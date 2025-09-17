Schwarzenegger ukázal svaly aj mimo Hollywoodu: Čo ho priviedlo späť pred kamery?

Hollywoodska legenda Arnold Schwarzenegger (78) nekončí s prekvapeniami! Aj v roku 2025 ostáva ikonickou tvárou veľkolepej kampane s heslom „Máš na to!“. Tentokrát sa k nemu pridáva aj jeho dlhoročný priateľ a herec Ralf Moeller. Spoločne motivujú ľudí, aby sa nebáli majstrovať a brali životné výzvy pevne do vlastných rúk.
Arnold Schwarzenegger je dôkazom, že vek je len číslo - a že sila, odhodlanie a chuť tvoriť nepoznajú hranice. Legendárny Terminátor sa totiž aj naďalej spája so značkou PARKSIDE, ktorá patrí medzi najpredávanejšie DIY značky v Európe.
Nová kampaň „Máš na to!“ odštartovala začiatkom septembra a už beží naplno. Tentoraz sa k Arnoldovi pridáva aj jeho kamarát z filmových čias - svalnatý herec Ralf Moeller. Dvojica predvádza nielen humor a charizmu, ale aj to, že s dobrým náradím a správnym prístupom zvládne svoj projekt úplne každý.
„Od Terminátora k Motivátorovi - partnerstvo s PARKSIDE je pre mňa ako stvorené. Žiadna výzva nie je príliš veľká, ak veríte sami sebe,“ povedal Schwarzenegger.
A hoci ide o hollywoodske hviezdy, obaja pritom čerpajú zo svojich vlastných skúseností. Arnold spomína na svoje roky, keď v Rakúsku pracoval na stavbách a vlastnoručne renovoval dom v Los Angeles. Dnes verí, že s kvalitným náradím, ako ponúka PARKSIDE, má šancu každý začať s vlastným projektom - od malej poličky až po renováciu domu. Dodal tiež, že najväčšou chybou začiatočníkov býva podcenenie príprav a že jeho najlepší „pomocník“ bol vždy obyčajný meter. Neraz sa mu stalo, že musel búrať celé steny, lebo si neznačil plány - aj preto dnes radí merať trikrát a rezať raz. S úsmevom priznal, že by pokojne postavil aj stenu, ak by ho niekto požiadal, pretože manuálna práca mu dodnes prináša radosť a disciplínu. Rád spomína aj na situácie z filmových pľacov, keď sa namiesto oddychu zapojil do práce a pomáhal štábu opravovať či stabilizovať kulisy. Tvrdí, že tieto zručnosti mu neraz ušetrili čas a zachránili nejednu scénu, čo len potvrdzuje jeho praktický a priamočiary prístup k životu.
Ralf Moeller dopĺňa: „Majstrovanie je skvelé. Vytvoriť niečo vlastnými rukami je pocit, ktorý nič nenahradí.“
Nová kampaň PARKSIDE je viditeľná naprieč televíziou, sociálnymi sieťami aj outdoor reklamou. Produkty značky sú dostupné v predajniach Lidl a Kaufland a vďaka širokej ponuke, špičkovej kvalite a férovej cene patria medzi obľúbenú voľbu domácich majstrov.
Viac tipov a inšpirácií na vlastné projekty nájdete na parkside-diy.com/sk.
- reklamná správa -