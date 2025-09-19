Prihláste svoje deti do O2 Športovej akadémie Mateja Tótha, kým sa ešte dá!

Piatok19. september 2025, meniny má Konštantín, zajtra Ľuboslav, Ľuboslava

(Zdroj: O2 Športová akadémia Mateja Tótha)
O2 Športová akadémia Mateja Tótha otvára svoje brány už 9. školský rok. Za toto obdobie má takmer 20.000 malých absolventov. Teraz máte možnosť, na vybraných školách, prihlásiť do akadémie olympijského víťaza, svoje dieťa, aj Vy.

O2 Športová akadémia Mateja Tótha je už známou značkou, ktorá pôsobí na celom Slovensku už takmer desaťročie. Počet detí, ktoré ju každý rok navštevujú je stúpajúci. Aj prieskumy medzi rodičmi malých športovcov potvrdzujú spokojnosť s programom. Rodičia si pochvaľujú najmä všestrannosť športovej prípravy a potom dostupnosť krúžku. Nemusia dieťa voziť mimo školy, všetko zabezpečí tréner akadémie – vyzdvihne dieťa zo školského klubu a po tréningu ho tam naspäť bezpečne odvedie.

 (Zdroj: O2 Športová akadémia Mateja Tótha)

Každé dieťa v akadémii odtrénuje počas celého školského roka takmer 70 tréningových hodín. Tréningy sú plné hier a súťaží, dieťa tak nemá pocit, že cvičí, ale že sa zabáva. A popri tom získava skvelý pohybový základ a návyk pravidelne športovať. 

Tréningy v akadémií sú jedinečné, pretože okrem všestrannej športovej prípravy v sebe kombinujú cvičenia vývojovej kineziológie a psychologickej prípravy. Celý tréningový proces tak pomáha dieťaťu kompenzovať dlhé sedenie v školských laviciach. Metodika obsahuje špeciálne cvičenia zamerané na správne držanie tela, prevenciu bolesti chrbtice a plochých nôh. 

Pozrite sa, kde môžete prihlásiť Vaše dieťa do O2 Športovej akadémie Mateja Tótha v školskom roku 2025/2026. Počet miest je obmedzený, preto neváhajte a prihláste svoje deti čo najskôr!

 (Zdroj: O2 Športová akadémia Mateja Tótha)

Jednoducho sa prihláste online

Na webe akadémie vyplňte jednoduchú online prihlášku. Po jej odoslaní Vám príde potvrdzujúci e-mail. V priebehu pár dní (ešte pred začiatkom prvého tréningu) Vás bude kontaktovať zamestnanec akadémie. Dostanete bližšie informácie ohľadom prvého tréningu, trénera, dní a časov, kedy budú prebiehať tréningy. Zároveň Vám príde prihláška s podkladmi k platbe. 

Deti dostanú na jednom z prvých tréningov tričko a malý darček. Školáci 1. stupňa majú tréningy 2x týždenne, ale je možnosť prihlásiť sa len na 1 deň v týždni, ak Vám časovo oba dni nevyhovujú. V tomto prípade je platba rovnaká ako u škôlkarov, teda 20 €/mesačne. Deti materských škôl majú tréningy 1x týždenne a u drobčekov nerobíme testovanie. 

Ak by ste mali otázky, obráťte sa na nás na info@akademiamatejatotha.sk alebo telefonicky na 0948 145 188. 

Ak Vám v zozname škôl chýba tá Vaša a mali by ste záujem aby bola akadémia aj u Vás, dajte nám vedieť na vyššie uvedené kontakty a my radi s ponukou oslovíme školu.

 (Zdroj: O2 Športová akadémia Mateja Tótha)

Zoznam škôl, kde sa môžete prihlásiť do akadémie:

ŠKOLÁCI:

Deti 1. – 4. ročníka základných škôl

Miesto

Deň a hodina

Bratislavský kraj:

OC Retro, Ružinov - ZŠ

utorok a štvrtok 16:00-17:00

ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava (1., 2. roč.)

utorok a štvrtok 13:45-14:45

ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava (3., 4. roč.)

utorok a štvrtok 14:45-15:55

ZŠ Pavla Horova 16, Bratislava

pondelok a streda 14:00-15:00

ZŠ Dudova 1640/2, Bratislava 

utorok 13:45-14:45 a štvrtok 13:30-14:30

ZŠ Černyševského 8, Bratislava

pondelok a štvrtok 14:10-15:10

ZŠ Mudroňova 83, Bratislava

štvrtok a piatok 14:00-15:00

Súkromná ZŠ, Komenského 29, Pezinok

streda 14:00-15:00

ZŠ Staničná 631, Lozorno

utorok a štvrtok 13:15-14:15

ZŠ M. R. Štefánika, SNP 3, Ivanka pri Dunaji

pondelok a streda 14:00-15:00

ZŠ Záhorácka 1941/95, Malacky

pondelok a štvrtok 15:30-16:30

Nitriansky kraj

ZŠ Nábrežie mládeže 5, Nitra – 1x týždenne

utorok 14:00-15:00

Piaristická ZŠ sv. Jozefa Kalazanského, Nitra (1. roč.)

utorok a štvrtok 14:30 - 15:30

Piaristická ZŠ sv. Jozefa Kalazanského, Nitra (2. -4. roč.)

štvrtok 14:30 - 16:30 a 15:30-16:30

ZŠ Benkova 34, Nitra

pondelok 14:00-15:00 a štvrtok 14:30-15:30

Žilinský kraj

ZŠ J. Krónera 25, Martin

utorok 13:30-14:30 a streda 14:00-15:00

Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, Martin

streda 14:00-15:00 a piatok 13:30-14:30

Košický kraj

Súkromná ZŠ, Tr. SNP 104, 040 11 Košice

pondelok 13:30-14:30 a piatok 14:30-15:30

Trenčiansky kraj

ZŠ Veľkomoravská 12, Trenčín

pondelok 15:30-16:30 a streda 16:00-17:00

Banskobystrický kraj

ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica

pondelok a streda 14:00-15:00

ZŠ M. R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom

utorok a štvrtok 14:30-15:30

ZŠ M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec (1. roč. - 1x týždenne)

pondelok 13:30-14:30

ZŠ M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec (2. - 4. roč.)

utorok a štvrtok 14:30-15:30

ZŠ Kláry Jarunkovej, Kolkáreň 7/12, Podbrezová

utorok a štvrtok 14:00-15:00

ZŠ Alexyho 1941/1, 960 01 Zvolen

Informácie nájdete čoskoro na našom webe

Prešovský kraj

ZŠ Šrobárova 20, Prešov

pondelok a utorok 13:30-14:30

ŠKÔLKARI

Deti materských škôl vo veku 4-7 rokov:

Miesto

Deň a hodina

Bratislavský kraj

OC Retro, Nevädzová 6, Bratislava 

streda 16:00-16:45

Súkromná MŠ Anjelik, Bratislava

pondelok 10:00-11:00

MŠ Podzáhradná 1, Bratislava

streda 14:00-14:45

Nitriansky kraj

MŠ Sv. Vincenta de Paul, Levice

štvrtok 08:00-09:00

MŠ Nábrežie mládeže 7, 949 01 Nitra

pondelok 14:30-15.30

