré prenikajú do vlasového vlákna a obnovia ho. Ideálne raz týždenne.

Najlepšie fungujú masky s obsahom keratínu, arganového oleja a bambuckého masla. Tieto látky dopĺňajú vlhkosť a vytvárajú na povrchu jemnú ochrannú vrstvu. Ak máte krátke vlasy, nanášajte len malé množstvo a dôkladne ich opláchnite. Pri dlhších ich môžete nechať viac, ideálne pod teplým uterákom, ktorý otvorí vlasové vlákna.

Strihanie má pre vlasy podobný význam, ako regenerácia pre telo. Ostrihané končeky pomáhajú vlasom vyzerať hustejšie a zdravšie, pretože sa ďalej nelámu. Pravidelné návštevy barbera každé tri až štyri týždne udržia ich tvar aj čistotu línie.

Ochrana vlasov je posledný, ale veľmi dôležitý krok. Slnko, vietor, mráz aj suchý vzduch vysušujú pokožku hlavy a zanechajú vlasy mdlé. Ochranné spreje či oleje či im naopak pomôžu zachovať pružnosť a predchádzajú poškodeniu. Ak nosíte čiapku alebo prilbu, doprajte pokožke aj krátku masáž, aby zostala prekrvená a zdravá.

Najlepšie je pritom siahať po 100 % prírodných prípravkoch bez silikónov a agresívnych chemikálií, ktoré podporia zdravie vlasov aj pokožky hlavy.

Najlepšia pánska kozmetika pre zdravé vlasy? Od #Barba Italiana

Ak chcete dopriať vlasom najlepšiu starostlivosť, treba siahnuť po najlepšej pánskej kozmetike. Takú ponúka talianska značka #Barba Italiana, ktorá vznikla z vášne pre poctivé remeslo a eleganciu. Spája tradície, dôraz na detail a cit pre inovácie.

Značka stavia na prírodných zložkách a čistom zložení bez silikónov, parafínu alebo SLS. Používa rastlinné výťažky, esenciálne oleje a minerály, ktoré vyživujú pokožku aj vlasy bez toho, aby ich zaťažovali. S sortimente nájdete kvalitné pánske šampóny, kondicionéry, masky aj séra proti vypadávaniu vlasov, ale kozmetiku pre bradu či pleť.

Každý produkt má svoj charakter, vôňu a vizuál a to všetko na mieru pre účel, na ktorý bol stvorený. To je aj dôvod, prečo je značka vo viac ako 40 krajinách sveta a nájdete ju aj u nás. Navštívte jej oficiálny e-shop a nakúpte priamo z pohodlia domova!

Nielen, že priamo online nájdete kompletnú ponuku tejto prémiovej značky, získate tiež spojenie internetových cien a komplexného výberu. Doručenie je rýchle, priamo kuriérom k vám domov a platiť viete vopred bezhotovostne aj na dobierku. Pri nákupe nad 50 Eur máte doručenie zdarma. Tak čo, chcete dopriať vlasom taliansky luxus?

- reklamná správa - 

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Cukrárka Petra Tóthová bola kedysi LETUŠKOU v Dubaji: Jednu vec na práci milovala!
Cukrárka Petra Tóthová bola kedysi LETUŠKOU v Dubaji: Jednu vec na práci milovala!
Prominenti
Tréner Vladimír Weiss hodnotí prehru ŠK Slovan Bratislava proti KuPS Kuopio
Tréner Vladimír Weiss hodnotí prehru ŠK Slovan Bratislava proti KuPS Kuopio
Futbal
Mercedes GLC s technológiou EQ sa predstavil na Slovensku
Mercedes GLC s technológiou EQ sa predstavil na Slovensku
Auto-Moto

Domáce správy

Bez povolenia išli na
Bez povolenia išli na lov! Vyšetrovateľ enviropolície obvinil dvojicu mužov z prečinu pytliactva
Domáce
FOTO Muž kradol v predajni
Muž kradol v predajni s elektronikou v Bratislave! FOTO Ukradol telefóny a notebooky
Domáce
FOTO
Obľúbený obchod sťahuje z predaja NEBEZPEČNÝ výrobok! OKAMŽITE ho prestaňte používať
Domáce
Prievidza zareagovala na požiadavky obyvateľov: Na Urbárskej ulici pribudnú nové ekologické parkoviská
Prievidza zareagovala na požiadavky obyvateľov: Na Urbárskej ulici pribudnú nové ekologické parkoviská
Prievidza

Zahraničné

Opäť pozastavili prevádzku letísk
Opäť pozastavili prevádzku letísk v Bruseli a pri Liège: Išlo o drony
Zahraničné
Nepokoje nemajú konca: Irán
Nepokoje nemajú konca: Irán kritizoval izraelské útoky na Libanon
Zahraničné
Americká vojenská základňa Joint
PANIKA v USA: Vojenskú základňu ochromil PODOZRIVÝ balík, viacero ľudí skončilo v nemocnici! EVAKUOVALI dve budovy
Zahraničné
Ničivý tajfún Kalmaegi si
Ničivý tajfún Kalmaegi si vo Vietname vyžiadal ľudské životy: Spôsobil rozsiahle škody
Zahraničné

Prominenti

Zuzana Mauréry vo filme
Zuzana Mauréry stvárnila Nepelovu trénerku Hildu Múdru: Spája ju s ňou zážitok, na aký nezabudne!
Domáci prominenti
Slávna herečka po ZÁVAŽNÝCH
Slávna herečka po ZÁVAŽNÝCH obvineniach kolegu: Všetko hodili za hlavu? FOTO ako dôkaz!
Zahraniční prominenti
Robert De Niro
ÚTEK z Ameriky? De Niro rozvíril fámy o sťahovaní!
Zahraniční prominenti
Petra Tóthová
Cukrárka Petra Tóthová bola kedysi LETUŠKOU v Dubaji: Jednu vec na práci milovala!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Mysleli ste si, že
Mysleli ste si, že čísla na jablkách nič neznamenajú? OMYL! Tieto kódy odhalia, čo NAOZAJ jete
Zaujímavosti
Tento MÝTUS vás môže
Tento MÝTUS vás môže stáť zdravie: Stačí odkrojiť plesnivý kúsok jedla alebo ho musíte vyhodiť celé? Odborník má jasno!
Zaujímavosti
FOTO Myslela si, že stretla
Britka si na párty spravila FOTKU s Willom Smithom... aspoň si to myslela! Internet sa ide potrhať od smiechu
Zaujímavosti
Podľa vedcov hrozí ľuďom
Podľa vedcov hrozí ľuďom s TOUTO krvnou skupinou vyššie riziko cievnej mozgovej príhody!
vysetrenie.sk

Dobré správy

Trend na Slovensku, ktorý
Trend na Slovensku, ktorý si všímajú aj obchodné reťazce: Čo ešte viac poteší zákazníkov?
plnielanu.sk
Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Mladí Slováci jazdia rýchlo,
Každú piatu nehodu na Slovensku spôsobí mladý vodič: Kooperativa prichádza s riešením, ktoré to môže zmeniť
hashtag.sk

Ekonomika

Po veľkom úspechu sa dlhopisy pre ľudí vracajú: Kedy si ich budeme môcť kúpiť?
Po veľkom úspechu sa dlhopisy pre ľudí vracajú: Kedy si ich budeme môcť kúpiť?
Vodiči pozor: Otváranie dlho očakávanej diaľnice prinesie aj obmedzenia! Pozrite si posledné práce na unikátnom úseku! (foto)
Vodiči pozor: Otváranie dlho očakávanej diaľnice prinesie aj obmedzenia! Pozrite si posledné práce na unikátnom úseku! (foto)
Digitálne euro je o krok bližšie k realite: Čo to znamená pre vašu hotovosť a platby?
Digitálne euro je o krok bližšie k realite: Čo to znamená pre vašu hotovosť a platby?
Známy investor vsadil stovky miliónov na pád Nvidie a Palantiru: Praskne AI bublina?
Známy investor vsadil stovky miliónov na pád Nvidie a Palantiru: Praskne AI bublina?

Šport

Slovan absolútne pohorel: Reakcie trénera Weissa a hráčov! Musíme vyvodiť nejaké závery
Slovan absolútne pohorel: Reakcie trénera Weissa a hráčov! Musíme vyvodiť nejaké závery
Konferenčná liga
VIDEO Šatan kvituje prácu SZĽH: Kluby dostávajú najviac peňazí v histórii, naše medaily nám ublížili
VIDEO Šatan kvituje prácu SZĽH: Kluby dostávajú najviac peňazí v histórii, naše medaily nám ublížili
Podcast Šampióni
Slovensko dostalo nakladačku od Švédov: Trojka draftu do NHL nám z ľadu spravila peklo
Slovensko dostalo nakladačku od Švédov: Trojka draftu do NHL nám z ľadu spravila peklo
Reprezentácia
Weiss pomenoval problém Slovana: Možno je chyba vo mne, niektorí hráči už majú najlepšie za sebou
Weiss pomenoval problém Slovana: Možno je chyba vo mne, niektorí hráči už majú najlepšie za sebou
Konferenčná liga

Auto-moto

TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
Klasické testy
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
Doprava
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Novinky
Cesta pri Spišskom podhradí je zrekonštruovaná. Ešte pribudnú zvodidlá
Cesta pri Spišskom podhradí je zrekonštruovaná. Ešte pribudnú zvodidlá
Doprava

Kariéra a motivácia

Kariéra EXPO Banská Bystrica 2025: Miesto, kde firmy objavujú nové talenty
Kariéra EXPO Banská Bystrica 2025: Miesto, kde firmy objavujú nové talenty
Hľadanie ľudí
Strojárina, ktorá má budúcnosť: Táto spoločnosť ponúka v Bratislave stabilnú prácu pre odborníkov s praxou aj absolventov
Strojárina, ktorá má budúcnosť: Táto spoločnosť ponúka v Bratislave stabilnú prácu pre odborníkov s praxou aj absolventov
Zaujímavé pracovné ponuky
Neviditeľné dopady nerovnosti v platoch formujú životy žien
Neviditeľné dopady nerovnosti v platoch formujú životy žien
Motivácia a inšpirácia
Od roku 2026 čakajú živnostníkov a SZČO viaceré zmeny v poistení
Od roku 2026 čakajú živnostníkov a SZČO viaceré zmeny v poistení
Domáce

Varenie a recepty

Najlepšie mäkučké medovníky na Vianoce
Najlepšie mäkučké medovníky na Vianoce
Vianočné cukrovinky, ktoré nemajú konkurenciu - linecké orechové kocky
Vianočné cukrovinky, ktoré nemajú konkurenciu - linecké orechové kocky
Zamatová roláda: Recept na luxusný vianočný dezert
Zamatová roláda: Recept na luxusný vianočný dezert
Koláče a torty
Nepečená jablková torta: Recept, po ktorom sa oblíže celá rodina
Nepečená jablková torta: Recept, po ktorom sa oblíže celá rodina
Výber receptov

Technológie

Umelej inteligencii už Zem nestačí. Google pripravuje šialený nápad, chce vybudovať dátové centrum vo vesmíre!
Umelej inteligencii už Zem nestačí. Google pripravuje šialený nápad, chce vybudovať dátové centrum vo vesmíre!
Umelá inteligencia
Netflix si pre teba pripravil dokonalý víkend. Ak nevieš, čo si pozrieť, tieto filmy ťa chytia hneď od prvej minúty
Netflix si pre teba pripravil dokonalý víkend. Ak nevieš, čo si pozrieť, tieto filmy ťa chytia hneď od prvej minúty
Filmy a seriály
V Antarktíde našli ľad starý šesť miliónov rokov. To, čo v ňom vedci objavili, mení pohľad na históriu Zeme
V Antarktíde našli ľad starý šesť miliónov rokov. To, čo v ňom vedci objavili, mení pohľad na históriu Zeme
Veda a výskum
AKTUÁLNE: SOI aktualizovala zoznam podvodných e-shopov. Pribudol tento obchod, tovar ti nemusí nikdy prísť
AKTUÁLNE: SOI aktualizovala zoznam podvodných e-shopov. Pribudol tento obchod, tovar ti nemusí nikdy prísť
Bezpečnosť

Bývanie

Všimli ste si na rastline vlákna podobné vate? Zrejme ju napadla vlnatka. Takto sa jej zbavíte, nečakajte však dlho
Všimli ste si na rastline vlákna podobné vate? Zrejme ju napadla vlnatka. Takto sa jej zbavíte, nečakajte však dlho
Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie
Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu

Pre kutilov

Číha vo vašich stenách nebezpečenstvo? Zistite, kedy a ako vymeniť rozvody
Číha vo vašich stenách nebezpečenstvo? Zistite, kedy a ako vymeniť rozvody
Rekonštrukcia bytu
Ovocné stromy, ktoré sa zmestia aj do malej záhrady? Vyberajte z týchto podpníkov
Ovocné stromy, ktoré sa zmestia aj do malej záhrady? Vyberajte z týchto podpníkov
Záhrada
Renováciou schodov ušetril tisíce eur – výsledok vás prekvapí!
Renováciou schodov ušetril tisíce eur – výsledok vás prekvapí!
Rekonštrukcia interiéru
Drevený popol vám môže poslúžiť aj tam, kde by ste to nečakali! Toto je 10 skvelých spôsobov jeho využitia
Drevený popol vám môže poslúžiť aj tam, kde by ste to nečakali! Toto je 10 skvelých spôsobov jeho využitia
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Café Diaries: Najkrajšie jesenné kaviarne sveta, ktoré máte aj od nás na skok
Cestovanie
Café Diaries: Najkrajšie jesenné kaviarne sveta, ktoré máte aj od nás na skok
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Domáce
Obľúbený obchod sťahuje z predaja NEBEZPEČNÝ výrobok! OKAMŽITE ho prestaňte používať
Americká vojenská základňa Joint
Zahraničné
PANIKA v USA: Vojenskú základňu ochromil PODOZRIVÝ balík, viacero ľudí skončilo v nemocnici! EVAKUOVALI dve budovy
Predseda vlády SR Robert
Domáce
Premiérovi došiel čas: Sankcie dlhovej brzdy udrú už v TENTO deň v plnej sile! Vláda musí znova požiadať o dôveru
Šokujúca SPOVEĎ Slováka, ktorý
Domáce
Šokujúca SPOVEĎ Slováka, ktorý strávil 4 roky vo väzení: Bitky, špina, drogy a ľudia bez duše!

Ďalšie zo Zoznamu