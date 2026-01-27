Tragédia pri Ománe! Prevrátila sa loď s 25 turistami: Hlásia mŕtvych

MASKAT - Vo vodách pri pobreží Ománu sa prevrátila loď s 25 francúzskymi turistami. Incident si vyžiadal život troch ľudí, ľahké zranenia utrpeli dve ďalšie osoby. Oznámila to v utorok na sieti X ománska polícia. Informuje správa agentúry AFP.
Plavidlo sa podľa prvotných informácií prevrátilo v Ománskom zálive, približne 4,6 kilometra od prístavu Matrah neďaleko ománskeho hlavného mesta Maskat. Na palube lode boli okrem turistov z Francúzska aj ich sprievodca a jej kapitán.
Traja ľudia sa po prevrátení utopili
Ománska polícia na X uviedla, že traja ľudia sa po prevrátení utopili a dvoch zranených na mieste ošetrili záchranári. Dodala, že vyšetrovanie okolností nehody naďalej prebieha. Francúzske ministerstvo zahraničných vecí sa podľa agentúry Reuters k incidentu bezprostredne nevyjadrilo. Omán, ktorý leží v juhovýchodnej časti Arabského polostrova, svojimi možnosťami potápania a prírodou ročne priláka približne štyri milióny návštevníkov, napísal web stanice Sky News.