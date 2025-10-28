MEOWLAU zo skupiny BILLY BARMAN vydáva sólový singel “Ruksak” a ohlasuje debutový album

Laura Jašková a.k.a. MEOWLAU je slovenská basgitaristka a producentka, ktorú už poznáte z kapiel Billy Barman, či Meowlau X Val. Hoci je rola basgitaristky v jej živote kľúčová, životné okolnosti sa vyvinuli tak, že si nahrala, otextovala a naspievala vlastné skladby. Skladby mapujú udalosti a zážitky roku 2025, ktoré boli tak intenzívne, že neexistovala iná možnosť, ako ich vyspievať. Ako prvý vychádza indie singel RUKSAK.
’’Ruksak je úprimný sad girl song v ktorom v podstate spievam o smútku z mojich sklamaní. Tento rok som masívne sklamávala, ale aj bola sklamávaná. Samozejme to súvisí so vzťahovou rovinou, v ktorej som si za tento rok nazbierala veľa ponaučení, veď budete počuť album. Ten bude mapovať naozaj vyhrotené a absurdné situácie z tohto roka. Album sa bude volať KVETY a plánujem ho vydať vo februári 2026.”
Ako basgitaristka už Laura zaznamenala mnohé úspechy, na Instagrame ju followol legendárny spevák Lenny Kravitz, taktiež sa stala firemnou hráčkou firmy Fender. Ocitnúť sa však v roli priameho sprostredkovateľa spevu a najmä prežitého textu, je oproti inštrumentálnemu výkonu, či tvorbe hudby, výrazne osobnejšie a zraniteľnejšie. Umelcov často bičuje sebareflexia a sebakritika a môže stať, že skladby nikdy nevydajú.
’’Spievanie pre mňa bolo v podstate až doteraz ’’no go’’, nakoľko som celý život spolupracovala s výbornými spevákmi. Tento rok sa mi ale dosť výrazne zmenilo vnímanie hudby a uvedomila som si, že sme všetci v prvom rade ľudia a ak máme potrebu niečo vypovedať, je správne to urobiť.’’
Možno o tom ani neviete a napriek tomu ste jej spev započuli na EP Kamila Hoffmana s názvom Je to len v nás. EP obsahuje štyri skladby do ktorých Laura zložila hudbu a v poslednom singli ’’Čas’’ si s Kamilom zaspievala featuring.
’’Kamil ma vtedy mega v speve podporil, ale textovo to z mojej strany bola jednorázová záležitosť. Tento rok som si dala kreatívnu odmlku a veľmi som sa tešila na zmenu v tvorbe o ktorej mi bolo jasné, že príde. Za posledné dva mesiace som dala dokopy šesť trekov a vo februári dropnem celý album. Táto hudba znie úplne inak ako akékoľvek moje doterajšie výstupy, masívne som ’’zindiečkovatela’’.’’
Spolu so singlom Ruksak vyšiel pútavý videoklip z industriálneho prostredia zváračskej dieľne, v ktorom si Laura zahrala s mimoriadne nadaným vizuálnym umelcom Dionýzom Troskóom. Dej vyobrazuje priateľské zbližovanie dvoch zranených duší so záverom, ktorý by bola škoda vyspoilovať. Určite sa oplatí si ho pozrieť. Režisérom klipu je nadaný umelec Vincent Šimo, kameru si vzal do rúk Matej Aurel Rojik a o mix a master singlu sa postaral vyhľadávaný producent Matej Turcer.
