Už len dva týždne: Hlasovať sa oplatí, vyhrajte Dvorcheck pre svoju školu!

Do konca hlasovania o multifunkčné ihriská zostávajú len dva týždne. Verejnosť odovzdala už viac ako milión hlasov. Aj škola vo vašom okolí môže vďaka diskontu získať nové ihrisko. K hlasovaniu pozýva veľkých i malých Juraj Kucka.

Predstavte si, že sa vaše dieťa po vyučovaní neponáhľa domov k počítaču či mobilu, ale namiesto toho beží na nové ihrisko priamo v areáli školy. Tam ho čakajú kamaráti, zápas vo futbale, basketbale, volejbale či dokonca tenisový duel. Znie to ako sen? Už čoskoro sa to môže stať skutočnosťou, vďaka Lidlu.

Nadácia Lidl Slovenská republika spustila prvý ročník unikátneho projektu Lidl Dvorcheck, ktorý nadväzuje na obľúbené projekty Lidl ihrisko Žihadielko a Lidl Čistinka. Tentokrát reťazec poskytne základným a stredným školám moderné multifunkčné ihriská, ktoré budú bezpečným miestom na aktívny pohyb. O desiatich víťazných školách, ktoré získajú ihriská v celkovej hodnote 1 100 000 €, rozhoduje verejnosť v hlasovaní na webe www.dvorcheck.sk.

Záujem o projekt je obrovský, o čom svedčí aj fakt, že Slovenky a Slováci už svojim favoritom odovzdali viac ako 1 000 000 hlasov. Hlasovanie však vstupuje do svojej finálnej fázy a potrvá už len dva týždne, do 19. októbra.

Ambasádorom projektu je Juraj Kucka. „ Ako otec a futbalista viem, aké dôležité je, aby mali deti priestor na pohyb, hru a šport. Som rád, že Lidl prináša moderné multifunkčné ihriská, ktoré deťom otvoria cestu k zdravému životnému štýlu, novým priateľstvám a radosti zo športu. Byť ambasádorom tohto projektu je pre mňa česť, pretože verím, že šport dokáže dať deťom radosť a sny,“ povedal bývalý slovenský futbalový reprezentant, účastník troch európskych a jedného svetového šampionátu.

„Na Slovensku sme už vybudovali 50 detských ihrísk Žihadielok a 15 mestských parkov Čistiniek. Tieto iniciatívy ukázali, že keď sa spojí komunita, dokáže vytvoriť priestor, ktorý prináša radosť a úžitok všetkým. Projekt Dvorcheck je ďalším krokom v tomto smere – veríme, že nové školské ihriská prispejú k zdravému vývoju detí a mladých ľudí, a zároveň posilnia komunitné väzby v našej krajine. Naším cieľom je byť nielen vaším spoľahlivým partnerom pri nákupoch, ale aj dobrým susedom všade tam, kde pôsobíme,“ povedala Zuzana Sobotová, vedúca oddelenia CSR v Lidli.

Deti, ktoré sa pravidelne hýbu, sú zdravšie, majú kvalitnejší spánok, lepšie sa sústredia a majú viac sebavedomia. Šport zároveň učí spolupráci, férovosti a buduje priateľstvá. Multifunkčné ihriská Lidla preto nie sú len o športe. Sú o tom, aby sa zo slovenských škôl stali miesta plné života, energie a radosti.

Čo je Lidl Dvorcheck?

Lidl Dvorcheck je moderné multifunkčné ihrisko v rozmere 27 x 13 metrov. Povrch ihriska z tzv. liatej gumy je obľúbeným riešením pre dopadové plochy pod detské ihriská, ale aj pre športoviská a iné voľnočasové aktivity. Je známy svojou bezpečnosťou, tlmením nárazov, odolnosťou a nenáročnou údržbou. Súčasťou ihriska sú futbalové bránky, basketbalové koše, sieť na volejbal/nohejbal a na tenis a poskytuje tak atraktívny a bezpečný priestor pre mnohé športové aktivity.

Zahrať si fucik so spolužiakmi, zahádzať si na kôš s kamošmi, prevetrať volejbalovú loptu či tenisovú loptičku alebo sa len tak stretnúť? Jasné, vidíme sa na Dvorchecku!

V rámci prvého ročníka súťaže nadácia Lidla postaví 10 multifunkčných ihrísk. O tom, kde vyrastú rozhoduje verejnosť prostredníctvom hlasovania.

Zostávajú posledné dva týždne: Hlasujte a rozhodnite!

Hlasovanie prebieha od 8.9. do 19.10.2025 na webovej stránke www.dvorcheck.sk

Každý registrovaný účastník môže každý deň odovzdať vybranej škole jeden hlas. Okrem toho však môžete získať aj bonusové hlasy prostredníctvom tzv. Happy Hour. Každý, kto hlasuje od 11:00 do 23:00 hod., získa bonusový hlas pre svoju školu. Viac informácií o aktivitách počas hlasovania nájdete priamo na webe www.dvorcheck.sk alebo v sekcii Pravidlá súťaže.

Do prvého ročníka projektu Lidl oslovil všetky základné a stredné školy na Slovensku a záujem  zapojiť sa do súťaže prejavilo takmer 300 škôl. O nové ihriská tak bojuje viac než 85-tisíc žiakov z 216 miest a obcí. Medzi zapojenými školami nájdete veľké mestské, ale aj malé obecné, cirkevné či súkromné školy. Všetky však majú rovnakú šancu získať nové ihrisko, sú totiž podľa počtu žiakov rozdelené do piatich kategórií.

Zahlasované za DVORCHECK? Check ✔️

Vytvoriť žiakom priestor pre tímové hry? Check ✔️

Podporiť svoju školu? Check ✔️

Odcvičené? Check ✔️

Zahádzať si na kôš? Check ✔️

10 gólov, 2 stojky a 100 skokov cez švihadlo? Check, check, DVORCHECK! ✔️✔️✔️

