Populárny detský zabávač Strýko Baltazár príde možno aj do vášho mesta!

Už v novembri na Slovensku odštartuje turné detského muzikálu Cesta na Severný pól. Príďte sa aj vy spolu so Strýkom zabaviť a pozrieť si tento nádherný zimný príbeh, ktorý doposiaľ videlo vyše 18.000 divákov. Strýko Baltazár sa pred Vianocami znovu vydá na dobrodružnú výpravu, aby pomohol svojej eskimáckej kamarátke Yoko objasniť nevídanú záhadu. Nedokáže to však bez pomoci našich najmenších!
Pripravte sa na večer plný smiechu a rozžiarené očká svojich ratolestí. Tentokrát sa so Strýkom vydáme do zamrznutej krajiny, kde sa deje niečo veľmi zvláštne. Eskimáčke Yoko sa totiž začali strácať veci a aby tento problém vyriešila, potrebuje pomoc Strýka Baltazára. Ba čo viac, do pátrania sa s nimi vrhne aj tancujúci snehuliak, či veselý sob. A aby toho nebolo málo, prezradíme vám, že príde aj tajomný Yetti, ktorý dokáže repovať!
„Už teraz vám viem prezradiť, že sa môžete tešiť na úžasnú šou, zábavných maskotov a dokonca nám v sále bude snežiť,“ povedal Strýko Baltazár. „Pozývame rodinky s deťmi a všetkých, ktorí majú radi divadlo.“ Pútavý, ale zároveň aj poučný rozprávkový príbeh o priateľstve a ľudskej dobrote je plný piesní, zábavných scénok a prekvapivých momentov. Prekrásne predstavenie zaujme veľkých aj malých a aby ste si so Strýkom Baltazárom mohli veselé pesničky z muzikálu zaspievať aj doma, na mieste si môžete zakúpiť CD aj DVD z predstavenia.
„Na vystúpeniach a pri natáčaní videoklipov zažijeme vždy veľa zábavy. Šíriť dobrú náladu je mojím poslaním, ale zároveň sa snažím motivovať deti k pohybu a odpútať ich od mobilov a tabletov,“ hovorí Strýko Baltazár, ktorý každé svoje predstavenie pripravuje tak, aby malo pre deti pridanú hodnotu a naučilo ich niečo nové. Tvorcovia muzikálu si dajú vždy záležať aj na prekrásnych kostýmoch, aké v inom detskom predstavení na Slovensku zaručene neuvidíte. Boli totiž šité v Británii. „Pozývame teda rodinky s deťmi a všetkých, ktorí majú radi divadlo. Niektoré predstavenia sú takmer vypredané, preto by ste sa s kúpením lístkov mali rozhodne poponáhľať,“ upozornil Strýko Baltazár svojich fanúšikov.
„Vyzerá to tak, že tento rok bude naozaj plodný. Práve dokončujeme 7.sériu obľúbenej detskej relácie Telka Strýka Baltazára, ktorá na televíznej stanici beží štvrtý rok. Taktiež práve vychádza najnovší videoklip Náklaďák, ktorý sme natočili s chalanmi Samom a Oliverom zo Sketch Bros. Ak si ešte toto bláznivé video nevidel, bež s deťmi pozrieť na youtube. Okrem divadelného turné nás čaká kopec vystúpení na rôznych podujatiach.“ dopĺňa vždy dobre naladený Strýko Baltazár.
