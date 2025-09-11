Albánsko bude mať prvú ministerku na svete vytvorenú a riadenú umelou inteligenciou

TIRANA - Albánsko sa stane prvou krajinou na svete, ktorá bude mať ministerku vytvorenú a poháňanú umelou inteligenciou. Jej meno je Diella a na starosti bude mať všetky verejné obstarávania, oznámil vo štvrtok albánsky premiér Edi Rama. Informuje o tom magazín Politico a agentúra Reuters.
Rama počas leta naznačil, že krajina by mohla mať digitálneho ministra a dokonca aj AI premiéra. Podľa Politica však málokto očakával, že sa to stane tak rýchlo. „Diella je prvým členom kabinetu, ktorý nie je fyzicky prítomný, ale virtuálne vytvorený pomocou AI,“ povedal Rama počas predstavenia svojej novej vlády. Podľa jeho slov má pomôcť Albánsku stať sa „krajinou, kde budú verejné tendre 100-percentne bez korupcie“.
Verejné obstarávania sú už dlho zdrojom korupčných škandálov v Albánsku, ktoré je podľa odborníkov centrom zločineckých skupín snažiacich sa prepierať peniaze z obchodovania s drogami a zbraňami po celom svete a kde korupcia zasiahla aj najvyššie mocenské kruhy, píše Reuters.
Diella bola už predstavená albánskym občanom prostredníctvom platformy e-Albania, ktorá umožňuje prístup takmer ku všetkým vládnym službám digitálne. Zobrazená je ako mladá žena oblečená v tradičnom albánskom kroji.