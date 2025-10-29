Streda29. október 2025, meniny má Klára, Kiara, zajtra Šimon, Simon, Simona

Knižnice prinášajú nový spôsob, ako naložiť s prečítanými knihami. Po miestnych sa pridala aj Univerzitná knižnica

Knižnice po celom Slovensku prichádzajú s jednoduchým spôsobom, ako dať knihám druhý život. Zarobia si čitatelia aj samotné knižnice.

Najväčší knižný secondhand Bookbot neustále rozširuje sieť partnerských knižníc, ktoré slúžia ako odberné miesta. Aktuálne môžu ľudia svoje tituly odovzdať:

  • v oboch pobočkách Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi,
  • v Mestskej knižnici v Bojniciach,
  • v Mestskej knižnici Vysoké Tatry v Starom Smokovci,
  • v Mestskej knižnici Tvrdošín,
  • v Univerzitnej knižnici UMB Banská Bystrica,
  • v Miestnej knižnici Bratislava–Lamač, kde ako vedúca knihovníčka pôsobí Dominika Engler, ktorá hovorí: „Na službe nás najviac oslovila možnosť pomôcť občanom s knihami, ktoré by mohli dostať druhú šancu na život a nie sú odložené.“  

S Bookbotom spolupracujú v bratislavskom Lamači už takmer dva mesiace. A ako dodáva knihovníčka Yana Ponomarova, ľudia nosia knihy neustále a vo veľkých množstvách: „Chodia k nám návštevníci z celej Bratislavy aj z okolia, nakoľko sme jediné odberné miesto v hlavnom meste. Mnohí chcú posunúť ďalej svoje prečítané knihy. Táto služba je veľmi žiadaná. Máme malú knižnicu, ale noví čitatelia u nás stále pribúdajú, pretože neustále obnovujeme náš knižný fond – nielen kúpenými knihami, ale aj tými, ktoré nám obyvateľky a obyvatelia darujú – a snažíme sa o propagáciu kníh, ktoré u nás máme. Niektorí ľudia nám dokonca pred odoslaním kníh do Bookbotu ponúknu možnosť darovania titulov, ktoré vo fonde nemáme, a vieme, že ľudia by si ich radi prečítali. Vtedy sú hrdí, že okrem odovzdania kníh pre Bookbot pomohli aj rozvoju našej knižnice.“

Chcú byť európskou jednotkou v predaji kníh z druhej ruky

Do Bookbot siete sa najnovšie zapojili aj Tvrdošín a Univerzitná knižnica v Banskej Bystrici. Aj v týchto inštitúciách si uvedomujú, akou zásadnou zmenou si prechádza knižný trh. „Chceme tu byť pre širokú verejnosť. Nie sme len služba pre vášnivých čitateľov. Každý nákup u nás znamená, že kniha poteší niekoho iného a nebude len zaberať miesto kdesi v byte alebo dome,“ hovorí Lívia Čadová, manažérka expanzie Bookbotu.

Služba pritom knižnice takmer vôbec nezaťažuje. Hoci spočiatku prevládajú obavy o priestorové možnosti. No spolupráca s online predajcom je taká promptná, že len čo sa nahromadí viac titulov, už vám pri dverách zvoní kuriér, ktorý pripravené krabice hneď odnesie.

„Bookbot môžeme knižniciam smelo odporučiť, máme  s ním len dobré skúsenosti,“ hovorí knihovníčka Lenka Šagátová z Mestskej knižnice v Bojniciach. „Naše kolegyne a kolegovia knihovníci nemusia mať obavy. Stačí si vyčleniť priestor na baliaci materiál a donesené knihy. Registrácia zákazníka a zabalenie exemplárov trvá chvíľku. Na začiatku je väčší záujem ľudí o službu, neskôr však oslabne. Ale stále sa nájdu takí, ktorí ponuku využijú.“

Na zapojenie knižníc do projektu apelujú aj čitatelia

Hoci podľa prieskumu si až 90 % z nás knihy po prečítaní nechá doma, nájdu sa aj takí, ktorí ich radi posunú rodine, priateľom alebo sa jednoducho pokúsia predať ich.

Všetko, čo podporí čítanie, je dobré – myslí si Danuša Reginová z Košíc, ktorá patrí medzi tých, ktorý Bookbot aktívne využívajú: „Je to výhodné pre všetky strany. Ja knihu odovzdám, knižnica za mňa vybaví potrebné náležitosti a titul je opäť na ceste za novým čitateľom.“

Martina Tutková z Prešova už o Bookbote počula, svoje knihy by rada zaniesla do najbližšej knižnice: „Doma máme najmä literatúru pre deti. Bolo by super, keby mohla rotovať medzi čitateľmi a posúvať sa k ďalším maličkým. Žiaľ, najbližšia knižnica tento online systém zatiaľ neponúka. Ale ktovie, možno sa to časom zmení. Podporila by sa tak aj komunita.“  

Mária Gavalová z Košíc dodáva: „Pre mňa ako mladého človeka je prínosom, že nemusím čakať na kuriéra, ale môžem knihy odniesť na konkrétne miesto a viac sa nestarať. Je to taký dynamizujúci prvok. Aj sa trochu prejdete.“

Z Knihobotu sa stal Bookbot

Nie je to prvýkrát, čo literárny hrdina mení svoje meno – alebo aspoň jeho časť. Len si spomeňte, ako sa z Gandalfa Šedého stal Biely čarodejník. Z Toma Riddla sa zase vykľul Voldemort, no a Paul Atreides prijal v ikonickom sci—fi Duna prezývku Muad’Dib. Podobnou zmenou si prechádza aj Knihobot, odteraz známy ako Bookbot.

Rebranding podčiarkuje medzinárodné pôsobenie projektu, do ktorého sa postupne zapájajú aj slovenské knižnice. Bookbot funguje ako nástroj, ktorý vracia literárne tituly naspäť do obehu. Stačí, keď návštevník prinesie svoje vyradené exempláre do knižnice, kde sa v jednoduchom systéme zaregistrujú a následne sa dopravia k online predajcovi. Len v minulom roku sa týmto spôsobom predalo viac ako 3,5 milióna kníh.

Bookbot je najväčší knižný secondhand na Slovensku. Vznikol v Českej republike v roku 2019. Kombinuje moderné technológie so zodpovedným prístupom ku knihám z druhej ruky. Jeho hlavnou misiou je zmeniť fungovanie knižného trhu a naučiť ľudí vracať knihy späť do obehu. Funguje po celej Českej republike, Slovensku, Rakúsku, Nemecku a v ďalších krajinách – knihy dokáže vyzdvihnúť na akejkoľvek adrese a rovnako tak ich kamkoľvek zaslať. Vďaka dlhodobej práci s dátami môže zaistiť tú najlepšiu predajnú cenu aj rýchlosť predaja.

