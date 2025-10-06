Dnes sa začína festival Bratislava v pohybe 2025

V Činohre Slovenského národného divadla sa dnes začína 29. ročník medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe. Počas troch októbrových týždňov (6. – 25. októbra) prinesie deväť večerov, ktoré ponúknu choreografie v podaní výrazných osobností európskej aj zámorskej scény.
Festival otvorí dielo Natural Order of Things od Guy Nadera a Marie Campos (Libanon/Španielsko), hypnotická choreografia o cykloch života a sile spoločenstva. Deväť tanečníkov vytvára na javisku živý, neustále sa meniaci organizmus. Predstavenie sa uskutoční 6. októbra 2025 o 19.00 h v Činohre SND a v predaji sú posledné vstupenky.
V Galérii Nedbalka sa 10. októbra 2025 predstaví slovenská umelkyňa Lívia MM Balážová s performanciou Camille, venovanou francúzskej sochárke Camille Claudel. Autorka skúma ženské telo ako miesto tvorby aj zápasu a odhaľuje vnútorný konflikt medzi slobodou a spoločenským tlakom.
Dominik Więcek a Sticky Fingers Club (Poľsko) uvedú 11. októbra 2025 o 20.30 h v Štúdiu SND fyzicky náročné predstavenie Glory Game. Więcek ako bývalý plavec s monoplutvou prenáša športovú disciplínu do sveta performancie a vytvára inscenáciu, v ktorej telo čelí kamere aj tlaku dokonalosti. Estetiku diela formuje jeho skúsenosť módneho fotografa a stylistu, vďaka čomu sa na javisku spája šport, umenie a vizuálny zážitok.
V Divadle Aréna uvedie 13. a 14. októbra 2025 súbor tanzmainz choreografiu Trailer Park od Moritza Ostruschnjaka, umelca, ktorý prešiel z graffiti scény k súčasnému tancu. Autor pracuje s pohybmi zo sociálnych sietí, ktoré tanečníci samplujú a pretvárajú do fyzickej koláže odrážajúcej svet presýtený obrazmi a informáciami. Predstavenie 14. októbra o 11.00 h je určené pre študentské a školské skupiny.
V A4 – priestore súčasnej kultúry sa 14. októbra 2025 o 20.00 h predstaví Solène Weinachter (FR/UK) s dielom After All. Autorka s francúzsko-britským zázemím spája tanec, text a jemný humor, aby otvorila tému smrti ako súčasť života. Inšpiruje sa írskymi a škótskymi pohrebnými rituálmi, v ktorých sa smiech a spomienka prelínajú a pomáhajú priblížiť tému straty s citlivosťou aj nadhľadom.
V Divadle Aréna vystúpi legendárna Lucinda Childs, ikona amerického postmoderného tanca, spolu s tanečnicou Miki Oriharou a súborom Dance On Ensemble (DE/USA). Do Bratislavy prichádza Childs osobne, aby vo veku 85 rokov predviedla svoju novinku STEIN, ktorá mala svetovú premiéru len v júli tohto roka. Večer (18. 10. 2025 o 19.00 h) doplnia tri jej rané choreografie zo 70. rokov v podaní tanečníkov súboru Dance On Ensemble, ktorý spája profesionálov nad 40 rokov.
Záver festivalu bude patriť kanadskému choreografovi Manuelovi Roquemu s fyzickou performanciou bang bang v A4 (24. a 25. október 2025 o 20.00 h), v ktorej sa telo stáva nástrojom vytrvalosti a zároveň poetickej výpovede.
Sprievodný program doplní Večer tanečného filmu v Kine Film Europe (12. 10. 2025 o 19.00 h) a workshop Moritza Ostruschnjaka a súboru tanzmainz na VŠMU (13. 10. 2025 o 9.45 h).
Festival Bratislava v pohybe už takmer tri desaťročia prináša do Bratislavy špičku európskeho tanca a vytvára priestor pre stretnutia, diskusiu a inšpiráciu.
Kompletný program a vstupenky: www.bratislavavpohybe.sk
Rozhovory s umelcami: YouTube kanál Bratislava v pohybe
Vstupenky na Predpredaj.sk.
- reklamná správa -