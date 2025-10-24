Luxusné vyhrievanie

Je pre vás najlepšou odmenou slastné ničnerobenie? Túžite cítiť mäkké dlane na svojom chrbte a teplé bahno na celom tele? Zlákame vás na miesto, kde vám toto všetko „hrozí“!
V myšlienkach siahnite do skrine pre hrejivý, voňavý a mäkučký župan, ktorý bude vašim verným spoločníkom a jediným „must“ dress-code na najbližšie dni, ak sa tak rozhodnete. Ležérne prechádzky v hotelových papučkách, ktoré vás zavedú priamo do secesného kúpeľného domu Irma prepojeného s hotelom Thermia Palace vyžadujú asi takú kondičnú prípravu, ako posedkávanie v už spomínanom župane a popíjanie bylinkového čaju s napínavou knihou v ruke. Pridajte k tomu ešte pár vecí, ktoré sa vám môžu na tomto mieste prihodiť: môžete zažiť tú najlepšiu relaxačnú masáž, môžete pocítiť účinky hrejivého piešťanského peloidu na vlastnej koži, môžete si po 10-minútovom pobyte v Zrkadlisku pospať zabalení a vodou príjemne zmorení v odpočivárni. Jednoducho si v mysli vytvorte obraz najvyššej formy relaxu a rozmaznávania, akú si len viete predstaviť. Tak, teraz si túto predstavu podržte v hlave a plynule sa presuňte k počítaču alebo si stránku ensanahotels.com/sk naťukajte rovno v telefóne a rezervujete si svoje luxusné jesenné vyhrievanie sa v hoteli Thermia Palace ešte dnes.
Všetko má hlavu aj pätu
Po príjazde na Kúpeľný ostrov zacítite čaro tohto miesta. Nepreháňame. Obkolesia vás vysokánske stromy, ticho, sálajúci pokoj a nenápadný, ale čulý ruch práce tých, ktorí sa budú o vás počas vášho pobytu starať. Privíta vás hotel Thermia Palace, ktorý vytvára dojem otvorenej náruče, impozantne vítajúcej všetkých prichádzajúcich. Aby k dokonalému dojmu nič nechýbalo, z parku na Kúpeľnom ostrove sa ozve hlas majestátnych pávov, ktoré sú oddávna symbolom Piešťan. Prečo? Legenda hovorí, že účinky piešťanskej vody na sebe vyskúšal páv so zranenou nohou. Predstavujeme si to tak, že do bahenných jám, ktoré vyhĺbila voda okolo obtokového ramena Váhu, z ktorého sa dodnes piešťanské bahno ťaží, páv dokrivkal a viac-menej odovzdaný svojmu osudu v jame zostal. Lenže stalo sa to, čo nikto nečakal- páv po čase z jamy vstal so zahojenou nohou. Podobne dobre pochodili podľa zvestí aj rímske légie prechádzajúce týmto územím. Vráťme sa však k majestátnej Thermii. Po červenom koberci, ktorý víta hostí hotela celoročne-vstúpite do raja. Na to, aby ste sa s tým zžili a pochopili, že ste dobre, nebudete potrebovať extra čas. Bude vám to jasné od samého začiatku.
