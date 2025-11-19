Cesnak je pre naše zdravie hotový podklad, no treba vedieť, ako ho jesť

Keď sa vonku naplno prejaví typické novembrové počasie, treba sa okrem teplého oblečenia vyzbrojiť aj niečím silnejším. Nemusíte chodiť ďaleko, ten najlepší prírodný štít proti vírusom a nachladnutiu nájdete aj u vás doma.
Vedeli ste, že sa cesnak „nadýchne“ až po rozkrojení alebo rozpučení? Vtedy sa z neho uvoľní alicín, látka, ktorá dokáže ničiť baktérie, vírusy aj plesne a z nenápadného malého cesnaku robí ozajstného superhrdinu. Nepreháňame, veď cesnak zachráni takmer každý recept. Ak vás počas dlhých zimných večerov trápi hlad, pripravte si krémovú cesnačku. Táto výdatná polievka vás nielen zasýti, navyše posilní aj vašu imunitu.
Cesnak má silné antibakteriálne a protizápalové účinky, zmierňuje bolesť kĺbov, znižuje hladinu cholesterolu v krvi a zlepšuje trávenie. Nie nadarmo sa o ňom hovorí ako o prírodnom antibiotiku. Štipľavú nádielku od lokálnych pestovateľov kúpite už teraz vo vašom Kauflande.
Cesnakové legendy
V našej tradičnej kultúre nebolo ničím nezvyčajným, že sa cesnakové vrkoče vešali na krk ľuďom, ktorých mátala nočná mora alebo mali pocit, že ich vysáva upír. Prečo práve cesnak? Zaúradovala podobnosť. O nemŕtvych sa hovorilo, že páchnu, a tak sa na ich odháňanie používal práve cesnak. Dôležitú úlohu mal aj na Vianoce. Ako prvý štedrovečerný chod je dodnes v mnohých slovenských domácnostiach zaužívaný med, cesnak a oblátka alebo kúsok chleba, aby boli všetci zdraví a chránení.
História tohto štipľavého zázraku však siaha ešte oveľa hlbšie. Sumeri už pred 5000 rokmi opísali použitie cesnaku v prvej kuchárskej knihe na hlinených tabuľkách. Našiel sa aj v hrobkách faraónov - Egypťania verili, že cesnak dodáva silu a kŕmili ním otrokov, ktorí stavali pyramídy. Rímski vojaci ho dostávali na povzbudenie bojového nadšenia. Mimochodom, práve Rimania priviezli cesnak do Európy, kde dodnes patrí k najobľúbenejším plodinám.
Ako ho jesť správne?
Ak chcete z cesnaku vyťažiť maximum, mali by ste ho konzumovať v surovom stave. Aj v tomto prípade platí, že menej je viac. Úplne stačí, keď zjete 2 strúčiky čerstvého cesnaku denne. Najlepšie ráno nalačno alebo večer pred spaním, vtedy sú totiž baktérie v tráviacom systéme najzraniteľnejšie.
No pozor – ak by ste sa chceli vyhnúť jeho silnej aróme tým, že cesnak prehltnete celý, nerobte to. Aby dokázal naplno rozvinúť svoju silu, musíte ho požuť alebo pretlačiť. Keď si cesnak prinesiete domov, skladujte ho v izbovej teplote na tmavom a vetranom mieste, vydrží vám aj niekoľko týždňov. Ideálny čas pridať ho do každého jedla je práve teraz, tak nezmeškajte tohtoročnú cesnakovú nádielku zo slovenských polí v Kauflande.
