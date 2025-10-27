Počuli ste už o nových špeciálnych poisteniach majetku? Možno niektoré z nich budete potrebovať aj vy

Rozbité husle, zničený stan, ukradnuté udice či načúvacie zariadenie? Generali kryje aj takéto nečakané situácie.
Niektoré veci, ktoré vlastníme, majú pre nás oveľa väčšiu hodnotu a nemáme ich uložené len doma. Možno je to gitara, ktorá s nami prežila stovky koncertov pri ohni. Rybárske vybavenie, s ktorým sme vedeli zrelaxovať svoju myseľ po náročných dňoch. Športová výbava, bez ktorej si nevieme predstaviť víkend na horách, alebo zdravotná pomôcka, na ktorú sa spoliehame každý deň. A čo ak sa niečo z toho nešťastne poškodí alebo zmizne? Pre takéto situácie sú tu špeciálne poistenia majetku od Generali. Práve tie myslia na bežné veci, ktoré používame aj mimo svojho domova.
AKTÍVNI ŠPORTOVCI ALEBO ZANIETENÍ RYBÁRI
Slováci milujú aktívny životný štýl a zvyknú investovať aj do kvalitnej športovej alebo turistickej výbavy. Či už ide o nové lyžiarske vybavenie, golfové palice, alebo kempingové náradie. Nie sú to však lacné záležitosti, a preto sa oplatí myslieť aj na ich ochranu. Nové poistenie športových a turistických potrieb pomôže napríklad vtedy, ak ste sa rozhodli absolvovať dovolenku v stanovom mestečku, no počas vašej neprítomnosti navštívia váš stan vandali a zničia v ňom všetko cenné.
Rybárčenie patrí tiež medzi obľúbené voľnočasové aktivity Slovákov. Podľa Slovenského rybárskeho zväzu sa mu oficiálne venuje až 120-tisíc ľudí. Napríklad nočné rybárčenie má svoje čaro, no prináša isté riziká. Stačí chvíľka nepozornosti a drahé vybavenie môže byť fuč. Prúty, navijaky či iné náčinie často lákajú zlodejov. Aj kvôli takýmto situáciám je tu poistenie rybárskeho vybavenia. Kryje náhodné poškodenie alebo odcudzenie rybárskeho náradia vrátane člnov, stanov alebo rybárskeho oblečenia.
HUDOBNÉ TALENTY AJ ĽUDIA SO ZDRAVOTNÝMI POMÔCKAMI
Verili by ste, že na Slovensku pôsobí takmer 400 umeleckých škôl? Každý deň ich navštevujú tisíce talentovaných detí a mnohé z nich si so sebou nosia svoje hudobné nástroje. Často ich majú starostlivo uložené v puzdre, no aj napriek tomu sa môžu poškodiť. Napríklad, keď sa dieťa počas hrania na husliach potkne o kábel a pádom sa nástroj poškodí alebo sa počas presunu autom na koncertnú súťaž uvoľnia bicie a roztrhne sa bubon. V takýchto chvíľach príde malému, ale aj veľkému muzikantovi vhod poistenie hudobných nástrojov, ktoré ich ochráni pred nepríjemnými nehodami. Navyše nové poistenie kryje aj štúdiovú techniku.
Zdravotné pomôcky sú až pre 15 % Slovákov nenahraditeľnou súčasťou života. Poisťovňa Generali preto vytvorila aj štvrté špeciálne krytie – poistenie zdravotných pomôcok. Pomôže v situáciách, ktoré sa môžu stať každému. Napríklad ak na telesnej výchove nechtiac poškodí dieťaťu jeho spolužiak načúvacie zariadenie alebo dioptrie. Vďaka poisteniu získate až 500 eur na zapožičanie náhradného zariadenia, kým bude vaša pomôcka v oprave.
JEDNA POISTKA PRE CELÚ RODINU
Špeciálne poistenia majetku od Generali sú navrhnuté tak, aby sa na jednu poistnú zmluvu mohli zahrnúť všetci členovia jednej domácnosti so svojimi individuálnymi potrebami. „Naším cieľom je posunúť majetkové poistenie ešte na vyššiu úroveň. Chceme umožniť klientom poistiť si svoje hodnotné veci nielen doma, ale aj počas ciest do zahraničia. Nie všetko sa dá totiž pripoistiť k cestovnému alebo havarijnému posteniu. A zároveň vieme, že v rámci rodiny sme rozdielni. Niekto je športovec, iný umelec, niekto rybár a niekto potrebuje ku kvalitnejšiemu fungovaniu zdravotnú pomôcku. Jednotlivé poistenia sme navrhli tak, aby kryli majetok klientov nielen doma, ale aj na cestách až do výšky 10-tisíc eur, a to podľa vlastného výberu limitu,“ vysvetľuje Tomáš Potúček, riaditeľ poistenia majetku a zodpovednosti Generali. Špeciálne poistenia majetku je možné uzatvoriť telefonicky, u svojho poradcu alebo priamo na pobočke Generali.
