Biele alebo farebné? Veľký prieskum PPG ukázal, ako Slováci premýšľajú pri maľovaní svojich interiérov

Farby na stenách nie sú len praktickou voľbou, ale aj odrazom našej osobnosti a štýlu. V ktorej miestnosti zvykne farba najviac odrážať náš štýl a vkus? Majú Slováci radšej farebné steny, alebo sú naše príbytky skôr v neutrálnych odtieňoch? Nedávny prieskum, zameraný na spotrebiteľské správanie v oblasti výberu interiérových farieb, prezrádza ešte oveľa viac.

Farby dokážu ovplyvniť našu náladu aj to, ako sa doma cítime. Slováci si to uvedomujú čoraz viac – podľa prieskumu spoločnosti PPG* hľadáme v interiéri pokoj, harmóniu a odtiene, ktoré prinesú pocit útulnosti. Aj preto rastie záujem o odtiene, ktoré spájajú praktickosť s moderným vzhľadom, ako je napríklad PPG farba roka 2026, Secret Safari (PPG1110–4). Najradšej nakupujeme v špecializovaných obchodoch s farbami, inšpirovaní médiami a vlastnou fantáziou. Prieskum priniesol detailný pohľad na to, ako si Slováci vyberajú farby do domácností, čo ich pri výbere ovplyvňuje, kam chodia po inšpiráciu a ďalšie zaujímavé zistenia.

Biela stále vedie, no do obývačiek si vpúšťame aj akcenty

Biela farba je nadčasová a univerzálna – a Slováci ju majú dlhodobo radi. Tento rok by si ju na steny vybralo 32,3 % opýtaných. Nasleduje béžová a krémová (30,3 %) a čoraz obľúbenejšie odtiene sivej (13,9 %). „Ľudia majú pocit, že v bielej a svetlých tónoch ich domov pôsobí čisto a sviežo. V posledných rokoch však vidíme, že sa čoraz viac odvažujú doplniť interiér jednou či dvoma stenami v sýtejšom odtieni. Podľa prieskumu si až 22,6 % opýtaných vie predstaviť akcentovú stenu v odvážnejšej farbe, zatiaľ čo len menšina (6 %) by stavila na skutočne výrazné odtiene v celom priestore,“ hovorí Andrej Benko, obchodný riaditeľ PPG pre Slovensko, divízia Architectural Coatings.

Graf 1: Najčastejšia farba
Zobraziť galériu (6)
Graf 1: Najčastejšia farba  (Zdroj: Prieskum MNForce /PPG 2025)

Dominantný faktor je harmónia, experimentov sa báť nemusíme

Slováci chcú, aby ich steny pôsobili pokojne a harmonicky – tento faktor sa v prieskume umiestnil na prvom mieste. Ďalej nasleduje zladenie s nábytkom a jednoduchá údržba. Až 45 percentám respondentov bránia pri výbere odvážnejších farieb či vzorov obavy z náročného premaľovania, trom z desiatich opýtaných by neladili výrazné farby s nábytkom a rovnaký počet opýtaných po nich nesiaha, pretože by ich zrejme rýchlo omrzeli. „Vidíme, že zákazníci si chcú farbou vytvoriť dlhodobú pohodu. Odvážnejšie odtiene sú krásne, ale Slováci ich väčšinou vnímajú ako isté riziko. Preto rastie trend kombinácií – väčšina stien zostáva neutrálna a jednu či dve si ľudia dovolia v sýtejších tónoch,“ vysvetľuje odborník z PPG. Podľa neho sa však experimentovaniu netreba brániť. „Interiérový náter Primalex Ceramic má vynikajúcu kryciu schopnosť už pri prvom nátere, takže nie je problém pretrieť farbu, na ktorú si neviete zvyknúť. Navyše s Ceramicom získate elegantne matný stálofarebný povrch, mimoriadne odolný voči nečistote a oderu aj pri čistení.“

Primalex CERAMIC prináša 28 moderných odtieňov, ktoré sa dajú ľubovoľne kombinovať. Ďalších 40 000 odtieňov je možné zafarbiť podľa vášho výberu.
Zobraziť galériu (6)
Primalex CERAMIC prináša 28 moderných odtieňov, ktoré sa dajú ľubovoľne kombinovať. Ďalších 40 000 odtieňov je možné zafarbiť podľa vášho výberu.  (Zdroj: PPG)

PPG farba roka 2026 Secret Safari ako monochróm alebo akcent

Pri intenzite farieb prevládajú jasné preferencie pre svetlé a neutrálne tóny (66,1 %), pričom časť opýtaných by zvolila jednu či dve akcentové steny v sýtejších odtieňoch (22,6 %) a menšia skupina by zvolila odvážne farby (6 %). Nad farebnosťou najviac premýšľame pri obývačkeAž 56,2 % Slovákov označilo túto miestnosť za priestor, kde farba najlepšie odráža ich osobnosť. S odstupom nasleduje detská izba (13,7 %) a kuchyňa (11,3 %). „Obývačka je centrum rodinného života – prijímame v nej návštevy a trávime spoločný čas. Nie je preto prekvapením, že jej vzhľadu venujú Slováci najviac pozornosti,“ domnieva sa Benko.

PPG farba roka 2026 Secret Safari symbolizuje odolnosť, optimizmus a sebavyjadrenie.
Zobraziť galériu (6)
PPG farba roka 2026 Secret Safari symbolizuje odolnosť, optimizmus a sebavyjadrenie.  (Zdroj: PPG)

Spomínaným princípom dokonale zodpovedá aj PPG farba roka 2026 – Secret Safari (PPG1110-4). Tento jemný žltozelený odtieň prináša pokoj, optimizmus a prirodzený nádych energie, vďaka čomu sa skvele hodí do interiérov, ktoré majú pôsobiť sviežo. Secret Safari ponúka základ pre kombinovanie farieb a dopĺňa neutrálnu paletu o decentný akcent, ktorý možno ľahko kombinovať s béžovými, sivými či krémovými, ale aj s hlbokými farebnými tónmi. „Secret Safari je dostupná v produktoch Primalex a Balakryl, ktoré umožňujú tónovanie do tohto odtieňa. Vďaka jednoduchej aplikácii a vysokej krycej schopnosti sa tieto produkty stávajú ideálnou voľbou pre každého, kto si chce maľovanie užiť vlastnými rukami a zároveň dosiahnuť profesionálny výsledok,“ upresňuje Andrej Benko.

Pri výbere nám pomáhajú časopisy aj rodina

Viac než polovica opýtaných (58,1 %) sa pri výbere farieb spolieha na vlastné nápady a improvizáciu. Zhruba štvrtina siaha po inšpirácii v časopisoch o bývaní a rovnaký podiel dá na odporúčania rodiny či priateľov alebo na sociálne médiá. Tento trend naznačuje, že Slováci sa menej spoliehajú na hotové riešenia a viac sa snažia vytvárať domov podľa seba. Pre porovnanie – u našich západných susedov verí vlastným nápadom až 64,3 percenta účastníkov prieskumu, v časopisoch hľadá inšpiráciu len 18 percent.

Graf 2: Zdroje inšpirácie
Zobraziť galériu (6)
Graf 2: Zdroje inšpirácie  (Zdroj: Prieskum MNForce /PPG 2025)

Rozhodujúca je kvalita, prichádza udržateľnosť

Veľká časť spotrebiteľov pristupuje k maľovaniu ako k forme DIY aktivity. Pri nákupe farieb uprednostňujeme najmä špecializované obchody, ako je napríklad sieť Dom farieb. Viac než polovica respondentov (55,6 %) v prieskume uviedla, že farby najčastejšie kupujú v najbližšej predajni, tretina si zájde po nový náter do veľkých reťazcov a necelých 15 % kupuje farby u profi maliarov či stavebných firiem. „Pre nakupovanie v obchodoch pre domácich majstrov je pre 40,5 percenta opýtaných dôležitý široký výber farieb a povrchových úprav. Tieto nároky uspokojí široké portfólio produktov Primalex a Balakryl, ktoré zároveň spĺňa požiadavky tretiny respondentov, vyžadujúcich dostupnosť vzoriek alebo testerov. Konkurenčné ceny a špeciálne ponuky sú zaujímavé pre 36,4 percenta opytovaných,“ upresňuje Benko. Zaujímavým zistením je, že čoraz častejšie sa stáva kritériom výberu udržateľnosť, ktorú vyhľadávajú najmä mladí ľudia vo veku 19 – 29 rokov.

Graf 3: Faktory ovplyvňujúce rozhodnutia
Zobraziť galériu (6)
Graf 3: Faktory ovplyvňujúce rozhodnutia  (Zdroj: Prieskum MNForce /PPG 2025)

Z prieskumu PPG vyplýva, že Slováci hľadajú farby, ktoré spájajú kvalitu, jednoduchosť aplikácie a dostupnosť. „Farby Primalex a Balakryl, dostupné v sieti Dom farieb a v partnerských predajniach po celom Slovensku, ponúkajú široký výber odtieňov, vysokú kryciu schopnosť a jednoduchú aplikáciu. Vďaka nim sa z maľovania stáva príjemný zážitok, ktorý mení domov aj náladu, uzatvára obchodný riaditeľ PPG pre Slovensko Andrej Benko.

*Prieskum realizovala v septembri 2025 agentúra MNForce na vzorke tisíc respondentov, z čoho bolo 516 žien a 484 mužov.

