Ako McDonald’s zmenil za posledných 30 rokov predstavu o práci v gastre

Už tri desaťročia sú zlaté oblúky McDonald’s neoddeliteľnou súčasťou každodenného života mnohých Slovákov. Od otvorenia prvej reštaurácie v Banskej Bystrici v roku 1995 sa spoločnosť stala nielen ikonou modernej gastronómie, ale aj stabilným a férovým zamestnávateľom, ktorý ponúka príležitosti na profesijný rast naprieč generáciami. Aj z tohto dôvodu sa spoločnosť McDonald’s už niekoľko rokov drží na vrchole rebríčka najlepších zamestnávateľov na Slovensku. Čo stojí za úspechom tejto značky?
McDonald’s dnes na Slovensku prevádzkuje viac než 50 reštaurácií a zamestnáva po celom Slovensku viac ako 4 100 ľudí, ktorí sú skutočným srdcom aj motorom jeho úspechu. Práve spokojnosť zamestnancov stojí v centre pozornosti spoločnosti, a zároveň je kľúčom k dlhodobej stabilite aj rastu. Tento prístup sa odráža aj v úspechoch prestížnej ankety Najzamestnávateľ portálu Profesia, kde McDonald’s v rokoch 2018 až 2024 získal päť ocenení v kategórii Cestovný ruch, gastro a hotelierstvo a potvrdil tak svoje postavenie lídra medzi najlepšími zamestnávateľmi na Slovensku.
„Za posledných 30 rokov sa McDonald’s na Slovensku stal synonymom stability, férovosti a príležitostí. Neustále rastieme, no nezabúdame na to najdôležitejšie - na našich zamestnancov - , ktorí každý deň servírujú zákazníkom nielen kvalitné jedlo, ale aj dobrú náladu. Sú súčasťou príbehu, ktorý spája generácie, hodnoty a spoločnú túžbu napredovať. Vieme, že základom nášho úspechu sú spokojní zamestnanci a preto sa o ich pohodu a rozvoj staráme s rovnakou starostlivosťou, akú venujeme kvalite našich služieb. Každý rok nás poteší pozitívna spätná väzba a uznanie aj v podobe výsledkov ankety Najzamestnávateľ, ktoré potvrdzujú, že ideme správnou cestou, “ hovorí Monika Mikulová, Employer Reputation & Recruitment Consultant pre McDonald’s SR/ČR.
Receptom úspechu je rovnováha, dôvera a rešpekt
V McDonald’s nie je flexibilita len obľúbeným benefitom, ale prirodzenou súčasťou fungovania spoločnosti. Práca sa tu prispôsobuje životu, nie naopak. Tento princíp je základom firemnej kultúry, ktorá stavia na dôvere, ústretovosti a pochopení individuálnych potrieb. Flexibilné formy úväzkov umožňujú zladiť prácu so štúdiom, rodinou či osobnými záujmami, pričom seniori či ľudia so znevýhodnením nachádzajú istotu v prostredí, ktoré rešpektuje ich tempo aj skúsenosti.
„Vďaka takto nastavenému systému sa McDonald’s stal miestom, kde môžu vedľa seba prirodzene fungovať rôzne generácie i životné príbehy. Veríme, že flexibilita prináša nielen väčšiu spokojnosť zamestnancov, ale aj silnejší tím, ktorý drží spolu, bez ohľadu na to, v akej etape života sa jeho členovia práve nachádzajú,“ dopĺňa Mikulová.
Rôznorodosť tímov vníma McDonald’s zároveň ako svoju silu. Spája generácie a skúsenosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú a vytvárajú prirodzenú rovnováhu. McDonald’s zároveň dlhodobo buduje kultúru postavenú na dôvere a inklúzii. Každému dáva priestor byť sám sebou, prinášať do práce vlastnú energiu a zároveň rásť, bez ohľadu na vek, pôvod či životnú cestu.
Keď benefity odrážajú hodnoty spoločnosti
Byť súčasťou McDonald’s znamená omnoho viac než len mať stabilné zamestnanie. Spoločnosť si uvedomuje, že skutočná spokojnosť a motivácia zamestnancov vzniká z podstatných detailov, a preto ponúka prepracovaný systém benefitov, ktorý prináša reálnu podporu a rovnováhu do každodenného života svojich zamestnancov.
V spolupráci s odborníkmi vytvára McDonald’s bezpečný priestor, kde sa zamestnanci môžu otvorene rozprávať o témach, ktoré ich ťažia v pracovnom či súkromnom živote. K dispozícii majú psychologické poradenstvo, workshopy, ako aj webináre o zvládaní stresu, budovaní odolnosti a rovnováhy. Monika Mikulová zároveň zdôrazňuje, že podpora psychického zdravia nie je jednorazová iniciatíva, ale trvalý záväzok voči ľuďom, ktorí stoja za úspechom spoločnosti.
Okrem pracovnej istoty, férového finančného ohodnotenia a starostlivosti o duševné zdravie McDonald’s poskytuje možnosti interného vzdelávania, zamestnanecké zľavy a personalizované finančné príspevky. Medzi obľúbené benefity patrí aj program Happy Moments s darčekmi počas roka, teambuildingy či rôzne športové aktivity.
Skvelý začiatok pre každého
Čo robí McDonald’s naozaj výnimočným miestom? Fakt, že v ňom má naozaj každý rovnakú možnosť rozvíjať svoj talent a objavovať nové životné smerovanie. Spoločnosť ponúka priestor pre tých, ktorí chcú získať prvé pracovné skúsenosti, ale aj pre tých, ktorí sa rozhodli pre zmenu alebo nový začiatok aj napríklad v neskoršom veku. Systém školení, rozvojových programov a interných príležitostí vytvára prostredie, v ktorom môže každý rásť vlastným tempom a s istotou, že má za sebou podporu stabilného a férového zamestnávateľa. McDonald’s tak dokazuje, že začať odznova sa dá kedykoľvek. Stačí mať chuť, odhodlanie a tím, ktorý vás v tom podporí.
„McDonald’s je otvorený všetkým, ktorí chcú skúsiť niečo nové. Zmena môže byť začiatkom skvelého príbehu a my ponúkame priestor, kde sa dá začať znovu, s dôverou a plnou podporou tímu,“ odkazuje Monika Mikulová záujemcom o prácu, ktorí zvažujú posun v kariére a uvažujú nad prácou v McDonald’s.
