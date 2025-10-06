Spojila ich vášeň a láska k muzike: Spoločné turné Juraja Hnilicu a Kaczi začína už tento mesiac

Jedinečné spojenie dvoch výrazných, hudobných osobností Česko-slovenskej pesničkárskej scény Juraja Hnilicu a Kaczi prináša už o pár dní spoločné turné v rámci oboch krajín. Jednou zo zastávok je aj horská chata v Čechách na Milešovke.
Je tomu už pár rokov, čo vznikla prvá, spoločná pieseň tejto pesničkárskej dvojice s názvom „Dobrú noc z hôr“. Medzičasom vydali už druhý singel „Nestrácaj paru“, ktorý je počuť aj z rádiových éterov a teraz sa ho chystajú okrem iných prezentovať na 6-tich zastávkach v rámci Česko-slovenského turné.
„Som nesmierne rád z tohto hudobného spojenia, keďže Kaczi tiež našla životnú vášeň a lásku v muzike presne ako ja. Osobne si neviem predstaviť fungovanie bez hudby. Obzvlášť, v týchto časoch. Neskutočne ma napĺňa a dodáva mi chuť do života, o ktorú sa túžim deliť s mojimi fanúšikmi. Teší ma, že Kaczi má podobné nadšenie pre hudbu a že sa navzájom na pódiu skvelo dopĺňame.“ poznamenal Juraj Hnilica.
„Teším sa na spoločné koncerty a nových ľudí, ktorých budem môcť spoznať. Naše turné sme plánovali už dávnejšie a som rada, že sa nám konečne podarilo zorganizovať. Ide o výnimočné koncertné prepojenie a nie o klasický dvoj koncert. Vzájomne sa dopĺňame na rôznych nástrojoch a spoločne hráme celý repertoár, ktorý je vystavaný z našich najznámejších skladieb. Som rada, že som sa pri učení Jurajových skladieb mohla opäť priučiť k niečomu novému a popasovať sa s tým. Bude to krásne!“ dodala Kaczi.
Obidvaja interpreti sa vyznačujú autentickým, energickým prejavom na koncertoch. Ich tvorba pozostáva z vedomých textov a ako sami o sebe hovoria: „Snažíme sa ľuďom priniesť do života krásu a lásku prostredníctvom našich piesní. Veríme, že aspoň na chvíľu na našich koncertoch môžu ľudia zabudnúť na svoje ťažoby a starosti.“
LINK na spoločné piesne:
Nestrácaj paru:
Dobrý noc z hôr:
https://youtu.be/1Sh5DyULrWk?si=qUjRWIZhv7h1dC7b
FOTO: Denis Matúš
ZOZNAM KONCERTOV:
23.10. Nitra
24.10. Martin
25.10. Košice
... viac info na Kaczi & Juraj Hnilica – Československé tour - vstupenky | Predpredaj.sk
30.10. Praha(ČR) 3
1.10. Milešovka(ČR)
1.11. Hranice(ČR)
...viac info na Koncerty - Juraj Hnilica
Vstupenky na Predpredaj.sk
