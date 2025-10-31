Nakupujete túto jeseň online? S nákupom môžete vyhrať až 50 000 €!

Piatok31. október 2025, meniny má Aurélia, zajtra Denis, Denisa

Poznáte ten pocit — keď sedíte s horúcim čajom, v predstihu plánujete vianočné darčeky, alebo len premýšľate nad bežnými vecami, ktoré budete musieť v najbližších dňoch kúpiť? A potom ten druhý pocit — keď otvoríte balík a je v ňom presne to, čo ste chceli?

A teraz si predstavte, že spolu s novou bundou, balením sviečok alebo čímkoľvek, čo jednoducho potrebujete, sa dozviete, že ste práve vyhrali 50 000 €.

Znie to ako sen? Tentoraz nie.
Túto jeseň Allegro oslavuje Smart! a spustilo Súťaž Smart!, ktorá môže premeniť vaše bežné nákupy na nezabudnuteľný zážitok.

Keď obyčajná objednávka nie je až taká obyčajná

Do 9. novembra 2025 sa každý nákup so službou Smart! na Allegro počíta ako súťažný lístok.
A výhry? Tie vás prinútia zastaviť sa uprostred scrollovania:

  • hlavná výhra = 50 000 €
  • 10 elektrických bicyklov
  • 10 špičkových smartfónov
  • viac ako 100 000 ďalších cien

A malá pozornosť pre nových členov: každý nový člen Smart! získa aj kupón v hodnote 5 € (za nákupy nad 11,99 €).

Ak patríte medzi ľudí, ktorí radi vybavia veci v predstihu — toto môže byť vaše viacnásobne šťastné obdobie.

Jesenná pohoda bez stresu

Prvé chladné rána, kratšie dni a to tiché uvedomenie, že kabát už nie je taký teplý, ako si pamätáte — poznáme to všetci.
A práve keď začnete uvažovať o obnovení šatníka, spomeniete si, že treba kúpiť aj baterky do detských hračiek, novú deku na gauč a narodeninový darček pre kamarátku.

A vtedy prichádza Allegro – umožní vám vybaviť všetko naraz, od teplých svetrov až po vianočné svetielka, bez toho, aby ste museli opustiť gauč.

Trochu inšpirácie z toho, čo si ľudia počas tejto sezóny prezerajú:

  • Na útulné rána: štýlový kabát, teplé tenisky a termohrnček na cesty, kedy by ste ešte najradšej ostali v posteli.
  • Pre domácu pohodu: difuzéry, sviečky či elektrická prikrývka, ktorá premení filmové večery na domáci raj.
  • Pre rodinné večery: nový vaflovač, spoločenská hra alebo svetielka, ktoré rozžiaria každý jesenný moment.
  • Pre plánovačov: prvé vianočné darčeky – lebo nič nie je lepšie, ako byť tým, kto má všetko vybavené ešte pred 1. decembrom.

Ako sa zapojiť do súťaže?

Ak už používate Allegro Smart!, stačí už len málo.
Ak ešte nie, stať sa členom zaberie minútku – a môže to byť jedna z najlepších minút tejto sezóny.

  1. Zaregistrujte sa do Allegro Smart!
  2. Prihláste sa na allegro.sk/smart/sutaz
  3. Každý nákup cez Smart! vám pridá ďalšiu šancu na výhru

A to je všetko — žiadne kódy, žiadne skryté kroky. Len jednoduché každodenné nakupovanie, ktoré vás môže prekvapiť tým najlepším spôsobom.

Prečo je „Smart!“ viac než len názov

Smart! nie je o tom, míňať viac – ale nakupovať múdrejšie.
Predplatitelia majú neobmedzené doručenie zadarmojednoduché vrátenia a špeciálne ponuky, ktoré robia celý proces ľahším a rýchlejším.

Bezplatné doručenie platí od 12,90 € (do boxu alebo na výdajné miesto) alebo od 21,90 € (pri doručení kuriérom).
A teraz majú noví členovia možnosť získať 50 % zľavu na ročné členstvo alebo si ho vyskúšať zadarmo.

Je to ten typ služby, pri ktorej si poviete:
„Prečo som to nezačal používať skôr?“

Trochu šťastia nikdy nezaškodí

Možno vyhráte hlavnú cenu, možno si len užijete pohodlnejšie nakupovanie – tak či onak, táto jeseň vám môže priniesť príjemné prekvapenie.

Pretože niekedy stačí len jeden klik, jedna objednávka… a trochu Smart! šťastia.

(Súťaž prebieha od 29. septembra do 9. novembra 2025, pre účastníkov 18+; úplné podmienky na allegro.sk/smart/sutaz.)

Nakupujete túto jeseň online?
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Allegro.sk)

