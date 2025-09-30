MECOM posúva hranice kategórie. MEC SNACK salámy sú inovácia, ktorá chutí

Najväčší slovenský výrobca mäsových výrobkov spoločnosť Mecom Group opäť posúva hranice inovácií na slovenskom trhu. Tentokrát prichádza s úplne novým radom mäsových výrobkov Mec Snack, navrhnutým pre moderný spôsob života dnešných spotrebiteľov. Ide o ideálne riešenie pre každého, kto hľadá chutnú, praktickú a kvalitnú desiatu, nech ste na cestách, v práci alebo si chcete dopriať rýchle občerstvenie v pohodlí domova.
„Dlhodobo investujeme nielen do špičkových technológií, ale aj do vývoja našich receptúr a produktov. V Mecome máme vlastné vývojové oddelenie, ktoré sa sústreďuje na inovácie inšpirované nielen domácimi, ale aj zahraničnými trhmi. Aj vďaka tomu dokážeme prinášať riešenia, ktoré posúvajú celý segment vpred. Sme lídrom v segmente mäsových výrobkov a rovnako aj v kategórii suchých salám a našou ambíciou nie je len sledovať trendy, ale ich aktívne vytvárať a udávať smer celému odvetviu,“ uviedol generálny riaditeľ Mecom Group Ladislav Čechovič.
Novinka Mec Snack prináša suché salámy v praktickom vákuovom balení, ktoré nevyžadujú chladenie. Tieto výrobky môžu byť bezpečne skladované pri teplotách až do +24 °C a to s trvanlivosťou až 45 dní.
„Táto vlastnosť otvára nové možnosti predaja aj tam, kde spotrebitelia mäsové výrobky bežne nevídali, napríklad na čerpacích staniciach, v pekárňach či malých predajniach bez chladených regálov. Zároveň zvyšuje dostupnosť kvalitných produktov v každodennom živote,“ dopĺňa Patrik Pencák, senior brand manager Mecom Group.
Salámy sú krájané na extra tenké plátky pre maximálny pôžitok a komfort konzumácie. Obal je vyrobený z recyklovateľného jednodruhového plastu, čo ocenia aj ekologicky zodpovední spotrebitelia.
Nový rad Mec Snack prináša hneď tri originálne varianty suchých salám, ktoré spájajú tradičné receptúry s moderným spracovaním. Fatran saláma zaujme netradičným trojuholníkovým tvarom, pričom je údená na bukovom dreve. Poličan saláma ponúka výraznú chuť v extra tenkých plátkoch vďaka kombinácii bravčového a hovädzieho mäsa. Tretím variantom je Herkules saláma, postavená na klasickej receptúre, jemne krájaná a pripravená byť spoľahlivým spoločníkom na každý deň, a to bez potreby chladenia.
„Naše nárezové strediská patria medzi technologickú špičku na Slovensku. Disponujeme plne automatizovanými linkami na krájanie, ktoré neustále modernizujeme a dopĺňame o najnovšie technológie. Tento technologický pokrok nám umožňuje spracovávať vysoké objemy výrobkov v špičkovej kvalite, s maximálnou presnosťou a konzistentnosťou. Každý plátok má rovnakú hrúbku, chuť aj vzhľad, čo je dôležitým atribútom našich produktov a dôvod, prečo Mecom patrí k lídrom na trhu,“ hovorí generálny riaditeľ Mecom Group Ladislav Čechovič.
Spojenie chutného mäsa, praktického balenia, ekologického prístupu a inovatívnej výroby robí z Mec Snack salám ideálneho spoločníka pre každodenný život. Mecom tak opäť dokazuje, že vie nielen sledovať, ale predovšetkým určovať trendy na trhu.
