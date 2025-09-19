Ako sa zmenila plodnosť slovenských žien za posledných 10 rokov? Založiť si rodinu je čoraz ťažšie, na umelé oplodnenie ide stále viac finančných zdrojov

Neplodnosť sa na Slovensku stáva čoraz častejšou témou. Podľa údajov Union zdravotnej poisťovne sa problém počatia dieťaťa prirodzenou cestou týka už približne 20 % párov. Počet žien, ktoré podstupujú umelé oplodnenie, sa za poslednú dekádu viac ako zdvojnásobil.
„Každý z nás už pozná niekoho, kto bojuje s diagnózou neplodnosti. Ide o bolestivú tému, ktorá je v našej spoločnosti ešte stále tabu. Ľudia si myslia, že sú v tom sami, hoci sa to týka každého piateho páru,“ uviedla MUDr. Ingrid Dúbravová, revízna lekárka Union ZP. Štatistiky hovoria, že príčiny neplodnosti sú rozdelené približne rovnakým dielom medzi mužov a ženy. Kým u mužov ide najmä o nízky počet spermií alebo ich zníženú kvalitu, hormonálne poruchy alebo následky zápalov, u žien sú najčastejšími príčinami nepriechodné vajíčkovody, endometrióza, hormonálna nerovnováha, poruchy ovulácie či genetické faktory.
Kedy Slovenky riešia neplodnosť najčastejšie?
„Nie je pravda, ako sa dnes s obľubou hovorí, že sa ženy snažia o dieťa až príliš neskoro. Mnohé ešte len dokončia vysokú školu a už čelia problému, o ktorom sa im dovtedy ani nesnívalo,“ doplnila Dúbravová. Potvrdzujú to aj dáta Unionu, z ktorých vyplýva, že ženy začínajú riešiť neplodnosť už od 26 rokov, pričom najvyšší počet žien začína liečbu vo veku 31 rokov. Do ambulancie lekára pritom ženy prichádzajú až po tom, čo sa určitý čas s partnerom o dieťa snažia a nevychádza im to. MUDr. Ivana Francová upozornila aj na konkrétny prípad zo svojej praxe: „Dostala sa ku mne pacientka s endometriálnymi cystami, ktoré boli veľmi bolestivé, a tak bola potrebná operácia. Najskôr sme však vykonali test ovariálnej rezervy, ktorý nám ukázal, že pacientka má už len veľmi málo vajíčok. Hrozilo jej, že po gynekologickej operácii jej už neostanú žiadne, a tak sme odporučili zmrazenie vajíčok ešte pred zákrokom.“
Často sa stáva, že ženy netušia, koľko vajíčok im ešte ostáva a na riziko neplodnosti po liečbe zdravotných ťažkostí ich nikto neupozorní. To sa snaží zmeniť občianske združenie Nádejná rodina, ktoré podčiarkuje potrebu vzdelávania a otvorenej diskusie na tému rodičovstva. „Žena sa už narodí so všetkými vajíčkami, ktoré počas života bude mať – žiadne nové nevznikajú. Mrazenie vajíčok zachraňuje budúcu plodnosť – v medicínsky indikovaných prípadoch reálne uchováva vajíčka, ktoré by sa stratili v dôsledku liečby. Ide o možnosť urobiť si zásobu vajíčok v čase, keď sú ešte kvalitné,“ vysvetľuje Lucia Harbuláková zo združenia.
Počet cyklov IVF stúpol
Podľa štatistík Unionu absolvovalo v roku 2015 umelé oplodnenie 187 žien, z ktorých len 16 absolvovalo 3 cykly IVF hradené z verejného zdravotného poistenia. Prešla jedna dekáda a sme na čísle 539 žien ročne, pričom 150 z nich absolvovalo 2 alebo 3 poisťovňou hradené pokusy. Union zaplatil za túto liečbu v roku 2015 takmer 680 000, za minulý rok to už boli 2 milióny eur. „Poisťovňa má údaje len o prvých troch cykloch umelého oplodnenia - koľko ich ešte bolo navyše, nevieme, tieto čísla sa k nám už nedostanú, ale sú páry, ktoré to skúšajú aj viackrát a hradiť si to už musia sami,“ povedala Dúbravová. Ide teda nielen o psychicky a fyzicky náročnú liečbu, ale aj o poriadny zásah do rozpočtu páru.
Union zdravotná poisťovňa preto pomáha zmierniť finančnú záťaž. „Dlhodobo sa venujeme téme reprodukčného zdravia a pomoci párom, ktoré čelia neplodnosti. Prispievame na liečbu až 1200 eur a to na metódu ICSI (200 €), vyšetrenie spermiogramu (100 €) či predimplantačnú genetickú diagnostiku (900 €),“upozorňuje hovorkyňa Unionu, Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Okrem toho, ZP Union prináša aj nový benefit – príspevok 200 € na zmrazenie vajíčok zo zdravotných dôvodov. „Je možné ho využiť, ak lekár po komplexnom vyšetrení stanoví diagnózu ako poškodenie vajíčkovodov, ochorenia vaječníkov, endometrióza, znížená ovariálna rezerva a odporučí dať vajíčka zamraziť. Ak si žena včas nechá odobrať a zmraziť vajíčka, výrazne tým zvyšuje svoje šance mať v budúcnosti vlastné dieťa,“ dodala Dúbravová. Žena, ktorá sa chystá na vážnu operáciu alebo chemoterapiu, už nebude musieť všetko platiť sama. „Príspevok uhradíme priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, pacientky nemusia nič dokladovať,“ vysvetlila Dúbravová. „Dnes čelí mnoho žien ohrozeniu plodnosti v dôsledku predčasného ovariálneho zlyhávania, operácií cýst, endometriózy či onkologických ochorení. Často pritom ešte nemajú partnera, no práve vďaka zmrazeniu vajíčok si môžu svoju plodnosť zachovať. Ide o kľúčový preventívny krok, ktorý nevyžaduje partnera – uchované vajíčka môžu ženy využiť neskôr, keď budú po liečbe a rozhodnú sa založiť si rodinu,“ hovorí Francová.
Skúsenosti z prvej ruky
Silné svedectvo priniesli aj ženy, ktoré si problémom neplodnosti prešli samy. Kristína bola s manželom Lukášom zosobášená, ale do zakladania rodiny sa ešte nehrnuli. Až kým raz na výlete v Prahe neskončili náhodou na podujatí, kde sa merala ovariálna rezerva. „Povedala som si, že si ju dám pre zaujímavosť odmerať, len tak, ako keby som si merala krvný tlak. Ani vo sne mi nenapadlo, že sa dozviem, že moja zásoba vajíčok je už takmer vyčerpaná a dôjdu mi za dva mesiace,“ začína svoje rozprávanie mladá novinárka z Bratislavy. „Potom sa spustil veľmi rýchly proces, vedeli sme, že dieťa chceme, išla som si preto dať odobrať vajíčka, prešla som samozrejme procesom hormonálnej stimulácie – náročnej po všetkých stránkach. Bola som z toho nervovo vyčerpaná a naplánovala som si cestu do Kanady. Manžel musel ostať na Slovensku, tak sme sa pekne rozlúčili a po pár dňoch v Kanade som zistila, že som tehotná. Prirodzene,“ opisuje najväčší životný šok Kristína. Či pomohla hormonálna stimulácia v procese odberu alebo zásah zhora sa už pár nedozvie, v každom prípade, poistku do budúcna majú odloženú v mrazáku. Harbuláková hovorí, že to môže byť ešte veľmi užitočné. „Existuje aj na tzv. sekundárnu neplodnosť – situácia, keď sa páru podarí prvé dieťa, no pri druhom je cesta oveľa ťažšia. Aj tu môže včasné zmrazenie vajíčok priniesť šancu mať rodinu podľa vlastných predstáv.“
Nikola dlhodobo trpela endometriózou. Cysty jej spôsobovali každodenné bolesti a menštruácie boli pre ňu neznesiteľné. Gynekologička primárneho kontaktu jej preto odporučila chirurgické odstránenie cýst. Nikola bola následne odoslaná na špecializované pracovisko v Nemocnici Bory, kde ju lekárka detailne informovala o možnom vplyve operácie na zníženie ovariálnej rezervy.
Keďže Nikola mala viac ako 30 rokov, plánovala v budúcnosti rodinu, no aktuálne nemala partnera, lekárka jej odporučila preventívne zmrazenie vajíčok. Pred operáciou tak podstúpila dva stimulačné cykly, počas ktorých si uchovala kvalitné vajíčka na neskoršie použitie. Po následnom odstránení cýst jej ovariálna rezerva výrazne klesla. Vďaka tomu, že zvolila medical freezing, si však zachovala svoju plodnosť a významne zvýšila šancu na úspešné otehotnenie v budúcnosti. Zmrazené vajíčka totiž uchovali nielen ich počet, ale aj kvalitu.
Nikolin príbeh ukazuje, že preventívne kroky v oblasti reprodukčného zdravia môžu mať zásadný vplyv na budúcnosť žien, ktoré sa rozhodnú založiť rodinu neskôr
- reklamná správa -