O pomoc Plamienka som požiadala, keď bol môj manžel nevyliečiteľne chorý

Tamara sa obrátila na psychológov v Plamienku ešte v čase, keď jej manžel žil a bojoval s nevyliečiteľným ochorením krvi. Hľadala spôsob, ako so svojou dcérou hovoriť o chorobe a o tom, čo ich čaká. Dnes hovorí, že vďaka včasnej pomoci Plamienka zvládli najťažšie chvíle s väčším pokojom a porozumením.
Tamara o pomoc Plamienka požiadala v čase, keď jej manžel Robert ešte žil. Trpel vážnym ochorením krvi a jeho stav sa po dvoch neúspešných transplantáciách kostnej drene postupne zhoršoval. „Boli sme vyčerpaní. Všetky tie roky po nemocniciach, obavy o život, komunikácia s rodinou aj priateľmi... mala som pocit, že toho je priveľa. Nevedela som, čo si počať s bolesťou, ktorú som cítila. Vedela som už vtedy, že môj manžel v krátkom čase odíde. Jeho lekárka mi odporučila zavolať do Plamienka – a to bolo to najlepšie rozhodnutie, aké som mohla urobiť,“ spomína Tamara.
Tamara sa obrátila na psychologičky Plamienka, aby vedela, ako pripraviť seba aj osemročnú dcéru Mateu na chvíle, ktoré mali prísť. „Nevedela som si predstaviť, ako jej to povieme, ako budú vyzerať prvé dni po manželovej smrti. Môj muž o tom vedel a bol rád, že vyhľadám pomoc. Vedel, že po jeho odchode nebudeme samé.“
Keď Robert zomrel, Tamara a jej dcérka pokračovali v individuálnych a skupinových terapeutických stretnutiach v Plamienku. „Psychologička mi pomáhala zvládať dni, keď som mala pocit, že to nezvládnem. Pomohla mi lepšie vnímať dcéru aj seba. Dnes viem, že vďaka tomu máme spolu s Mateou viac pekných chvíľ ako smutných.“
Tamara cítila, že jej dcéra Matea bola po otcovej smrti uzavretá. „Nedávala najavo emócie, ani smútok, ani radosť. Ale po každom sedení v Plamienku bola živšia. Viem, že tam dokázala hovoriť o veciach, ktoré mne povedať nevedela. Pomohli jej prejaviť pocity cez hru, rozhovor, kreslenie. Postupne sa otvorila a veľmi jej to pomohlo.“
Aj Tamara sa počas terapie menila. „Uvedomila som si, že aj keď som stratila manžela, zanechal vo mne veľa dobrého. Vďaka Plamienku som sa naučila vnímať naše spomienky nie iba so smútkom, ale aj s vďačnosťou. Môj manžel bude navždy súčasťou nášho života.“
Psychológovia Plamienka ponúkajú bezplatné konzultácie rodičom v rodinách, kde je jeden z rodičov nevyliečiteľne chorý. „Najlepšia chvíľa požiadať o pomoc nie je vtedy, keď už nevládzeme – ale keď cítime, že by sa nám pomoc zišla,“ hovoria psychológovia Plamienka.
Nová brožúra pre rodičov
Pri príležitosti Medzinárodného dňa paliatívnej starostlivosti vydáva Plamienok bezplatne brožúru „Ako rozprávať s deťmi a tínedžermi o vážnej chorobe rodiča – tipy a ukážky rozhovorov“.
