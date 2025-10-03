Medzi Glastonbury a Eurosonicom: Zaži Tolstoys v intímnej klubovej atmosfére

Tolstoys sa po druhom úspešnom vystúpení na prestížnom festivale Glastonbury, silnom koncerte na Pohode a potvrdenej účasti na Eurosonicu 2025 vracajú na Slovensko s tromi výnimočnými koncertmi. Bratislava, Žilina a Košice zažijú v októbri jediné tohtoročné klubové vystúpenia kapely u nás. Koncerty v špeciálnych priestoroch predstavia album The Buzz v jeho najintímnejšej podobe– bez pódia, bez bariér, priamo medzi divákmi.
The Buzz - štvrtý štúdiový album, ktorý vyšiel v máji, predstavuje Tolstoys v ich doteraz najodvážnejšej podobe. Nahrávali spolu, naživo, s dôrazom na blízkosť a prirodzenosť. Hudobne prináša viac slobody, experimentu a odkazov na pestré hudobné korene – od psychedélie a R&B až po inšpirácie z tradičnej slovenskej a africkej hudby. Je bezprostredný, nefiltrovaný, spolu.
Také bude aj turné. V jedinečných priestoroch vybraných klubov to bude špeciálna príležitosť zažiť ich hudbu úplne zblízka, v atmosfére, ktorá je opakom veľkých festivalových stageov - publikum a kapela sa spolu ocitnú na dosah, v jednom priestore, v jednom okamihu.
Tolstoys majú za sebou bohatý koncertný rok – vystúpenia na Glastonbury, turné v Anglicku a množstvo festivalových pódií doma aj v zahraničí. Tieto skúsenosti – nielen z pozície hudobníkov, ale aj divákov – im ukázali, že silný hudobný zážitok nevzniká iba hore na pódiu, ale spoločným prepojením všetkých prítomných. Publikum nie je pasívnym pozorovateľom – svojou energiou a prítomnosťou spoluvytvára každý okamih.
Koncept turné vychádza z presvedčenia, že hudba je spoločný obrad. Odstraňuje hranice medzi pódiom a hľadiskom a premieňa koncert na okamih, ktorý nie je len vystúpením pár ľudí na pódiu, ale spoločným dielom všetkých prítomných.
Popri troch slovenských zastávkach sa Tolstoys predstavia aj v Prahe, Boskoviciach, Berlíne a Karlsruhe.
V Bratislave bude koncert zároveň krstom albumu a spolu s Tolstoys vystúpi aj Alibeta – výnimočný umelec zo Senegalu, blízky priateľ, učiteľ a dlhoročný spolupracovník kapely. Je hudobníkom, kurátorom a multi-disciplinárnym umelcom, ktorý sa pohybuje naprieč rôznymi zvukovými aj vizuálnymi svetmi – od afro-jazzu a tradičných sererských piesní až po afro-roots. Vo svojej tvorbe čerpá z najautentickejšieho západoafrického dedičstva a prináša ho do súčasného hudobného kontextu. Práve jeho prítomnosť na turné približuje jeden z významných vplyvov, ktorým sa Tolstoys na The Buzz inšpirujú – hudobne, ideovo aj spirituálne.
Príďte spolu zdieľať safe space v búrke prítomného okamihu.
Vstupenky: Predpredaj.sk
16.10. Bratislava (SK) - Zrkadlový Háj (+ Alibeta)
17.10. Žilina (SK) - N. Synagóga
18.10. Košice (SK) - Kino Úsmev
- reklamná správa -