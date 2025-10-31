Cestujte s istotou miesta – nedeľné vlaky ZSSK sa rýchlo zapĺňajú

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozorňuje, že priemerná obsadenosť najvyťaženejších vlakov je na úrovni 83 %. Väčšina cestujúcich využila možnosť odcestovať už vo štvrtok 30. októbra, kedy boli diaľkové vlaky v smere zo západu na východ výrazne obsadené. Dnes, v piatok 31. októbra, pokračuje mierne zvýšená vlna cestujúcich najmä na linke Bratislava – Žilina – Košice, pričom v opačnom smere sa očakáva najväčší návrat cestujúcich počas nedele 2. novembra.
Niektoré nedeľné spoje, najmä expresné vlaky TATRAN a KRIVÁŇ smerom na západ, sú už v súčasnosti takmer vypredané. Diaľkové expresy medzi Bratislavou a Košicami pritom jazdia každú hodinu; na severnej trase denne až 30 expresov s kapacitou približne 17 500 sedadiel, čo rovnomerne rozloží dopyt počas dňa.
Národný dopravca preto odporúča cestujúcim, aby si cestovné lístky a miestenky zakúpili čo najskôr. Môžu tak urobiť prostredníctvom e-shop ZSSK, aplikácie IDeme vlakom, kde sú lístky najvýhodnejšie, alebo v pokladniciach ZSSK či na poštách s poplatkom za servis.
